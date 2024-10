Burger King e Popeyes dão lanches grátis para quem tem nome de personagens de filme de terror

Na próxima quinta-feira, 31 de outubro, o Burger King e o Popeyes lançam uma ação de Halloween para quem tem o mesmo nome de personagens clássicos de filmes de terror. Pessoas chamadas Samara, Annabelle, Rosemary, Chucky, Jason, Freddy ou Jack, por exemplo, poderão receber itens gratuitos nas lojas das duas redes de fast food da Zamp.

No Burger King, quem apresentar um documento de identificação indicando o nome de personagens de filme de terror poderá escolher entre uma batata suprema, com molho sabor cheddar e pedaços de bacon, ou a batata furiosa, acompanhada de molho furioso e pedaços de bacon. Já no Popeyes, os clientes poderão ganhar quatro mini filés de frango empanados.

A ação permite variações na grafia dos nomes, como Fred ou Frede para Freddy. A distribuição dos brindes será realizada até o fim dos estoques, e é necessário que os participantes estejam cadastrados nos aplicativos das marcas. Restaurantes que não participam da promoção estão listados no link oficial das redes.

Como participar da ação de Halloween do BK

Para retirar a batata suprema ou furiosa no Burger King, o cliente deve apresentar documento com foto e cadastro no aplicativo do BK. No Popeyes, é preciso mostrar o documento com foto e estar cadastrado no aplicativo da marca para receber os mini filés. Confira a lista dos restaurantes não participantes no link.

Marcas de fast food mais consumida fora de casa no Brasil

Um novo ranking da Kantar, especializada em dados e consultoria, revelou as marcas de fast food mais consumidas fora de casa no Brasil. O estudo, apresentado em setembro, indicou que o McDonald’s lidera a preferência dos brasileiros, seguido pelo Burger King e pelo Grupo Habib’s.

A pesquisa utiliza a métrica CRP (Consumer Reach Points), que mensura quantos indivíduos estão comprando produtos de determinada empresa e com que frequência isso ocorre. Quanto maior o número, mais acessada é a marca. Diferentemente de um ranking por volume de vendas, o CRP indica as marcas com mais pontos de contato com o consumidor.

Mesmo com uma redução na frequência e penetração de compra no último ano, o Méqui lidera o ranking, com 41,9 milhões de CRPs. Em seguida, aparece o Burger King, com pouco mais de 26 milhões de pontos, destacando-se pelo crescimento no número de compradores (+3,9%). Já o Grupo Habib’s, com 15,3 milhões de CRPs, registrou alta de 17,5% em novos consumidores, consolidando-se no terceiro lugar.