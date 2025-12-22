Quanto a Mega da Virada 2025 vai pagar ao vencedor? Confira o valor

Mega da Virada: sorteio será realizado na noite de 31 de dezembro ( Reprodução/Caixa)
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16h05.
A Mega da Virada 2025 poderá pagar um prêmio de até R$ 1 bilhão, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal. O valor depende do total arrecadado com as apostas até o fim do ano e pode se tornar o maior já registrado na história do concurso especial, que não acumula.
Inicialmente projetado em R$ 850 milhões, o prêmio foi elevado após mudanças nas regras da loteria. Uma portaria do Ministério da Fazenda ampliou para 90% a fatia da arrecadação destinada aos apostadores que acertarem os números sorteados. A alteração elevou o potencial de pagamento da edição deste ano.
O valor final do prêmio será definido conforme o volume de apostas realizadas até 31 de dezembro. Caso não haja ganhadores na faixa principal, com seis acertos, o montante será distribuído entre quem acertar cinco números (Quina). Persistindo a ausência de vencedores, o prêmio passa para a Quadra, com quatro acertos.
Como o concurso é não cumulativo, o dinheiro obrigatoriamente será pago em alguma faixa. No entanto, quanto menor o número de acertos, menor será o valor individual recebido pelos ganhadores.
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, no site ou no aplicativo Loterias Caixa, além do aplicativo da própria Caixa. O jogador pode optar por apostas individuais ou participar de bolões, que permitem dividir o custo e o prêmio.
Os bolões têm entre 2 e 100 cotas. Quando organizados pela Caixa, há cobrança de taxa adicional. Grupos formados de maneira independente não pagam essa taxa, desde que a aposta seja identificada corretamente no volante ou no atendimento da lotérica.
O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, às 22h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio, às 20h.
O pagamento do valor ganho na Mega da Virada segue normas da Caixa Econômica Federal:
Caso o valor não seja retirado dentro do prazo estipulado, o montante é destinado ao Tesouro Nacional e aplicado no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).