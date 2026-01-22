Lula perde para Flávio e Tarcísio no 2º turno, diz Futura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perde para o senador Flávio Bolsonaro (PL) e para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em simulações do segundo turno das eleições de 2026, segundo pesquisa do instituto Futura, em parceria com a Apex Pather, divulgada nesta quinta-feira, 22.

Nos demais cenários, o petista aparece tecnicamente empatado com os governadores Ratinho Jr (PSD), Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo). O único cenário em que Lula vence é contra Eduardo Leite (PSD).

No cenário contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 41,9%, ante 48,1% do senador. Já contra Tarcísio de Freitas, o placar é de 46,1% para o governador e 41,3% para o petista.

No confronto com Ratinho Jr, Lula tem 41,2% contra 44,8% do governador do Paraná, diferença dentro da margem de erro. Situação semelhante ocorre no embate com Ronaldo Caiado, com 41,8% para Lula e 42,0% para o goiano.

Já contra Romeu Zema, de Minas Gerais, o petista aparece numericamente à frente, com 42,8% contra 40,5%.

O único cenário de vitória de Lula é contra Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, com 41,9% a 37,3%.

Os percentuais de votos nulos, brancos ou nenhum dos candidatos oscilam entre 8,9% e 18,3%, a depender do cenário. Indecisos somam entre 1,1% e 2,7%.

A pesquisa não testou nomes como Jair Bolsonaro, inelegível até 2030, ou Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda. A ausência de candidatos do campo da centro-esquerda e de outsiders também limita as projeções de cenário geral para o pleito de 2026.

Flávio Bolsonaro lidera em todos os cenários de 2º turno testados

O instituto também testou cenários com Flávio contra outros nomes da direita no segundo turno.

Entre os confrontos, o mais apertado é contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos): Flávio tem 37,5%, enquanto Tarcísio soma 34,7%, cenário de empate técnico. Neste cenário, 25,4% dos eleitores optaram por branco, nulo ou nenhum, e 2,4% não souberam ou não responderam.

Contra Ratinho Jr (PSD), Flávio registra 42,4% das intenções de voto, frente a 30,2% do governador do Paraná. Brancos, nulos ou nenhum somam 25,3%, com 2,2% de indecisos.

No cenário com Ronaldo Caiado (União), o senador lidera com 45%, enquanto o governador de Goiás marca 25,7%. Outros 27,5% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 1,9% não souberam ou não responderam.

Em eventual disputa contra Romeu Zema (Novo), Flávio aparece com 44,7% das intenções de voto, ante 24,6% do governador de Minas Gerais. Brancos e nulos somam 28,6%, e 2,1% são indecisos.

Já no confronto com Eduardo Leite (PSD), Flávio Bolsonaro marca sua maior vantagem: 47,2% contra 25,9%. Os votos brancos, nulos ou nenhum chegam a 25,1%, com 1,8% de eleitores indecisos.

Cenários 2º turno Futura (janeiro de 2026)

2º Turno – Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro: 48,1%

Lula: 41,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,9%

NS/NR/Indeciso: 1,1%

2º Turno – Lula x Tarcísio de Freitas

Tarcísio de Freitas: 46,1%

Lula: 41,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 10,2%

NS/NR/Indeciso: 2,3%

2º Turno – Lula x Ratinho Júnior

Ratinho Jr: 44,8%

Lula: 41,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 11,8%

NS/NR/Indeciso: 2,2%

2º Turno – Lula x Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado: 42,0%

Lula: 41,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,7%

NS/NR/Indeciso: 2,6%

2º Turno – Lula x Romeu Zema

Lula: 42,8%

Romeu Zema: 40,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,0%

NS/NR/Indeciso: 2,7%

2º Turno – Lula x Eduardo Leite

Lula: 41,9%

Eduardo Leite: 37,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 18,3%

NS/NR: 2,6%

2º Turno – Tarcísio de Freitas x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro: 37,5%

Tarcísio de Freitas: 34,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 25,4%

NS/NR: 2,4%

2º Turno – Flávio Bolsonaro x Ratinho Júnior

Flávio Bolsonaro: 42,4%

Ratinho Jr: 30,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 25,3%

NS/NR: 2,2%

2º Turno – Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado

Flávio Bolsonaro: 45,0%

Ronaldo Caiado: 25,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 27,5%

NS/NR: 1,9%

2º Turno – Flávio Bolsonaro x Romeu Zema

Flávio Bolsonaro: 44,7%

Romeu Zema: 24,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 28,6%

NS/NR: 2,1%

2º Turno – Flávio Bolsonaro x Eduardo Leite