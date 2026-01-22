Lula perde para Flávio e Tarcísio no 2º turno, diz Futura

Repórter de Brasil e Economia
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perde para o senador Flávio Bolsonaro (PL) e para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em simulações do segundo turno das eleições de 2026, segundo pesquisa do instituto Futura, em parceria com a Apex Pather, divulgada nesta quinta-feira, 22.
Nos demais cenários, o petista aparece tecnicamente empatado com os governadores Ratinho Jr (PSD), Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo). O único cenário em que Lula vence é contra Eduardo Leite (PSD).
No cenário contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 41,9%, ante 48,1% do senador. Já contra Tarcísio de Freitas, o placar é de 46,1% para o governador e 41,3% para o petista.
No confronto com Ratinho Jr, Lula tem 41,2% contra 44,8% do governador do Paraná, diferença dentro da margem de erro. Situação semelhante ocorre no embate com Ronaldo Caiado, com 41,8% para Lula e 42,0% para o goiano.
Já contra Romeu Zema, de Minas Gerais, o petista aparece numericamente à frente, com 42,8% contra 40,5%.O único cenário de vitória de Lula é contra Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, com 41,9% a 37,3%.
Os percentuais de votos nulos, brancos ou nenhum dos candidatos oscilam entre 8,9% e 18,3%, a depender do cenário. Indecisos somam entre 1,1% e 2,7%.
A pesquisa não testou nomes como Jair Bolsonaro, inelegível até 2030, ou Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda. A ausência de candidatos do campo da centro-esquerda e de outsiders também limita as projeções de cenário geral para o pleito de 2026.
O instituto também testou cenários com Flávio contra outros nomes da direita no segundo turno.
Entre os confrontos, o mais apertado é contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos): Flávio tem 37,5%, enquanto Tarcísio soma 34,7%, cenário de empate técnico. Neste cenário, 25,4% dos eleitores optaram por branco, nulo ou nenhum, e 2,4% não souberam ou não responderam.
Contra Ratinho Jr (PSD), Flávio registra 42,4% das intenções de voto, frente a 30,2% do governador do Paraná. Brancos, nulos ou nenhum somam 25,3%, com 2,2% de indecisos.
No cenário com Ronaldo Caiado (União), o senador lidera com 45%, enquanto o governador de Goiás marca 25,7%. Outros 27,5% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 1,9% não souberam ou não responderam.
Em eventual disputa contra Romeu Zema (Novo), Flávio aparece com 44,7% das intenções de voto, ante 24,6% do governador de Minas Gerais. Brancos e nulos somam 28,6%, e 2,1% são indecisos.
Já no confronto com Eduardo Leite (PSD), Flávio Bolsonaro marca sua maior vantagem: 47,2% contra 25,9%. Os votos brancos, nulos ou nenhum chegam a 25,1%, com 1,8% de eleitores indecisos.
