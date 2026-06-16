A Geração Z é uma das principais entusiastas da Copa do Mundo, mostra estudo

A tese de que as novas gerações estão se distanciando do futebol tradicional não se aplica quando o assunto é Copa do Mundo. É o que revela um estudo realizado pela Trope-se: 97% da Geração Z vai acompanhar o mundial de alguma forma. O levantamento, enviado com exclusividade à EXAME, ouviu mais de 1.100 jovens em diferentes regiões do Brasil.

Longe de ser uma experiência puramente individual ou restrita às telas de TV, a Copa do Mundo mantém o caráter de agregação social para a Geração Z. 78% dos entrevistados disseram que assistem às partidas ao lado da família, enquanto 74% acompanham os jogos com amigos. Uma porcentagem pequena da pesquisa afirmou que vai acompanhar os jogos sozinha.

E tem mais: ainda que a Seleção Brasileira não seja a favorita para conquistar a taça, a Geração Z ainda vê valor na torcida para que ela avance no mundial. Isso porque, para 59% dos jovens, o Brasil carrega um forte papel simbólico de representação da história e da identidade nacional.

"Apesar de um discurso frequente de distanciamento do futebol tradicional, impulsionado pelo surgimento de novas ligas que disputam a atenção do público, a Geração Z ainda se reconhece como fã do esporte", analisa Luiz Menezes, CEO da Trope-se.

Acesso à Geração Z na Copa do Mundo de 2026

A grande virada de comportamento mapeada pela pesquisa está na interatividade e no ambiente digital como catalisadores de engajamento durante o torneio. Avaliado com uma nota média de 4 (em uma escala até 5), o futebol hoje é lido pela GenZ como um ecossistema essencialmente online, em que o jogo em campo é apenas o ponto de partida para a conversa nas redes.

Nesse cenário, a cultura da internet dita o ritmo do interesse do espectador. O levantamento mostra que 55% dos entrevistados declaram-se apaixonados pelo torneio e assistem a todas as transmissões possíveis, por exemplo. 8 em cada 10 jovens afirmam que o consumo de memes nas redes sociais aumenta diretamente o interesse deles pelas partidas da Copa.

Para as marcas, o insight do estudo sinaliza que as estratégias de negócios voltadas para esse público precisam ir além do formato tradicional de publicidade em vídeo de 30 segundos na televisão. A Copa do Mundo para a Geração Z se desdobra em múltiplas plataformas simultâneas.

Novos hábitos impactam desde as escolhas de vestuário e produtos licenciados até o mercado de alimentação e delivery nos dias de jogos.