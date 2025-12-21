Mega-Sena acumula e prêmio da Virada chega a R$ 1 bilhão; saiba como apostar

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.954 da Mega-Sena realizado neste sábado (20). Com o resultado, o prêmio da Mega da Virada ficou estimado em R$ 1 bilhão.

Os números sorteados no concurso 2.954 foram: 01 - 09 - 37 - 39 - 42 - 44

A quina teve 38 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 69.615,66 cada. Outros 4.069 apostadores acertaram quatro números e, cada um, receberá o prêmio de R$ 1.071,64.

Mega da Virada 2025

Neste domingo (21). a Caixa Econômica Federal abre as apostas exclusivas para a Mega da Virada 2025, que neste ano deve ter o maior prêmio da história do concurso no valor de R$ 1 bilhão.

Qualquer aposta feita para a Mega-Sena a partir do dia 21 vai valer para o concurso 2.955, que será realizado no dia 31 de dezembro. O valor do prêmio pode aumentar ainda mais, segundo o banco, a depender da quantidade de apostas que forem feitas.

Em 2024, por exemplo, a estimativa era de um prêmio de R$ 600 milhões, mas o valor saltou para R$ 635,4 milhões. O prêmio foi dividido por oito apostas que acertaram as seis dezenas.

Veja ranking com os maiores prêmios da Mega da Virada:

2025 – R$ 1 bilhão

2024 – R$ 635,4 milhões

2023 – R$ 588,8 milhões

2022 – R$ 541,9 milhões

2021 – R$ 378 milhões

2020 – R$ 325 milhões

2017 – R$ 306,7 milhões

2019 – R$ 304,2 milhões

2018 – R$ 302,5 milhões

2014 – R$ 263,2 milhões

2015 – R$ 246,5 milhões

2012 – R$ 244,7 milhões

2013 – R$ 224,6 milhões

2016 – R$ 220,9 milhões

2010 – R$ 194,3 milhões

2011 – R$ 177,6 milhões

2009 – R$ 144,9 milhões

Como apostar?

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA ou pelo app Loterias CAIXA. Clientes da Caixa Econômica Federal também podem fazer suas apostas pelo Internet Banking.

O apostador precisa escolher seis números dentre 60 – e torcer para que eles sejam os sorteados. Caso não queira escolher, é possível optar pela "surpresinha", quando o sistema escolhe aleatoriamente as dezenas.

Qual o valor da aposta?

O volante específico da Mega da Virada, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6. Quem apostar online terá que fazer um investimento mínimo de R$ 30.

Para aumentar as chances de ganhar, os apostadores podem marcar mais números no volante – o que deixa o valor da aposta mais caro.

Quem aposta sete números, paga R$ 42, enquanto quem marca 10 números, desembolsa R$ 1.260. O apostador que quiser marcar 20 dezenas – número máximo permitido – terá que pagar R$ 232.560,00 pelo volante.

Como fazer um bolão?

O apostador também pode aumentar as chances de ganhar realizando apostas em grupo por meio de um bolão. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega da Virada, os bolões têm preço mínimo de R$ 18,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 7,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas, com até 10 apostas por recibo.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Onde assistir?

O sorteio da Mega da Virada acontece em São Paulo, com transmissão na TV aberta, a partir das 20h do dia 31 de dezembro. Os apostadores também podem acompanhar a transmissão ao vivo pelas páginas da Caixa no YouTube e no Facebook.

As dezenas sorteadas e o rateio do prêmio também são disponibilizados no site Loterias Caixa após a realização do concurso.