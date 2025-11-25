Quem recebe auxílio-doença tem direito ao décimo terceiro?

. (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 16h42.
Com a chegada do fim do ano, muitos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a verificar se terão direito ao décimo terceiro salário.
Entre os que mais têm dúvidas estão aqueles que recebem auxílio-doença, já que o benefício substitui a renda do trabalho enquanto o indivíduo está afastado.
Veja como funcionam as regras, quem pode receber, como é feito o cálculo e como confirmar o pagamento.
Sim. Todos os trabalhadores formais sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que recebem auxílio-doença tem direito ao décimo terceiro salário.
Segundo o eSocial, o pagamento é fracionado: a empresa paga o valor referente aos primeiros 15 dias de afastamento, enquanto o INSS paga a parte proporcional ao período em que o benefício permanece ativo.
Nesse caso, o benefício pode ser pago de duas formas:
Para fazer o cálculo, é preciso considerar cada mês em que o segurado trabalhou e recebeu o benefício. Então, quem recebeu o auxílio o ano todo recebe o valor integral; quem recebeu apenas parte do ano recebe um valor proporcional.
Veja como funciona na prática com o salário mínimo de 2025 (R$ 1.518,00):
O segurado pode confirmar o pagamento pelo aplicativo ou site Meu INSS, pela aba “Extrato de pagamento”. No extrato, o décimo terceiro aparece destacado separadamente, indicando se foi pago de forma integral ou proporcional.