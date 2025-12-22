Como apostar na Mega da Virada online? Veja o passo a passo

A Mega da Virada 2025 abriu as apostas exclusivas com prêmio que pode chegar a R$ 1 bilhão, o maior já projetado para o concurso especial de fim de ano. Os jogos podem ser feitos online, sem necessidade de ir a uma lotérica, até as 20h do dia 31 de dezembro (horário de Brasília). As apostas digitais concorrem automaticamente ao sorteio, que não acumula.

A Caixa Econômica Federal informou que o valor final do prêmio pode aumentar conforme o volume de apostas registradas até o dia do sorteio. Em edições anteriores, a arrecadação nos últimos dias elevou o montante pago aos ganhadores.

Como apostar na Mega da Virada pelo aplicativo da Caixa?

O aplicativo Loterias Caixa está disponível para celulares com sistema Android e iOS. Após fazer login ou criar cadastro, o apostador pode escolher as dezenas e concluir o pagamento diretamente pelo app.

O processo funciona da seguinte forma:

escolha de 6 a 20 números, entre os 60 disponíveis

opção de surpresinha, com números gerados automaticamente

pagamento por meios digitais habilitados

emissão de comprovante eletrônico, válido para conferência e resgate

No ambiente digital, o valor mínimo para finalizar uma compra é de R$ 30, permitindo a inclusão de mais de um jogo na mesma aposta.

É possível apostar na Mega da Virada pelo site?

Sim. Além do aplicativo, as apostas online podem ser feitas pelo portal Loterias Caixa, acessível por computador ou navegador do celular. Clientes da Caixa também podem apostar pelo Internet Banking, usando os mesmos critérios do site.

As regras são idênticas às da aposta presencial. O apostador seleciona as dezenas, confirma o valor e recebe o comprovante digital após a conclusão do pagamento. Todos os bilhetes registrados a partir da abertura do concurso valem apenas para a Mega da Virada.

Como funciona o bolão da Mega da Virada?

O bolão permite apostas em grupo e está disponível tanto nos canais digitais quanto nas lotéricas físicas. O valor do bilhete e de um eventual prêmio é dividido entre os participantes, conforme o número de cotas.

As principais regras do bolão da Mega da Virada são:

valor mínimo do bolão: R$ 18

valor mínimo por cota: R$ 7

número de cotas permitido: de 2 a 100

limite de 10 apostas por recibo

Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Nesses casos, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Qual é o prêmio da Mega da Virada em 2025?

O prêmio estimado da Mega da Virada 2025 é de R$ 1 bilhão, valor recorde na história do concurso. O montante é superior ao pago em 2024, quando o prêmio final chegou a R$ 635,4 milhões.

Por ser um concurso especial, a Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é distribuído entre os acertadores da quina e, se necessário, das faixas seguintes.

O sorteio ocorre na noite de 31 de dezembro, com transmissão pela TV aberta e pelos canais oficiais da Caixa nas redes sociais.