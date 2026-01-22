Carreira

A ferramenta que está transformando produtividade em escala nas empresas

Integrado às ferramentas mais usadas do dia a dia corporativo, o Copilot redefine como profissionais produzem, analisam e tomam decisões

Microsoft Copilot.

Amanda de Lima
Amanda de Lima

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14h01.

A adoção de inteligência artificial deixou de exigir mudanças complexas na rotina de trabalho. Com o Microsoft Copilot integrado a aplicativos como Word, Excel, Outlook e Teams, a IA passa a atuar diretamente nos fluxos já conhecidos pelos profissionais, reduzindo atritos e acelerando ganhos de produtividade.

Ao aprender a usar a ferramenta, equipes conseguem automatizar tarefas recorrentes, organizar informações dispersas e ganhar velocidade na produção de conteúdos, análises e apresentações. 

O resultado é menos tempo gasto com execução operacional e mais foco em decisões estratégicas.

IA dentro do fluxo de trabalho

Diferentemente de soluções isoladas, o Copilot atua no contexto do trabalho em andamento. Ele resume reuniões, sugere respostas a e-mails, organiza dados e gera análises preliminares a partir de planilhas complexas. Isso reduz retrabalho e melhora a qualidade das entregas.

Para líderes, a vantagem está na padronização e na escala. Quando equipes dominam a ferramenta, o ganho não é individual, mas coletivo, impactando prazos, comunicação e eficiência operacional.

Dominar o Copilot vai além de saber acionar comandos. Exige entender como estruturar pedidos, revisar resultados e integrar a IA à lógica do negócio. Empresas que investem nesse aprendizado conseguem extrair mais valor das licenças já contratadas e acelerar a maturidade digital de suas equipes.

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial. 

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.  O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos. 

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.  

- Personalizar sua abordagem profissional. 

- Tomar decisões inteligentes com base em dados.  

- Conectar-se melhor com clientes e colegas.  

- Aumentar sua produtividade e credibilidade.  

