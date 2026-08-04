De Cabo Frio a Ji-Paraná: como os novos jatos da Embraer impulsionam a expansão da LATAM

A companhia aérea LATAM anunciou nesta terça-feira, 4, o início da primeira fase de incorporação dos jatos Embraer E195-E2 à sua operação doméstica. O movimento, que a empresa descreve como o maior ciclo de expansão de sua malha aérea no país, prevê a chegada gradual de até 14 aeronaves entre novembro deste ano e março de 2027.

O grupo encomendou 24 aeronaves, além de manter opções de compra para outras 50 unidades. Os primeiros 12 aviões serão entregues à operação brasileira no último trimestre de 2026, enquanto as demais entregas estão previstas até outubro de 2027.

Com a entrada gradual dos novos jatos, a LATAM passa a operar 42 rotas no Brasil já nesta primeira etapa, incluindo quatro bases que a companhia nunca havia atendido: Cabo Frio (RJ), Ji-Paraná (RO), Macaé (RJ) e Rondonópolis (MT). A venda de passagens começa nesta semana.

“Esta é apenas a primeira fase da nossa operação com o E195-E2 para encurtar distâncias e permitir que mais brasileiros se conectem ao Brasil e ao mundo”, disse Jerome Cadier, CEO da LATAM Airlines Brasil.

Somando as novidades, a rede da empresa no país chega a 67 destinos, sendo a maior desde que a LATAM opera no Brasil, segundo a companhia.

A expansão não para por aí. Para 2027, a empresa já estuda a abertura de até 18 novas bases, à medida que receber as aeronaves ainda pendentes de entrega pela Embraer.

Primeira fase operacional

As novas operações já confirmadas são:

Guarulhos–Rondonópolis: 7 voos semanais a partir de dezembro de 2026.

Guarulhos–Ji-Paraná: 4 voos semanais a partir de dezembro de 2026.

Guarulhos–Cabo Frio: 4 voos semanais a partir de dezembro de 2026.

Guarulhos–Macaé: 3 voos semanais a partir de fevereiro de 2027.

Brasília–Ribeirão Preto: 7 voos semanais a partir de fevereiro de 2027.

Curitiba–Londrina: 14 voos semanais a partir de março de 2027.

Curitiba–Cuiabá: 7 voos semanais a partir de março de 2027.

Porto Alegre–Viracopos: 14 voos semanais a partir de fevereiro de 2027.

Em paralelo, o Embraer E195-E2 também será utilizado para aumentar a oferta de voos em outras rotas. As ampliações já confirmadas são:

Guarulhos–Palmas: mais 4 voos semanais a partir de dezembro de 2026, chegando ao total de 21 voos semanais.

Guarulhos–Uberlândia: mais 2 voos semanais a partir de dezembro de 2026, chegando ao total de 28 voos semanais.

Guarulhos-Cascavel: mais 7 voos semanais a partir de dezembro de 2026, chegando ao total de 21 voos semanais.

Guarulhos–Uberaba: mais 1 voo semanal a partir de dezembro de 2026, chegando ao total de 4 voos semanais.

Galeão-Curitiba: mais 7 voos semanais em dezembro de 2026, chegando ao total de 21 voos semanais.

Porto Alegre-Curitiba: mais 7 voos semanais em fevereiro de 2027, chegando ao total de 21 voos semanais.

Segundo a companhia aérea, além de viabilizar novas operações e a ampliação de rotas, o Embraer E195-E2 vai assumir a operação de algumas frequências da LATAM Airlines Brasil em mercados específicos, a fim de aumentar a eficiência de malha aérea da companhia.

É o caso das rotas de Guarulhos (para Belo Horizonte/Confins, Brasília, Caldas Novas, Cascavel, Curitiba, Juiz de Fora, Maceió, Manaus, Palmas, Pelotas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro/Galeão, Teresina, Uberaba, Uberlândia, Vitória) e Fortaleza (para Recife).

Configuração da aeronave

Os E195-E2 da LATAM terão 136 assentos, em arranjo 2-2, divididos entre as cabines Economy e Premium Economy, esta última com até 20 lugares, a depender da configuração de cada avião.

Os aviões contarão ainda com Wi-Fi gratuito para clientes cadastrados no programa de fidelidade LATAM Pass, portas USB-C em todos os assentos e acesso à plataforma de entretenimento de bordo LATAM Play.

Campanha e anúncio

O anúncio da nova fase e a abertura das vendas de passagens para os destinos inéditos foram feitos em coletiva de imprensa nesta terça. A companhia também lançou uma campanha de marketing batizada de "Ser a maior é levar o Brasil cada vez mais alto", assinada pela Graphene by Omnicom (que reúne as agências WMcCann e MRM), com ações em mídia exterior, digital e um filme publicitário com estreia prevista no dia 9 de agosto.

Como parte da divulgação, a LATAM promoveu uma ação de "fake out of home" (FOOH), simulações digitais que imitam intervenções reais em espaços públicos, recriando com inteligência artificial uma esteira de bagagens gigante na Avenida Paulista, em São Paulo, com malas com tags dos novos destinos. A peça, produzida pela Artluz+, circulou em vídeo nas redes sociais e em relógios digitais de rua na região.

"Temos orgulho de ser a companhia aérea que mais aproxima os brasileiros de amigos, familiares e de quem mais importa", afirmou Rodrigo Padilla, Global Chief Brand Officer do Grupo LATAM, sobre a nova fase de expansão.