Democratas vencem em redutos republicanos conhecidos dos EUA; saiba quais

As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, realizadas na terça-feira, 3, foram marcadas por uma mudança expressiva no mapa político do país. Além de conquistar o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, o Partido Democrata venceu disputas em estados historicamente alinhados aos republicanos, impondo derrotas a candidatos apoiados pelo presidente Donald Trump.

O resultado foi especialmente significativo em regiões onde o Partido Republicano mantinha uma sequência de vitórias havia décadas. Kansas, Texas e Carolina do Sul estão entre os exemplos mais expressivos da mudança.

No Kansas, os democratas conquistaram uma cadeira no Senado pela primeira vez desde 1932. No Texas, o partido voltou a eleger um senador após 38 anos sem vitórias para a Casa. Já na Carolina do Sul, os democratas derrotaram a candidata apoiada por Trump em um estado no qual o presidente havia vencido por quase 18 pontos percentuais em 2024.

A onda democrata também alcançou Iowa, Maine, Carolina do Norte e Ohio, onde o partido conquistou cadeiras que pertenciam aos republicanos.

Segundo levantamento da Reuters, os republicanos perderam terreno em quase todos os condados com resultados contabilizados. A insatisfação com o custo de vida, a guerra contra o Irã e a condução do governo Trump foram apontadas como fatores que contribuíram para a mudança no comportamento dos eleitores.

Quais estados tradicionalmente republicanos elegeram democratas?

A vitória democrata não ficou concentrada em uma única região dos Estados Unidos. Os resultados alcançaram estados do Sul, do Meio-Oeste e do Nordeste, incluindo territórios nos quais o Partido Republicano tinha vantagem histórica nas eleições nacionais.

Entre as principais viradas estão as disputas pelo Senado em sete estados: Iowa, Kansas, Maine, Carolina do Norte, Ohio, Carolina do Sul e Texas.

Veja o que aconteceu em cada um deles.

Texas

O maior reduto republicano entre as principais viradas democratas. O Texas foi um dos resultados mais simbólicos da eleição. O estado é considerado um dos principais bastiões republicanos do país e havia apoiado Trump na eleição presidencial de 2024.

O democrata James Talarico conquistou uma cadeira no Senado, encerrando um período de 38 anos sem que o partido elegesse um representante texano para a Casa. A vitória foi sobre o procurador-geral estadual Ken Paxton, candidato apoiado por Trump.

Além da disputa legislativa, os democratas também conquistaram o governo estadual. Gina Hinojosa derrotou o republicano Greg Abbott, que tentava permanecer no cargo após três mandatos.

O resultado representa uma mudança importante em um estado que não elegia um democrata para uma disputa estadual desde 1994.

James Talarico discursa após vitória no Texas

Kansas

O Kansas protagonizou uma das vitórias mais históricas da eleição. O estado não elegia um senador democrata desde 1932, durante a Grande Depressão.

A vitória rompeu uma sequência de quase 94 anos de domínio republicano na representação estadual no Senado. O resultado também chama atenção porque o Kansas é tradicionalmente associado ao conservadorismo político e costuma registrar votações expressivas para candidatos republicanos nas eleições presidenciais.

A conquista da cadeira ajudou os democratas a recuperar a maioria na Casa.

Carolina do Sul

A Carolina do Sul também registrou uma das derrotas mais expressivas para os republicanos. Em 2024, Trump venceu no estado por quase 18 pontos percentuais, consolidando a região como um dos principais redutos conservadores do Sul americano.

Nas eleições de meio de mandato, porém, os democratas conseguiram derrotar Darline Graham, candidata apoiada pelo presidente para uma cadeira no Senado.

A disputa ganhou ainda mais importância após a morte do senador republicano Lindsey Graham, que ocupava o cargo. A substituição abriu espaço para uma eleição especial, na qual os democratas conseguiram avançar.

Iowa

Iowa foi outro estado em que os democratas conseguiram conquistar uma cadeira republicana no Senado.

O resultado reforça a dimensão nacional da derrota do partido de Trump. Localizado no Meio-Oeste americano, Iowa tem alternado momentos de competitividade entre as duas legendas, mas se aproximou dos republicanos nas últimas eleições presidenciais.

A vitória democrata também contribuiu para a mudança de controle do Senado.

Maine

No Maine, a democrata derrotou a senadora republicana Susan Collins, que estava no cargo havia aproximadamente 30 anos.

Collins era considerada uma das figuras mais tradicionais do Partido Republicano no Senado e, durante a campanha, tentou se distanciar de algumas posições de Trump, destacando sua independência em relação à Casa Branca.

Mesmo assim, não conseguiu se reeleger. A derrota mostra que o desgaste republicano ultrapassou os estados mais conservadores e também atingiu representantes com trajetória política consolidada.

Carolina do Norte

Na Carolina do Norte, o democrata Roy Cooper venceu Michael Whatley, candidato apoiado por Trump para o Senado.

O resultado encerrou um período de quase 18 anos sem que o estado elegesse um senador democrata. Cooper já havia governado a Carolina do Norte por dois mandatos e tinha experiência política no estado, o que ajudou a fortalecer sua candidatura.

A vitória foi uma das sete cadeiras republicanas conquistadas pelos democratas na disputa pelo Senado.

Ohio

Ohio também entrou na lista de estados em que os democratas conseguiram conquistar uma cadeira republicana no Senado.

O resultado representa mais uma derrota para Trump, que participou ativamente da campanha e apoiou candidatos em disputas estratégicas pelo país.

Além da disputa legislativa, o estado também registrou uma vitória democrata para o governo. O republicano Vivek Ramaswamy perdeu a eleição para o democrata Rob Sand, ampliando o avanço da oposição sobre governos estaduais.