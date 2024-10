Stanley, Vivo e Corote: Copa do Mundo de Beach Tennis fecha com 11 patrocinadores

Entre os dias 9 e 15 de dezembro, a cidade de São Paulo recebe a Copa do Mundo de Beach Tennis. O torneio, que acontece pela segunda vez seguida na capital do estado mais populoso do país, já apresenta acordos comerciais com 11 empresas até o momento. São elas Vivo, Eztec, Stanley, Superbock, Itaquadra, Probiótica, Mormaii, RAM, Sorvetes Jundiá, Corote e Guaraviton.

A competição será dividida em duas modalidades: a profissional, que terá 16 países participantes, e a juvenil, que contará com 12 nacionalidades diferentes. Ambas as categorias terão a divulgação de seus participantes em novembro pela ITF (International Tennis Federation).

O evento terá entrada gratuita nos dias 9 (quando acontece a cerimônia de abertura), 10 (quando começam as partidas) e 11 de dezembro. Para as demais datas, a venda dos ingressos começa no dia 28 de outubro, com ingressos que custam a partir de R$ 50. A Arena Eztec, local onde ocorrerão as partidas, abrirá todos os dias às 9h, com o início dos jogos previsto às 10h.

Investimento de R$ 3 milhões

Com um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, o evento contará com nove quadras e uma arena central, com capacidade para 3 mil pessoas. O torneio será realizado na avenida Roque Petroni Júnior, que fica na zona sul da capital paulista, e irá destinar, no total, US$ 35 mil de premiação para os países participantes (US$ 15 mil para os campeões, US$ 10 mil para os vices, US$ 6 mil para os terceiros colocados e US$ 4 mil para a equipe que fechar o pódio).

Durante três anos, a competição passará a ser organizada pela Goolaço, empresa que já comandou diversos eventos de esportes de areia, como Arena Verão, Praia de Paulista, Sand Series Ribeirão Preto e Sand Series São Paulo. Além da premiação, algo inédito na Copa do Mundo, a empresa mudará os procedimentos de logística e cuidado com os atletas e o público que irá até a arena assistir aos jogos.

Para Anderson Rubinatto, membro do Comitê Organizador do evento, a segunda realização da Copa do Mundo de Beach Tennis na cidade de São Paulo será especial.

“Esta edição promete demonstrar o tamanho da força e da popularidade que o beach tennis vem conquistando em todo o mundo, especialmente no Brasil. O nosso país já é conhecido como uma das grandes potências da modalidade e a expectativa é trazer muitos torcedores para as arquibancadas. Estamos ansiosos para realizar um grande espetáculo e receber com muita qualidade o público que é fã da categoria”, comenta Anderson.

Essa é a quarta edição consecutiva da Copa do Mundo de Beach Tennis no Brasil. O torneio fez sua estreia em 2021 no país, com as duas primeiras etapas sendo realizadas no Rio de Janeiro. Em 2023, a competição aconteceu em São Paulo e, pelo segundo ano consecutivo, vai acontecer na capital paulista, com o oferecimento de clínicas e ingressos solidários para o público.

Confira os preços dos ingressos

Os pacotes de ingressos disponíveis à venda são os seguintes:

Cadeira Coberta Sul e Norte (Quinta-feira - 12/12) - R$ 100;

Cadeira Coberta Sul e Norte (Sexta-feira - 13/12) - R$ 150;

Cadeira Coberta Sul e Norte (Sábado - 14/12) - R$ 275;

Cadeira Coberta Sul e Norte (Domingo - 15/12) - R$ 300;

Arquibancada Oeste (Quinta-feira) - R$ 50;

Arquibancada Oeste (Sexta-feira) - R$ 75;

Arquibancada Oeste (Sábado) - R$ 100;

Arquibancada Oeste (Domingo) - R$ 150;

Pacote de 2 dias (Sábado e Domingo) - R$ 600;

Pacotes de 4 dias ( Quinta-feira, Sexta-Feira, Sábado e Domingo) - R$ 800.

Quem comprar o pacote será presenteado com um copo Stanley. Além disso, por dia, receberá uma bag com seis cervejas, dois refrigerantes e duas águas. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 28/10 por meio da bilheteria no local e na plataforma Total Ticket.

O público poderá se alimentar nos bares que serão montados na Villa do Beach e nas cadeiras e arquibancadas, mediante pagamento direto. Não é permitida a entrada na arena com alimentos e bebidas.