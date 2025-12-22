Quanto rende R$ 1 bilhão da Mega da Virada em 2025?

O prêmio da Mega da Virada pode chegar a R$ 1 bilhão em 2025. Com a taxa Selic em 15% ao ano, esse valor pode gerar rendimentos mensais milionários quando aplicado em investimentos tradicionais de renda fixa. As simulações consideram regras vigentes, tributação e custos aplicáveis a cada modalidade.

O sorteio da Mega da Virada será realizado em 31 de dezembro, às 22h, e o prêmio não acumula. Caso aplicado integralmente após o saque, o montante permite renda recorrente mesmo em cenários conservadores de investimento.

Quanto R$ 1 bilhão rende por mês?

Com a Selic em 15%, estimativas apontam que o rendimento mensal varia conforme o tipo de aplicação escolhida. Em valores aproximados, R$ 1 bilhão renderia:

Poupança : cerca de R$ 6,7 milhões por mês

: cerca de R$ 6,7 milhões por mês CDB (100% do CDI): cerca de R$ 10,3 milhões por mês

(100% do CDI): cerca de R$ 10,3 milhões por mês Tesouro Selic: cerca de R$ 10,1 milhões por mês

Mesmo na alternativa mais conservadora, o prêmio garante uma renda mensal multimilionária.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança segue regras específicas quando a Selic está acima de 8,5% ao ano. Nesse cenário, o rendimento corresponde a 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). A aplicação é isenta de Imposto de Renda e não possui custos adicionais.

Por outro lado, o crédito do rendimento ocorre apenas na data de aniversário do depósito. Considerando essas regras, o rendimento médio mensal estimado para R$ 1 bilhão é de R$ 6,7 milhões.

Quanto rende R$ 1 bilhão em CDB?

O CDB é um título emitido por bancos e costuma render um percentual do CDI, taxa que acompanha a Selic. Em aplicações que pagam 100% do CDI, o rendimento bruto anual de R$ 1 bilhão seria de R$ 150 milhões.

Após a incidência do Imposto de Renda, considerando alíquota de 17,5% após um ano, o rendimento líquido seria de R$ 123,75 milhões por ano, o equivalente a R$ 10,3 milhões por mês. O percentual de imposto pode diminuir conforme o prazo da aplicação.

E no Tesouro Selic, quanto rende?

O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros e também sofre incidência de Imposto de Renda. Em um ano, o rendimento bruto estimado seria de R$ 150 milhões.

Desse total, seriam descontados R$ 26,25 milhões de IR e R$ 2 milhões de taxa de custódia, resultando em rendimento líquido anual de R$ 121,75 milhões, ou cerca de R$ 10,15 milhões por mês.

O que pode alterar o rendimento final?

O valor líquido recebido mensalmente depende de alguns fatores:

taxa efetivamente contratada no investimento

prazo da aplicação e alíquota de Imposto de Renda

existência de taxas administrativas ou de custódia

momento do resgate e regras de liquidez

Mesmo com essas variações, o histórico mostra que o prêmio máximo da Mega da Virada gera renda elevada em aplicações de baixo risco.

Como apostar na Mega da Virada 2025?

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro, no horário de Brasília. O jogo pode ser realizado presencialmente em casas lotéricas credenciadas ou de forma digital.

Para apostar online, o jogador deve acessar o site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa, realizar cadastro e escolher de seis a quinze números entre os sessenta disponíveis.

O pagamento dos bilhetes pode ser feito por cartão de crédito ou Pix, respeitando o valor mínimo exigido para apostas digitais.