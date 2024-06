Camila Coutinho estreia no Cannes Lions como palestrante nesta quinta, 20

Comunicadora e empresária pernambucana, Camila Coutinho fará sua estreia como palestrante em um dos principais festivais de criatividade do mundo, o Cannes Lions 2024, nesta quinta-feira, 20. Conhecido como o ‘Oscar da publicidade', o evento, que é realizado anualmente na Riviera Francesa, pela primeira vez abriu inscrições oficiais para criadores de conteúdo, destacando a importância desse público na publicidade.

Segundo o Goldman Sachs, o mercado global de influência movimentou US$ 250 bilhões em 2023 e deve atingir US$ 470 bilhões em 2027. No Brasil, com cerca de 13,5 milhões de creators, espera-se que os negócios alcancem US$ 21 bilhões neste ano, segundo a Statista.

Conhecida por sua presença significativa no mundo da moda e comportamento, Camila acumula mais de 3,3 milhões de seguidores em suas redes sociais. Com mais de 20 anos de carreira, a fundadora do site Garotas Estúpidas e da marca de beleza GE Beauty fará sua estréia no Cannes Lions em um painel com o tema: 'Como a criatividade pode capacitar empresas para a transformação coletiva'.

Ao lado de nomes como Aayati Dash Kar, Firdaous El Honsali e Yasmin Sterea, Camila discutirá o atual panorama empresarial e como as estratégias estão sendo modificadas para pensar cada vez mais na transformação coletiva. "Estou muito animada para o festival, será minha primeira vez como palestrante e ouvinte. Acredito que será uma troca muito grande tanto para nós, influenciadores, como para o mercado de publicidade", diz Coutinho.

O Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions é o principal evento global da indústria criativa de mídia, comunicação e publicidade. A edição de 2024, iniciada em 16 de junho e com término nesta sexta-feira, dia 21, espera reunir aproximadamente 12 mil participantes.