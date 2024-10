Quanto vou receber de décimo terceiro salário? Saiba como calcular

O décimo terceiro salário é um direito garantido aos trabalhadores formais no Brasil, e representa um adicional no final do ano que equivale a um salário extra, proporcional ao tempo de serviço prestado ao longo do ano. Esse benefício é pago em duas parcelas e pode ser usado para complementar a renda, quitar dívidas ou realizar compras sazonais. Saber calcular o valor do décimo terceiro ajuda a planejar melhor as finanças e a prever quanto será recebido.

Como calcular o décimo terceiro salário?

O cálculo do décimo terceiro salário é simples: ele corresponde a 1/12 do salário mensal para cada mês trabalhado no ano. Assim, quem trabalhou o ano inteiro (12 meses) recebe um valor igual ao salário integral. Se o trabalhador ingressou ou deixou o emprego durante o ano, o valor será proporcional aos meses completos trabalhados. Vale lembrar que, para fins de cálculo, períodos acima de 15 dias em um mês são considerados como um mês completo.

Fórmula para o cálculo do décimo terceiro:

Divida o salário bruto por 12. Multiplique o resultado pelo número de meses trabalhados no ano.

Exemplo prático:

Salário mensal : R$ 3.000

: R$ 3.000 Meses trabalhados : 8

: 8 Cálculo : R$ 3.000 ÷ 12 = R$ 250 (proporção mensal)

: R$ 3.000 ÷ 12 = R$ 250 (proporção mensal) Décimo terceiro proporcional: R$ 250 x 8 = R$ 2.000

Descontos no décimo terceiro salário

É importante lembrar que o décimo terceiro salário sofre deduções de INSS e, em alguns casos, de Imposto de Renda (IR). O cálculo das deduções é feito sobre o valor bruto da segunda parcela, uma vez que a primeira parcela é isenta de impostos.

INSS: Aplica-se sobre o valor bruto e a taxa varia conforme a faixa salarial. Imposto de Renda (IR): É calculado conforme a tabela progressiva, considerando o valor bruto após o desconto do INSS.

Exemplo de cálculo completo

Suponha que um trabalhador com salário de R$ 3.000 tenha direito ao décimo terceiro integral:

Primeira parcela : R$ 1.500 (metade do salário bruto).

: R$ 1.500 (metade do salário bruto). Segunda parcela: R$ 1.500, com desconto de INSS e IR, conforme a faixa salarial.

Saber calcular o décimo terceiro salário é essencial para entender o valor líquido a ser recebido e organizar o orçamento pessoal. Com essas informações, o trabalhador pode planejar melhor o uso desse recurso extra e tomar decisões financeiras mais informadas.

Quando vai cair o décimo terceiro salário?

O pagamento do décimo terceiro salário pode ser realizado em duas formas: