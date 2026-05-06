Copa do Mundo deve ampliar consumo em casa e troca de marcas, diz pesquisa

A Copa do Mundo de 2026 deve concentrar o consumo dentro de casa e ampliar a disposição do brasileiro para trocar de marca durante o período dos jogos. É o que mostra uma nova pesquisa realizada pelo PicPay Ads com clientes da base do banco digital.

O levantamento indica que o evento esportivo tende a combinar maior atenção à publicidade com um comportamento de compra mais racional, guiado por descontos, parcelamento e rapidez na entrega.

Segundo o estudo, 77% dos entrevistados afirmam que pretendem assistir às partidas em casa. Outros 23% dizem que devem acompanhar os jogos na casa de amigos ou familiares. A presença em bares aparece em um patamar menor, com 12%, enquanto eventos reúnem 8% das intenções.

Os dados reforçam um movimento de consumo concentrado no ambiente doméstico, cenário que deve influenciar desde alimentação até compra de eletrônicos e estratégia de mídia das marcas.

A pesquisa também mostra uma maior abertura à experimentação de produtos e serviços durante o mundial. Oito em cada dez consumidores afirmam que pretendem testar algo novo no período da Copa.

A decisão, porém, está ligada a incentivos concretos. Entre os principais fatores citados estão descontos, mencionados por 67% dos entrevistados, parcelamento, com 30%, e entrega rápida, com 22%.

“O brasileiro vive a Copa dentro de casa, comparando ofertas e escolhendo com racionalidade. O evento amplia a atenção, mas a conversão depende de um benefício claro”, diz Alexandre Moshe, VP executivo de Audiências e Ecossistema do PicPay.

O comportamento de compra também aparece ligado à experiência de assistir aos jogos. Entre os itens mais desejados para o período, televisores lideram as intenções de compra, com 40%. Em seguida aparecem camisetas de seleção, com 20%, e itens para churrasco, com 19%.

Os dados indicam uma combinação entre entretenimento, conveniência e socialização doméstica. Na alimentação, o churrasco é citado por 65% dos entrevistados como principal escolha para acompanhar as partidas. Lanches preparados em casa, como sanduíches e bolos, aparecem na sequência, com 30%.

O levantamento sugere ainda que o ambiente doméstico deve ampliar o tempo de exposição do consumidor às telas e à publicidade. Sete em cada dez entrevistados afirmam prestar mais atenção em anúncios com temática ligada à Copa do Mundo.

Ainda assim, a pesquisa aponta que o interesse na comunicação não garante conversão automática.

Para Felipe Julião, executivo de Ads do PicPay, o contexto cria novas possibilidades de segmentação e presença das marcas ao longo da jornada de consumo.

“Com mais pessoas em casa e conectadas ao celular, as marcas conseguem estar presentes ao longo de diferentes momentos da jornada, combinando contexto, mídia e incentivos para estimular a conversão”, afirma.

A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 24 de janeiro de 2026, com 567 usuários ouvidos por meio de formulário online enviado via push no aplicativo do PicPay.

O estudo reforça ainda um movimento já observado em grandes eventos esportivos recentes, nos quais o consumo migra para o ambiente doméstico e combina entretenimento com conveniência. A dinâmica tende a favorecer categorias ligadas à casa, alimentação, eletrônicos e delivery, além de ampliar a disputa promocional entre marcas em canais digitais.

O cenário também ocorre em um momento de maior maturidade do e-commerce e dos meios digitais de pagamento no Brasil.

Fundado há 13 anos, o PicPay soma 67 milhões de clientes e encerrou 2025 com receita de R$ 10,3 bilhões e lucro líquido ajustado de R$ 502 milhões. O banco movimentou R$ 550 bilhões em volume total transacionado (TPV) no ano passado e terminou o período com 42,7 milhões de clientes ativos.