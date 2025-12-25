PIS/Pasep 2025: trabalhadores têm até dia 29 para sacar dinheiro

PIS/Pasep: 141 mil trabalhadores que têm direito ao abono ainda não sacaram o dinheiro (Vinicius Tupinamba/Thinkstock)
Redação Exame
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 10h48.
Quem ainda não sacou o PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, precisa se apressar. O prazo para resgatar o valor termina na próxima segunda-feira, 29. Depois dessa data, os recursos não retirados serão devolvidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), conforme as regras do programa.
De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, 141.628 trabalhadores ainda não fizeram o saque do Abono Salarial, totalizando R$ 145.788.353,00 disponíveis.
No calendário de 2025, 26.537.809 pessoas tinham direito ao benefício, considerando o ano-base 2023 e a revisão dos cinco anos anteriores. Deste total, 26.396.181 já receberam o pagamento, o que representa 99,47% de cobertura, com R$ 30.774.711.838,00 pagos.
O calendário do PIS/Pasep 2026 já foi liberado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e os pagamentos do abono salarial começam em fevereiro. Além do cronograma, o governo confirmou mudanças nas regras de renda para acesso ao benefício.
Os depósitos serão feitos de forma escalonada ao longo de 2026. O pagamento pode ser sacado até o fim do calendário bancário do ano. Caso o valor não seja retirado, retorna aos cofres públicos. Ainda assim, o trabalhador poderá solicitar o resgate por até cinco anos.
O cronograma vale tanto para o PIS, pago pela Caixa Econômica Federal, quanto para o Pasep, administrado pelo Banco do Brasil.
Via de regra, o abono está disponível para aqueles que trabalharam ao menos 30 dias no ano-base de referência (2023) e receberam remuneração de até dois salários mínimos por mês.
Confira abaixo o que é preciso para ter direito ao benefício:
Alguns grupos ficam de fora dos critérios de pagamento do PIS/Pasep. São eles:
Para consultar o banco de recebimento do benefício, a data e os valores pagos, em 2025 e nos anos anteriores, os trabalhadores precisam acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho ou o portal Gov.Br.
Além do Gov.Br e aplicativo, os trabalhadores do setor privado podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.
O valor pago é proporcional ao tempo de serviço que o beneficiário cumpriu no ano de apuração. A remuneração pode variar entre R$ 126,50 e R$ 1.518,00, conforme os meses trabalhados.
Veja o cálculo:
Por exemplo, considere um trabalhador que exerceu suas atividades por três meses em 2023:
Os pagamentos do PIS são realizados pela Caixa Econômica federal e podem ser creditados de quatro formas:
Os pagamentos do Pasep são administrados pelo Banco do Brasil e também podem ser recebidos de quatro formas:
Segundo o Ministério do Trabalho, em 2025, serão liberados R$ 30,7 bilhões para pagamento de cerca de 26,5 milhões de trabalhadores.
Do total, 26,3 mil trabalhadores já receberam, e o valor pago soma R$ 30,6 milhões.
Assim como ocorreu em 2024, os trabalhadores da iniciativa pública e privada seguem o mesmo calendário de pagamento e recebem os valores conforme os meses de nascimento.
Após o dia 29 de dezembro, as parcelas não pagas retornam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), conforme determinam as regras do programa.
Os trabalhadores que desejarem recuperar os valores após esse prazo precisarão buscar atendimento nos canais do Ministério do Trabalho.