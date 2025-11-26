Future of Money

Após recomendar bitcoin, autor de Pai Rico, Pai Pobre vende criptomoeda

Nome por trás de best-seller de finanças pessoais anunciou ter vendido seu investimento em bitcoin durante baixa do mercado; entenda os motivos apresentados por Robert Kiyosaki

(New York Daily News Archive/Getty Images)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12h00.

Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre”, revelou recentemente que vendeu seu investimento em bitcoin. A notícia surpreendeu seus seguidores, já que Kiyosaki é um famoso defensor da criptomoeda, a recomendando como investimento inúmeras vezes.

O escritor, que já havia revelado ter comprado bitcoin por US$ 6 mil, anunciou um lucro milionário com a criptomoeda. Segundo Kiyosaki, ele vendeu suas unidades da criptomoeda por US$ 2,25 milhões.

No momento da venda, o bitcoin estava cotado em US$ 90 mil. Apesar do valor significativo em comparação com os US$ 6 mil de compra, a maior criptomoeda do mundo apresenta queda expressiva no momento, de mais de 20% no último mês. Ainda este ano, o bitcoin chegou à máxima histórica de US$ 124 mil.

“Estou praticando o que eu ensino: vendi US$ 2,25 milhões em bitcoin por aproximadamente US$ 90 mil. Eu comprei bitcoin por US$ 6 mil cada moeda há alguns anos. Com o dinheiro que fiz com bitcoin eu estou comprando dois centros cirúrgicos e investindo em um negócio de outdoors”, publicou Robert Kiyosaki em sua conta oficial no X.

“Estimo que meu investimento de US$ 2,25 milhões em bitcoin nos centros cirúrgicos e negócios de outdoors terão um rendimento positivo de US$ 27.5 mil por mês a partir de fevereiro, livre de impostos. Somando uma receita de US$ 27.5 mil por mês ao meu fluxo financeiro que já era positivo com investimentos imobiliários, tenho US$ 100 mil por mês”, explicou Kiyosaki.

“Ainda estou muito otimista com o bitcoin e vou começar a comprar mais com o meu fluxo financeiro positivo. Esse tem sido o meu ‘plano para ficar rico’”, acrescentou.

Anteriormente, Kiyosaki chegou a dizer que o bitcoin “tornou fácil ficar rico” e que “só os burros não conseguem”. Ele também compartilhou previsões otimistas com o preço da criptomoeda chegando até US$ 1 milhão.

Apesar de ter surpreendido seus seguidores com a venda, o escritor voltou a recomendar a compra de bitcoin em publicações posteriores: “É hora de comprar mais ouro, prata e bitcoin”, escreveu.

