Elon Musk vai a Davos pela 1ª vez e diz que robôs vão superar humanos em número

Pela primeira vez presente no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o empresário Elon Musk afirmou nesta quinta-feira, 22, que robôs irão superar os humanos em número. A declaração foi feita durante uma entrevista com Larry Fink, CEO da BlackRock e copresidente do evento.

Crítico frequente do encontro na Suíça, Musk afirmou que o futuro da economia mundial passa obrigatoriamente pelo avanço da inteligência artificial e da robótica. Segundo ele, esse caminho é a única maneira de garantir uma vida com padrão elevado para toda a população global.

"Com robótica e IA, esse é realmente o caminho para a abundância para todos”, disse Musk. “As pessoas falam em erradicar a pobreza, mas isso só será possível com essas tecnologias".

Questionado sobre os objetivos de suas empresas, como a Tesla e a SpaceX, Musk destacou que a missão da montadora agora inclui o que chamou de "abundância sustentável", por meio do desenvolvimento de robôs. A Tesla trabalha atualmente no robô humanoide Optimus e em uma frota de táxis autônomos.

Musk afirmou que prevê um cenário onde os robôs estarão "em toda parte" e que isso impulsionará um crescimento exponencial da economia. "Minha previsão é que haverá mais robôs do que pessoas", disse ele, apontando o potencial desses dispositivos em setores como cuidados com idosos.

Segundo projeções do Barclays, o mercado de robôs humanoides está hoje entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões, mas pode atingir de US$ 40 bilhões até US$ 200 bilhões até 2035. Esse crescimento seria impulsionado pela adoção da tecnologia em áreas com alta demanda por mão de obra, como a indústria de manufatura.

Quem é Elon Musk e por que Davos é relevante

CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk é hoje o homem mais rico do mundo, com patrimônio estimado em US$ 677 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index. Em 2024, assumiu também o comando da rede social X, antigo Twitter, e tem ampliado sua atuação em inteligência artificial e chips neurais.

O Fórum de Davos reúne anualmente líderes políticos, empresários e representantes de organizações internacionais. Neste ano, participaram nomes como Emmanuel Macron (França), Donald Trump (EUA) e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.