Casa de repouso: quanto custa por mês e como as famílias pagam a conta

Manter um idoso em uma casa de repouso privada pode custar de R$ 5,3 mil a R$ 7,6 mil por mês, segundo simulações de custos da Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos), reproduzidas em publicação da Biblioteca do Conselho Federal de Enfermagem.

Os valores variam conforme a equipe de cuidados estado e nível de cuidado exigido. Para custear a estadia, as famílias podem combinar a renda do idoso com contribuições de parentes.

Em resumo:

Quanto custa: simulações da Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI estimaram custos mensais de R$ 5.341,82 a R$ 7.584,83 por residente, que podem variar conforme cada estado;

simulações da Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI estimaram custos mensais de R$ 5.341,82 a R$ 7.584,83 por residente, que podem variar conforme cada estado; O que pode ficar de fora: medicamentos, fraldas geriátricas, consultas, exames e terapias podem gerar custos extras. A cobertura depende do contrato;

medicamentos, fraldas geriátricas, consultas, exames e terapias podem gerar custos extras. A cobertura depende do contrato; Onde buscar vaga gratuita: procure a Secretaria de Assistência Social do município ou o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). O acolhimento público atende pessoas idosas que se enquadram nos critérios socioassistenciais, conforme a disponibilidade de vagas.

Quanto custa uma casa de repouso por mês?

O custo de um lar para idosos depende da estrutura e da equipe de cuidados.

Um estudo publicado pela Fiocruz, "Doenças Crônicas e Longevidade: Desafios Para o Futuro", apresenta uma simulação de funcionamento de uma instituição privada com 15 residentes, considerando dois modelos de equipe.

Modelo de equipe considerado Custo mensal estimado por residente Equipe de cuidadores R$ 5.341,82 Equipe com enfermeira e técnicos de enfermagem R$ 7.584,83

A diferença entre os modelos reflete o custo das equipes profissionais. A operação também envolve despesas com alimentação, aluguel, manutenção, água, energia e lavanderia. Além disso, o preço por residente depende da capacidade da instituição, da ocupação dos quartos e dos serviços contratados.

Quanto custa uma casa de repouso nas principais capitais do Brasil?

A mensalidade de uma casa de repouso pode variar de acordo com a cidade, o grau de dependência do idoso e a estrutura oferecida. Em São Paulo, os valores estimados vão de R$ 5 mil a R$ 12 mil por mês; no Rio de Janeiro, de R$ 4 mil a R$ 10 mil. Já nas capitais do Nordeste, as referências de mercado apontam mensalidades entre R$ 2,8 mil e R$ 7,5 mil.

Capital Faixa mensal estimada Categoria de atendimento São Paulo (SP) R$ 5.000 a R$ 12.000 Básica a alto padrão Rio de Janeiro (RJ) R$ 4.000 a R$ 10.000 Básica a alto padrão Belo Horizonte (MG) R$ 3.500 a R$ 13.500 Básica a alto padrão Curitiba (PR) R$ 3.500 a R$ 9.000 Básica a alto padrão Recife (PE) R$ 2.800 a R$ 7.500 Básica a alto padrão

O que faz o preço de uma casa de repouso subir?

O grau de dependência do idoso é um dos fatores que mais influencia a estrutura de atendimento e o número de cuidadores necessários. Isso porque, quem realiza sozinho as atividades cotidianas exige menos assistência do que alguém que precisa de ajuda para se alimentar, tomar banho, se locomover ou receber medicamentos.

Assim, a Resolução RDC 502/2021 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece parâmetros mínimos para a equipe de cuidadores conforme o grau de dependência dos residentes, que devem ser atendidos pelos residenciais de idosos:

Grau de dependência Proporção mínima de cuidadores prevista na norma I — independente, ainda que use equipamentos de apoio 1 cuidador para cada 20 residentes, com jornada de oito horas diárias II — depende de ajuda em até três atividades de autocuidado 1 cuidador para cada dez residentes, por turno III — precisa de ajuda em todas as atividades de autocuidado ou tem comprometimento cognitivo 1 cuidador para cada seis residentes, por turno

Além do que é exigido pela norma, a instituição pode oferecer profissionais e serviços complementares, o que eleva os custos. Localização, tipo de acomodação, alimentação, atividades de convivência e disponibilidade de profissionais de saúde também influenciam o preço.

Ainda, a oferta de instituições não está distribuída igualmente pelo país. Um estudo publicado pela Fiocruz em 2022, com base em levantamentos anteriores, apontou uma maior concentração de ILPIs em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, enquanto os estados do Norte reuniam uma parcela muito pequena das instituições identificadas, outro fator que afeta os custos totais e a disponibilidade dos lares de idosos.

O que está incluído na mensalidade e quais despesas ficam de fora?

Não há um pacote nacional padronizado de serviços para casas de repouso. A mensalidade parte do que cada instituição pode oferecer, como acomodação, alimentação e cuidados diários, enquanto medicamentos, fraldas, consultas e terapias podem ser cobrados à parte.

Alguns exemplos de despesas que fazem parte de uma mensalidade são:

Despesa O que verificar Acomodação e alimentação Tipo de quarto, refeições e dietas especiais Cuidados pessoais Ajuda com higiene, mobilidade e alimentação Medicamentos e fraldas Se estão incluídos ou são comprados pela família Consultas e exames Disponibilidade de atendimento e custos externos Fisioterapia e terapias Frequência incluída e cobrança por sessões adicionais Transporte e acompanhantes Despesas com consultas, exames e compromissos externos Reajustes Periodicidade, critério de cálculo e condições contratuais

Por isso, antes da contratação, a família deve solicitar um orçamento discriminado e confirmar quais serviços estão incluídos, quais geram custos extras e como funcionam os reajustes.

Asilo, casa de repouso, ILPI ou residencial sênior: qual é a diferença?

“Asilo”, “casa de repouso”, “lar de idosos” e “residencial sênior” são expressões usadas para descrever serviços de acolhimento a pessoas idosas, e diferem principalmente quanto ao termo jurídico/técnico, embora apenas o nome não seja suficiente para determinar o nível de cuidado que cada instituição oferece.

Até porque, a regulamentação sanitária, todos esses termos se referem às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), estabelecimentos residenciais coletivos destinados a pessoas com 60 anos ou mais, com ou sem suporte familiar.

Um residencial sênior pode priorizar hotelaria e convivência para idosos independentes, enquanto outra instituição pode estar preparada para atender pessoas com maior dependência física ou cognitiva. Por isso, além do nome, é necessário verificar a estrutura, a equipe e os serviços oferecidos, independentemente do nome na fachada.

Como as famílias pagam a conta?

No Brasil, o pagamento costuma de uma casa de repouso tende a começar pela própria renda do idoso, como aposentadoria, pensão e rendimentos regulares. Quando esse valor não cobre a mensalidade e as despesas extras, os familiares costumam dividir os custos ou recorrer a reservas financeiras, rendimentos de investimentos e receitas de aluguel ou venda de imóveis.

O planejamento deve considerar também tratamentos não cobertos pelo contrato e reajustes futuros. Quando vários parentes contribuem, é importante definir previamente a participação de cada um e como serão pagas as despesas extraordinárias.

A aposentadoria ou o BPC podem pagar uma casa de repouso?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), paga um salário mínimo mensal a pessoas com 65 anos ou mais que atendam aos critérios legais de baixa renda. Em 2026, o benefício é de R$ 1.621.

O BPC não exige contribuição prévia ao INSS, mas depende do cumprimento dos requisitos socioeconômicos e de inscrição atualizada no Cadastro Único.

Assim, o benefício pode compor a renda disponível para custear uma casa de repouso, mas não garante o pagamento de uma vaga privada. Famílias que precisam de assistência financeira também podem buscar instituições filantrópicas ou públicas e verificar os critérios de admissão de cada município.

Nas entidades filantrópicas e casas-lares, o custeio das vagas é regulado pelo artigo 35 do Estatuto da Pessoa Idosa. A legislação permite que essas instituições cobrem participação financeira do residente, limitada a 70% do benefício previdenciário ou assistencial, como aposentadoria ou BPC.

Existe casa de repouso gratuita? Como conseguir uma vaga?

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) oferece acolhimento a pessoas idosas que não podem permanecer com a família ou enfrentam situações de vulnerabilidade, abandono, negligência ou violência. As vagas podem estar em ILPIs públicas ou conveniadas, casas-lares e outras modalidades de acolhimento.

Para buscar uma vaga, a família deve procurar a Secretaria de Assistência Social do município, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). A equipe avaliará a situação e orientará sobre os encaminhamentos. A admissão depende dos critérios do serviço e da disponibilidade de vagas.

O Centro-Dia é outra alternativa para pessoas idosas ou com deficiência que precisam de apoio durante parte do dia, sem necessidade de moradia permanente. O serviço oferece cuidados, atividades de convivência e suporte às famílias. A oferta e os critérios de acesso dependem da rede local.

Em termos de acolhimento, os dados oficiais do Censo Demográfico do IBGE (2022) apontam que o país atingiu a marca de 160.784 pessoas residindo em asilos ou ILPIs.

Casa de repouso, cuidador em casa ou centro-dia: quanto custa cada um?

O custo do cuidado de uma pessoa idosa depende do tempo de assistência necessário e do modelo escolhido. A casa de repouso oferece moradia e cuidados contínuos; o cuidador domiciliar permite a permanência em casa; e o centro-dia atende durante parte do dia, sem exigir mudança de residência.

Modalidade Custo de referência O que inclui Casa de repouso privada R$ 3.000 a R$ 8.000 por mês Moradia, alimentação, supervisão e cuidados previstos no contrato Cuidador em casa R$ 150 a R$ 350 por plantão de 12 horas Acompanhamento e auxílio nas atividades diárias; o escopo depende da contratação Centro-Dia público Gratuito para usuários atendidos pelo serviço Cuidados durante o dia, convivência, atividades e apoio à família

Os valores de casas de repouso são estimativas de mercado e, por isso, o custo de um cuidador domiciliar varia conforme a cidade, a jornada e a qualificação profissional. Já o Centro-Dia público é gratuito para os usuários que atendem aos critérios do serviço, conforme o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Como saber se a casa de repouso é regularizada?

Para verificar se uma ILPI está regularizada, a família deve conferir se a instituição cumpre as normas sanitárias da Anvisa, especialmente a RDC 502/2021. Entre os pontos a verificar estão a licença sanitária, o responsável técnico e a equipe compatível com o grau de dependência dos residentes.

Na visita, observe as condições de higiene, acessibilidade, alimentação e segurança, além da rotina de administração de medicamentos e da possibilidade de contato com os familiares. Solicite uma cópia do contrato e do plano de atendimento, com a descrição dos serviços incluídos, as regras de reajuste e as condições para encerramento da contratação.

Perguntas frequentes

Entenda mais sobre o assunto.

A mensalidade de uma casa de repouso pode ser deduzida no Imposto de Renda?

Não automaticamente. Despesas com instituições geriátricas só podem ser deduzidas nas condições previstas pela Receita Federal, incluindo o enquadramento do estabelecimento como hospital. A família deve verificar os requisitos antes de declarar os pagamentos.

O plano de saúde paga a casa de repouso?

Não se deve presumir que o plano cubra a mensalidade de moradia. Procedimentos médicos podem ter cobertura conforme o contrato, mas isso não equivale ao pagamento da permanência na instituição. Consulte a operadora.

É possível contratar uma estadia temporária?

Algumas instituições oferecem estadias temporárias, por exemplo, durante a recuperação de uma internação ou quando a família precisa de apoio. A disponibilidade, os critérios e os preços devem ser confirmados diretamente com cada estabelecimento.

Qual é a idade mínima para morar em uma ILPI?

A regulamentação sanitária define as ILPIs como instituições residenciais coletivas destinadas a pessoas com 60 anos ou mais. A admissão também depende dos critérios e da capacidade de atendimento de cada instituição.

O que é uma creche para idosos?

A expressão costuma se referir ao Centro-Dia, serviço que oferece cuidados e atividades durante parte do dia, sem exigir moradia permanente. Na rede pública, a oferta depende do município e da avaliação social.