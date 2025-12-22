Quanto a Mega da Virada 2025 vai pagar ao vencedor? Confira o valor

A Mega da Virada 2025 poderá pagar um prêmio de até R$ 1 bilhão, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal. O valor depende do total arrecadado com as apostas até o fim do ano e pode se tornar o maior já registrado na história do concurso especial, que não acumula.

Inicialmente projetado em R$ 850 milhões, o prêmio foi elevado após mudanças nas regras da loteria. Uma portaria do Ministério da Fazenda ampliou para 90% a fatia da arrecadação destinada aos apostadores que acertarem os números sorteados. A alteração elevou o potencial de pagamento da edição deste ano.

Qual é o valor do prêmio da Mega da Virada em 2025?

O valor final do prêmio será definido conforme o volume de apostas realizadas até 31 de dezembro. Caso não haja ganhadores na faixa principal, com seis acertos, o montante será distribuído entre quem acertar cinco números (Quina). Persistindo a ausência de vencedores, o prêmio passa para a Quadra, com quatro acertos.

Como o concurso é não cumulativo, o dinheiro obrigatoriamente será pago em alguma faixa. No entanto, quanto menor o número de acertos, menor será o valor individual recebido pelos ganhadores.

Como apostar na Mega da Virada?

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, no site ou no aplicativo Loterias Caixa, além do aplicativo da própria Caixa. O jogador pode optar por apostas individuais ou participar de bolões, que permitem dividir o custo e o prêmio.

Os bolões têm entre 2 e 100 cotas. Quando organizados pela Caixa, há cobrança de taxa adicional. Grupos formados de maneira independente não pagam essa taxa, desde que a aposta seja identificada corretamente no volante ou no atendimento da lotérica.

Quando ocorre o sorteio?

O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, às 22h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio, às 20h.

Como resgatar o prêmio?

O pagamento do valor ganho na Mega da Virada segue normas da Caixa Econômica Federal:

Para prêmios até R$ 1.903,98, o saque pode ser feito em lotéricas credenciadas.

Valores maiores precisam ser retirados em uma agência da Caixa.

O prazo para solicitar o prêmio é de 90 dias após o sorteio.

Caso o valor não seja retirado dentro do prazo estipulado, o montante é destinado ao Tesouro Nacional e aplicado no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).