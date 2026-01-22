Elon Musk vai a Davos pela 1ª vez e diz que robôs vão superar humanos em número

Elon Musk: durante sua primeira participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, onde defendeu o avanço da robótica como solução para a pobreza global (Fabrice COFFRINI/Getty Images)
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 13h32.
Última atualização em 22 de janeiro de 2026 às 13h44.
Pela primeira vez presente no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o empresário Elon Musk afirmou nesta quinta-feira, 22, que robôs irão superar os humanos em número. A declaração foi feita durante uma entrevista com Larry Fink, CEO da BlackRock e copresidente do evento.
Crítico frequente do encontro na Suíça, Musk afirmou que o futuro da economia mundial passa obrigatoriamente pelo avanço da inteligência artificial e da robótica. Segundo ele, esse caminho é a única maneira de garantir uma vida com padrão elevado para toda a população global.
"Com robótica e IA, esse é realmente o caminho para a abundância para todos”, disse Musk. “As pessoas falam em erradicar a pobreza, mas isso só será possível com essas tecnologias".
Questionado sobre os objetivos de suas empresas, como a Tesla e a SpaceX, Musk destacou que a missão da montadora agora inclui o que chamou de "abundância sustentável", por meio do desenvolvimento de robôs. A Tesla trabalha atualmente no robô humanoide Optimus e em uma frota de táxis autônomos.
Musk afirmou que prevê um cenário onde os robôs estarão "em toda parte" e que isso impulsionará um crescimento exponencial da economia. "Minha previsão é que haverá mais robôs do que pessoas", disse ele, apontando o potencial desses dispositivos em setores como cuidados com idosos.
Segundo projeções do Barclays, o mercado de robôs humanoides está hoje entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões, mas pode atingir de US$ 40 bilhões até US$ 200 bilhões até 2035. Esse crescimento seria impulsionado pela adoção da tecnologia em áreas com alta demanda por mão de obra, como a indústria de manufatura.
CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk é hoje o homem mais rico do mundo, com patrimônio estimado em US$ 677 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index. Em 2024, assumiu também o comando da rede social X, antigo Twitter, e tem ampliado sua atuação em inteligência artificial e chips neurais.
O Fórum de Davos reúne anualmente líderes políticos, empresários e representantes de organizações internacionais. Neste ano, participaram nomes como Emmanuel Macron (França), Donald Trump (EUA) e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.