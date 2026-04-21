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Idosos já respondem por 35% das buscas por planos de saúde online

"Mercado livre" dos planos de saúde avança com 32 milhões de idosos no BrasilSaúde

Idosos contratam planos de saúde online (Marina April/Shutterstock)

Idosos contratam planos de saúde online (Marina April/Shutterstock)

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Publicado em 21 de abril de 2026 às 07h00.

A digitalização do mercado de saúde privada começa a revelar uma mudança estrutural no perfil do consumidor brasileiro, especialmente entre a população mais velha. 

O país possui hoje cerca de 53,3 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares, o equivalente a aproximadamente 25% da população. 

Dentro desse universo, o avanço da presença de idosos é um dos movimentos mais relevantes: 7,9 milhões de usuários têm mais de 60 anos, representando cerca de 15,4% da base total. 

O fenômeno acompanha a transformação demográfica 

O Brasil já reúne mais de 32 milhões de pessoas nessa faixa etária, e a expectativa de vida alcançou 76,6 anos, ampliando a demanda por serviços médicos e pressionando o sistema de saúde a se adaptar a uma população mais longeva, com maior necessidade de acompanhamento e tratamentos contínuos.

Plataformas digitais de comparação e contratação de planos começam a ganhar protagonismo na jornada de escolha do consumidor. Levantamento do Marketplace especializado em planos de saúde, mostra que 35,7% das cotações realizadas no último mês incluíram ao menos 1 beneficiário com mais de 60 anos

O dado indica que mais de 1 em cada 3 interessados em contratar cobertura privada pertence à terceira idade. 

O movimento aproxima o processo de escolha de um modelo de marketplace, no qual diferentes opções podem ser avaliadas de forma rápida e transparente. 

Para Victor Reis, sócio fundador da Click Planos, o comportamento mostra que a 3ª idade começa a adotar um padrão de consumo digital semelhante ao observado em outros setores. 

“Os consumidores acima de 60 anos estão mais digitais e passaram a assumir um papel ativo na escolha do plano de saúde. Eles pesquisam, comparam alternativas e analisam melhor as condições antes de contratar, o que aumenta a exigência por transparência e qualidade das informações”, afirma.

Transformação também acontece no próprio mercado de saúde suplementar

O Marketplace de Planos de Saúde que comparam os melhores preços, começa a ganhar espaço em um setor historicamente marcado por processos presenciais, e pouca transparência na análise de diferentes ofertas. 

Ao reunir informações sobre cobertura, rede credenciada, carências e preços em um único ambiente, esses sistemas permitem que o consumidor visualize opções de forma mais estruturada antes de tomar uma decisão. 

Para Reis, a tendência deve se intensificar à medida que a população envelhece e amplia sua familiaridade com ferramentas digitais

“A comparação se tornou uma etapa essencial no processo de decisão. No caso dos planos de saúde, isso é ainda mais relevante porque envolve custo, cobertura e segurança no longo prazo, exigindo escolhas mais conscientes e bem informadas”, afirma. 

Com o avanço do acesso digital e o envelhecimento da população, especialistas apontam que plataformas de comparação tendem a se tornar cada vez mais presentes no processo de contratação de planos de saúde no país.

Acompanhe tudo sobre:Planos de saúde

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