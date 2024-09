Jade Picon lança marca própria de beleza em Paris: 'Tradução da minha filosofia'

A atriz e influenciadora Jade Picon lançou nesta quinta-feira, 26, em Paris, sua nova marca de cuidados corporais, Aura Beauty. O evento, realizado na casa de perfumaria Givaudan, celebra mais um passo em sua trajetória empreendedora da jovem, que já é dona de uma marca de roupas, a Jade².

O evento destacou a aposta de Jade em produtos focados no autocuidado e no bem-estar. A marca reflete a visão da empresária sobre o empreendedorismo feminino e sua paixão pelo universo da beleza. "Sempre busquei trazer minha essência e gostos pessoais em tudo o que criei. Nas colaborações com outras marcas, fiz questão de entregar algo que fosse um reflexo genuíno de quem sou", diz Jade, em entrevista por e-mail à EXAME.

A coleção de estreia de Aura Beauty inclui produtos que prometem hidratar e iluminar a pele. A linha traz três fragrâncias exclusivas desenvolvidas pela Givaudan: Afrodite Garden, com notas florais; Aurora Shine, uma fragrância frutal; e Radiant Hera, uma essência gourmand amendoada.

Entre os produtos de destaque estão o Body Splash, a Magic Butter (manteiga iluminadora, enriquecida com manteiga de karité e vitamina E), o Body Místico (spray iluminador multiuso que adiciona glow à pele, ao cabelo e ainda pode ser usado para preparar e fixar a maquiagem), e a Geleia Radiante (iluminador corporal).

Com o lançamento, Jade amplia sua atuação no universo empresarial, destacando sua carreira multifacetada. Com mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora fala em entrevista sobre sua jornada no empreendedorismo e o nascimento da Aura Beauty. Acompanhe.

O que inspirou você a criar a Aura Beauty e como espera que a marca ressoe com seu público-alvo?

Desde o início da minha jornada no empreendedorismo, mesmo antes de ter minhas próprias marcas, sempre busquei trazer minha essência e gostos pessoais em tudo o que criei. Nas colaborações com outras marcas, fiz questão de entregar algo que fosse um reflexo genuíno de quem sou, para realmente compartilhar com as pessoas que me acompanham um pedacinho de mim. Com a Jade², minha própria marca de roupas, consegui expressar isso de forma muito autêntica. E agora, com a criação da Aura Beauty, esse processo se aprofundou ainda mais.

A Aura Beauty é a tradução da minha filosofia de bem-estar e autocuidado, algo que faz parte da minha rotina. Ao criar a marca, mergulhei no meu universo pessoal, transformando em produtos tudo aquilo em que acredito sobre se sentir bem por dentro e por fora. Minha maior vontade é que a Aura Beauty se torne uma ferramenta para as pessoas se desconectarem do ritmo acelerado do cotidiano e encontrem um momento de paz e autocuidado. Quero que os produtos inspirem cada um a despertar seu brilho interior, da mesma forma que a Aura Beauty tem feito comigo, sendo um convite para expandir a própria luz, refletindo a beleza e a força que todos carregam dentro de si, proporcionando uma experiência de cuidado e radiância.

Como sua experiência como influenciadora digital e empreendedora influenciou o desenvolvimento dos produtos da AURA Beauty?

Minhas experiências nessas áreas foram essenciais para o desenvolvimento dos produtos da Aura Beauty. Ao longo desses anos trabalhando com a internet e diversas marcas, tive a oportunidade de estar em contato direto com meu público e entender seus desejos, especialmente o meu público direto. O processo de criação da Aura Beauty começou justamente a partir desse entendimento – estudando o mercado, mapeando tendências e, acima de tudo, compreendendo as dores e aspirações dos consumidores. Também é importante ressaltar que, além do meu conhecimento na área, desde o princípio tive parceiros incríveis envolvidos.

Sabemos que a mulher brasileira, uma das mais vaidosas do mundo, tem uma relação intensa com categorias como cuidados com o corpo e perfumaria. Nesse processo de descoberta, identifiquei que muitas mulheres buscam não apenas produtos funcionais, mas também momentos de indulgência e bem-estar, que proporcionem uma sensação de radiância, de brilho de dentro para fora. A Aura Beauty foi construída a partir desse desejo de oferecer produtos que entreguem muito mais do que cuidados externos – produtos que, com fórmulas de qualidade e perfumação, nutram o autocuidado, a confiança e iluminem as mulheres de dentro para fora e de fora para dentro.

O desenvolvimento da marca foi um trabalho feito a muitas mãos, contando com especialistas de diversas áreas, desde a formulação dos produtos até a construção da identidade e da estratégia de comunicação. Minha vivência como influenciadora me permitiu trazer insights valiosos sobre o que realmente ressoa com o público, tanto em termos de produto quanto de mensagem. E, como empreendedora, consegui alinhar esses aprendizados à criação de um portfólio único e diferenciado.

Você mencionou a importância do autocuidado e do bem-estar na concepção da AURA Beauty. Como você acredita que seus produtos podem impactar a vida dos consumidores?

Eu realmente acredito na força dos produtos que trago ao mercado e no impacto que eles terão na rotina dos consumidores. Os produtos da Aura Beauty têm o propósito de oferecer uma experiência de cuidado e radiância, destacando o que cada pessoa tem de melhor. A ideia por trás da marca sempre foi proporcionar algo mais profundo do que apenas cuidados com o corpo. Além de garantir a qualidade essencial dos produtos, nosso foco foi criar uma experiência que ajude as pessoas a se reconectarem consigo mesmas, permitindo que elas se sintam confiantes e radiantes.

Quando pensamos nos detalhes de cada produto, desde as fragrâncias até as texturas, buscamos criar sensações que despertam prazer e relaxamento, trazendo essa indulgência que muitas vezes falta no dia a dia. Quero que os produtos inspirem cada um a se sentir bem consigo mesmo, a valorizar esses momentos de pausa, a entender que o autocuidado é, na verdade, um ato de amor-próprio, e principalmente, que cada pessoa manifeste seu brilho.

A AURA Beauty está posicionada em um mercado competitivo. Quais estratégias você acredita que serão essenciais para destacar sua marca em meio a tantas opções disponíveis?

Acredito que o primeiro pilar para a Aura Beauty se destacar no mercado é a inovação. Por isso, focamos em combinar perfumação e iluminadores corporais, trazendo produtos que vão além do básico e entregam uma experiência sensorial única.

Outro ponto fundamental é a acessibilidade. Queremos que a Aura Beauty seja uma marca que todas as pessoas possam experimentar, sem perder a qualidade e o refinamento dos produtos. Além disso, nascemos como uma marca omnichannel, o que significa que estaremos presentes em plataformas digitais e pontos de venda físicos, facilitando o acesso e garantindo que nossos produtos cheguem ao público de forma eficiente.

Por fim, acredito que o fato de eu ser a porta-voz da marca é um diferencial. Estou há muito tempo inserida no universo da beleza e possuo uma conexão direta com a minha geração, o que me permite trazer uma visão autêntica e próxima para a marca. Essa proximidade com o público, somada ao compromisso com inovação e qualidade, são os fatores que, acredito, farão a Aura Beauty se destacar.

Como você vê a evolução da creator economy e o papel de influenciadores como você na construção de marcas de beleza?

Percebo que a evolução da creator economy está diretamente ligada à mudança no comportamento de consumo e à forma como as marcas se conectam com o público. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais conectadas com nós, influenciadores digitais, porque conseguimos nos comunicar com a nossa audiência de uma maneira genuína e direta, e essa conexão é que vai ajudar a criar marcas autênticas, com propósito e que são capazes de criar verdadeiras comunidades em volta dessas marcas.

Você pretende lançar novos produtos ou negócios? Quais?

Sempre gosto de enfatizar que minha carreira está focada em três vertentes: atriz, empreendedora e influenciadora digital. Para conseguir equilibrar essas áreas, já que faço questão de me dedicar 100% a cada projeto e participar de todos os processos, é fundamental saber separar o momento para cada projeto e também ter uma equipe em quem confio plenamente. Neste momento, estou totalmente focada na AURA Beauty e no meu próximo papel como atriz, que será no filme As 5 Júlias.

Dentro da AURA Beauty, já temos novos produtos prontos para o próximo ano. Neste primeiro lançamento, trouxemos três Deusas com três fragrâncias e cinco iluminadores, totalizando oito SKUs iniciais. Em 2025, temos várias novidades planejadas: vamos expandir a linha com o lançamento de mais duas fragrâncias e novos iluminadores.