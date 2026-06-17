Telas maiores, áudio e streaming: compras pré-copa cresceram 30% em 2026

A Copa do Mundo FIFA 2026 começou, mas os torcedores já vinham movimentando o varejo antes mesmo da bola rolar. Uma análise da Visa Consulting & Analytics (VCA) indica que as transações da América Latina e do Caribe realizadas com cartões Visa na região cresceram 30% entre 1º de abril e 15 de maio de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O fenômeno é particularmente evidente nas categorias ligadas ao entretenimento doméstico, com consumidores investindo em eletrônicos, sistemas de áudio e serviços digitais por assinatura para transformar suas casas em verdadeiros estádios antes da estreia do torneio.

Estádio em casa

"A Copa do Mundo está criando uma onda nova e vibrante de atividade comercial. De melhorias na casa a assinaturas digitais, essa 'onda de upgrades residenciais' está energizando o varejo na região, traduzindo a paixão dos torcedores em impulso econômico", explica Javier Vazquez, head da VCA para a América Latina e Caribe.

Entre os principais destaques, as transações para eletrônicos e melhorias residenciais cresceram 9,4% no período, à medida que torcedores adquiriram telas maiores, sistemas de som imersivos e outros produtos para acompanhar cada lance dos jogos.

Torcedor digital

Já os serviços digitais por assinatura, como pacotes esportivos de streaming, registraram alta de 34,6%, refletindo a demanda por conexões rápidas e contínuas. O Brasil liderou o crescimento, com aumento de 55% nas transações dessas categorias, seguido por Panamá e Colômbia.

Omnichannel em alta

O comportamento omnichannel também se destaca: o comércio eletrônico registrou alta de 36% nas categorias analisadas, evidenciando que torcedores combinaram compras físicas e digitais para equipar suas casas antes do início do Mundial.

O levantamento da VCA analisou dados do VisaNet considerando transações realizadas entre 1º de abril e 15 de maio de 2026 nos países Argentina, Brasil, Colômbia, Curaçao, Equador, Haiti, Panamá, Paraguai e Uruguai, excluindo pagamentos via Visa Direct. Os percentuais de crescimento consideram volumes tanto em dólares quanto em moeda local de cada país.