Mega da Virada: o que acontece se 'bolão' da empresa ganha?

O sorteio da Mega da Virada será realizado em 31 de dezembro e o prêmio pode chegar a R$ 1 bilhão.

Além das apostas individuais, a Caixa permite também que grupos formem 'bolões' para tentativas conjuntas.

Caso uma aposta coletiva seja premiada, o valor é dividido proporcionalmente entre as cotas do volante.

Por que apostar em grupo?

Os 'bolões' ganharam popularidade entre os apostadores porque aumentam as chances de vitória.

Enquanto um jogo individual pode conter de seis a 20 números marcados, as cotas em grupo aumentam significativamente essa quantia.

Os jogos em conjunto podem ter até 10 apostas, sendo todas com as mesmas quantidades de números.

Nas apostas, os jogadores podem utilizar entre duas e 100 cotas. Com o maior número de marcações, o valor da aposta pode ultrapassar os R$ 150 mil.

Como receber a premiação do bolão?

Cada participante do 'bolão' recebe uma cota e é com ela que ele poderá reivindicar sua parte do prêmio se o grupo for contemplado.

Em caso de recibos físicos, é importante marcar o nome e CPF no verso para evitar roubos.

O valor do prêmio é dividido igualmente pelo sistema entre os participantes.

Ou seja, em um 'bolão' de 10 cotas premiado com R$ 850 milhões — como o valor estimado para Mega da Virada de 2025 — resulta em um pagamento de R$ 85 milhões para o dono de cada cota.

Pagamento do prêmio

Os apostadores podem solicitar o prêmio em até 90 dias corridos após a realização do sorteio.

Se não for retirado no prazo, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Para jogos feitos presencialmente, é preciso ir até uma lotérica ou agência da Caixa com documentos de identificação e bilhete original da aposta.

Os prêmios das apostas online podem ser resgatados pelo portal ou aplicativo da Caixa.

O tempo de pagamento varia conforme o valor a ser pago. Até R$ 2.428,80, o montante pode ser retirado em qualquer casa lotérica.

Acima de R$ 10 mil, a Caixa solicita prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento.

Como apostar na Mega da Virada em grupo?

A Caixa oferece a possibilidade de participar de um 'bolão' formado por desconhecidos, no qual o apostador seleciona essa opção ao fazer o jogo, mas paga uma taxa por sua participação.

Os grupos formados de forma independente não pagam taxas e podem apostar da forma tradicional, selecionando a opção 'bolão' no final do volante.

Os jogadores podem escolher seus números ou utilizar o recurso "Surpresinha" em que o sistema define os números apostados.

As apostas coletivas podem ser lançadas até as 20h30 do dia 31 de dezembro. O sorteio será realizado às 22h do mesmo dia.

Onde fazer o 'bolão' da Mega da Virada?

Os grupos podem fazer suas apostas presencialmente, em casas lotéricas credenciadas, ou virtualmente.

Quem preferir fazer online pode usar o portal online e aplicativo da Loterias Caixa. Apostadores com conta corrente na Caixa Econômica também podem utilizar o aplicativo do banco.