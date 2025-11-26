Após recomendar bitcoin, autor de Pai Rico, Pai Pobre vende criptomoeda

(New York Daily News Archive/Getty Images)
Editora do Future of Money
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12h00.
Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre”, revelou recentemente que vendeu seu investimento em bitcoin. A notícia surpreendeu seus seguidores, já que Kiyosaki é um famoso defensor da criptomoeda, a recomendando como investimento inúmeras vezes.
O escritor, que já havia revelado ter comprado bitcoin por US$ 6 mil, anunciou um lucro milionário com a criptomoeda. Segundo Kiyosaki, ele vendeu suas unidades da criptomoeda por US$ 2,25 milhões.
No momento da venda, o bitcoin estava cotado em US$ 90 mil. Apesar do valor significativo em comparação com os US$ 6 mil de compra, a maior criptomoeda do mundo apresenta queda expressiva no momento, de mais de 20% no último mês. Ainda este ano, o bitcoin chegou à máxima histórica de US$ 124 mil.
PRACTICING WHAT I TEACH:
I sold $2.25 million in Bitcoin for approximately $90,000.
I purchased the Bitcoin for $6,000
a coin years ago.
With the cash from Bitcoin I am purchasing two surgery centers and investing in a Bill Board business.
I estimate my $2.25 million…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 21, 2025
“Estou praticando o que eu ensino: vendi US$ 2,25 milhões em bitcoin por aproximadamente US$ 90 mil. Eu comprei bitcoin por US$ 6 mil cada moeda há alguns anos. Com o dinheiro que fiz com bitcoin eu estou comprando dois centros cirúrgicos e investindo em um negócio de outdoors”, publicou Robert Kiyosaki em sua conta oficial no X.
“Estimo que meu investimento de US$ 2,25 milhões em bitcoin nos centros cirúrgicos e negócios de outdoors terão um rendimento positivo de US$ 27.5 mil por mês a partir de fevereiro, livre de impostos. Somando uma receita de US$ 27.5 mil por mês ao meu fluxo financeiro que já era positivo com investimentos imobiliários, tenho US$ 100 mil por mês”, explicou Kiyosaki.
“Ainda estou muito otimista com o bitcoin e vou começar a comprar mais com o meu fluxo financeiro positivo. Esse tem sido o meu ‘plano para ficar rico’”, acrescentou.
Anteriormente, Kiyosaki chegou a dizer que o bitcoin “tornou fácil ficar rico” e que “só os burros não conseguem”. Ele também compartilhou previsões otimistas com o preço da criptomoeda chegando até US$ 1 milhão.
Apesar de ter surpreendido seus seguidores com a venda, o escritor voltou a recomendar a compra de bitcoin em publicações posteriores: “É hora de comprar mais ouro, prata e bitcoin”, escreveu.
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok