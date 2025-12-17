Invest

PIS/Pasep 2026 tem calendário definido e regras mais rígidas

Limite de renda cai e altera quem terá direito ao benefício

PIS/PASEP: abono salarial 2026 terá novo calendário (Rmcarvalho/Getty Images)

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 14h08.

O calendário do PIS/Pasep 2026 já foi liberado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e os pagamentos do abono salarial começam em fevereiro. Além do cronograma, o governo confirmou mudanças nas regras de renda para acesso ao benefício.

Os depósitos serão feitos de forma escalonada ao longo de 2026. O pagamento pode ser sacado até o fim do calendário bancário do ano. Caso o valor não seja retirado, retorna aos cofres públicos. Ainda assim, o trabalhador poderá solicitar o resgate por até cinco anos.

O cronograma vale tanto para o PIS, pago pela Caixa Econômica Federal, quanto para o Pasep, administrado pelo Banco do Brasil.

Calendário de pagamento do PIS/Pasep 2026

O pagamento do abono seguirá a data de nascimento do trabalhador ou servidor público.

  • Janeiro: 15 de fevereiro
  • Fevereiro: 15 de março
  • Março e abril: 15 de abril
  • Maio e junho: 15 de maio
  • Julho e agosto: 15 de junho
  • Setembro e outubro: 15 de julho
  • Novembro e dezembro: 15 de agosto

Mudanças nas regras reduz beneficiários

Uma das principais mudanças está no limite de renda. Em 2026, terá direito ao abono quem recebeu, em média, até R$ 2.765,92 por mês em 2024. Antes, o critério considerava até dois salários mínimos. A alteração reduz o número de beneficiários. O trabalhador também precisa ter exercido atividade formal por ao menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base.

Além disso, é necessário estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. Os dados do vínculo empregatício devem estar corretamente informados pelo empregador no eSocial. Erros no cadastro podem impedir o pagamento do benefício. Esses critérios valem tanto para trabalhadores do setor privado quanto para servidores públicos.

Como consultar

A consulta ao benefício pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital ou pelos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. O acesso é realizado com CPF e senha do portal gov.br. O sistema informa se o trabalhador está habilitado e qual é o valor disponível.

O pagamento do PIS é feito pela Caixa, preferencialmente com crédito em conta. O Pasep é pago pelo Banco do Brasil, com depósito em conta corrente ou poupança. O saque também pode ser realizado em caixas eletrônicos e casas lotéricas.

O valor do abono é proporcional ao tempo de trabalho em 2024. O cálculo considera o salário mínimo projetado para 2026, estimado em R$ 1.621.

Para saber quanto cada trabalhador vai receber, é necessário utilizar o valor do salário mínimo, dividi-lo por 12 e multiplicar pela quantidade de meses trabalhados em 2024.

*Com informações do Globo

