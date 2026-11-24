A farmacêutica suíça Roche anunciou nesta terça-feira, 24, que seu novo medicamento oral contra o câncer de mama tem potencial para se tornar o mais vendido da história da companhia, com receitas anuais que podem superar US$ 10 bilhões.

A expectativa de crescimento das receitas ajudou a impulsionar as ações da Roche (ROP), que acumulam alta de 22% em 2026. Os papéis atingiram o recorde histórico de 410,90 francos suíços na semana passada e operavam próximos da estabilidade na manhã desta terça-feira, 24.

O medicamento, comercializado sob o nome Wilserdly (giredestranto), recebeu na segunda-feira, 23, a aprovação da Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, para o tratamento de determinados tipos de câncer de mama em estágios iniciais.

A Roche estima que o produto possa superar o Ocrevus, utilizado no tratamento da esclerose múltipla e atualmente seu principal medicamento em vendas. A companhia projeta que as receitas anuais do Ocrevus atinjam um pico de 9 bilhões de francos suíços (US$ 10,7 bilhões) em 2029.

"Acreditamos que o Wilserdly tem a oportunidade de se tornar o medicamento mais vendido da Roche", afirmou Teresa Graham, CEO da divisão farmacêutica do grupo. A executiva classificou a aprovação como uma "nova era no tratamento do câncer de mama".

Medicamento pode se tornar nova fonte bilionária de receita

Para 2027, a Roche trabalha com uma expectativa de vendas entre 500 milhões e 600 milhões de francos suíços, em linha com as projeções dos analistas de mercado. A receita deve aumentar nos anos seguintes à medida que o medicamento alcance mais pacientes.

Analistas do RBC já estimaram que as vendas anuais do Wilserdly podem chegar a cerca de US$ 14 bilhões no pico, segundo informações veiculadas pela mídia estrangeira. A Roche, por sua vez, ainda não apresentou uma projeção específica de longo prazo para o produto.

O lançamento faz parte da estratégia da Roche para recuperar espaço no segmento de medicamentos oncológicos, mercado que a companhia já dominou, mas no qual enfrenta uma concorrência crescente de outras farmacêuticas e empresas de biotecnologia.

O potencial comercial de novos tratamentos contra o câncer também tem movimentado as ações de outras empresas do setor. No início de novembro, os papéis da farmacêutica dinamarquesa Genmab haviam dobrado de valor em três meses, impulsionados por resultados positivos de estudos clínicos.

Contudo, o movimento também envolve riscos. Em outubro, a Moderna perdeu US$ 20 bilhões em valor de mercado em um único dia após a divulgação antecipada de dados de sua vacina experimental contra o câncer, desenvolvida em parceria com a Merck.

Como funciona o novo medicamento contra o câncer de mama?

O Wilserdly é a primeira nova terapia hormonal aprovada em mais de duas décadas para determinados casos de câncer de mama em estágios iniciais.

O medicamento atua sobre os receptores de estrogênio, hormônio que estimula o crescimento das células cancerígenas em um subtipo da doença que representa cerca de 70% dos diagnósticos de câncer de mama.

Em um estudo clínico de fase 3 com mais de 4,1 mil pacientes, o tratamento reduziu em 30% o risco relativo de recorrência invasiva da doença ou morte em comparação com as terapias hormonais convencionais.

Após três anos, 92,4% dos pacientes tratados com o novo medicamento permaneciam vivos e livres de doença invasiva, ante 89,6% daqueles submetidos aos tratamentos convencionais. Os dados de sobrevida global ainda não são conclusivos.

Tratamento custará US$ 22,5 mil por mês nos Estados Unidos

O tamanho do mercado endereçável é um dos fatores que sustentam as expectativas comerciais da farmacêutica, já que cerca de 225 mil mulheres são diagnosticadas anualmente nos EUA com o subtipo de câncer de mama que o medicamento busca tratar.

Cerca de 90% desses diagnósticos ocorrem em estágios iniciais, conforme a Roche. Além do número de potenciais pacientes, a duração do tratamento pode contribuir para a geração de receitas recorrentes. A terapia hormonal pode se estender por anos para reduzir o risco de retorno da doença.

A Roche estabeleceu um preço de tabela de, aproximadamente, US$ 22.500 por mês de tratamento nos Estados Unidos. O valor efetivamente desembolsado pelos pacientes dependerá da cobertura dos planos de saúde e dos programas de assistência financeira.

O custo e o financiamento de novas terapias oncológicas também estão no centro das discussões sobre o acesso a medicamentos em outros países. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) iniciou recentemente a oferta de nove novos medicamentos contra o câncer.

Roche deve solicitar aprovação na Europa em 2027

A expansão internacional do Wilserdly dependerá de novas etapas regulatórias. A Roche espera solicitar a aprovação do medicamento na Europa após receber dados clínicos adicionais no primeiro semestre de 2027.

Além das diferenças entre as exigências regulatórias dos Estados Unidos e da Europa, a farmacêutica precisará negociar os valores que os sistemas de saúde europeus estarão dispostos a pagar pelo tratamento.

A companhia também mantém estudos clínicos para avaliar o uso do medicamento em outras fases da doença e em combinação com diferentes terapias, o que poderá ampliar seu mercado potencial nos próximos anos.

*Com agências internacionais