Abono salarial PIS/Pasep terá datas fixas a partir de 2026; confira calendário

PIS/ Pasep: consulta de direito ao abono estará disponível em fevereiro (Marcello Casal Jr/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 19h10.
O calendário de pagamento do Abono Salarial PIS/Pasep para 2026 foi aprovado nesta terça-feira (16) pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).
A principal novidade é a adoção de datas fixas para o depósito do benefício, que passam a servir de referência também para os próximos anos.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a estimativa é que 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados, com desembolso total de R$ 33,5 bilhões. Os pagamentos começam em 15 de fevereiro e seguem até 15 de agosto.
As consultas sobre direito ao abono, valor e banco responsável pelo pagamento estarão disponíveis a partir de 5 de fevereiro, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, do portal Emprega Brasil (gov.br) ou pelo telefone 158.
Em 2025, o abono salarial liberou R$ 30,7 bilhões para 26,3 milhões de trabalhadores, com taxa de cobertura de 99,42%. Ainda restam 154.180 benefícios disponíveis para saque, que somam R$ 161 milhões. O prazo para retirada vai até 29 de dezembro. Após essa data, os valores permanecem disponíveis por cinco anos, inclusive para dependentes.
O Abono Salarial é um benefício anual previsto na Constituição Federal, com valor máximo de um salário mínimo. Para ter acesso ao benefício, é necessário ter recebido, no ano-base de 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93. Além disso, o trabalhador precisa cumprir os seguintes requisitos:
Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês de empregadores que contribuem para o PIS ou Pasep.
Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias.
Estar cadastrado no PIS/Pasep há, no mínimo, cinco anos.
PIS (iniciativa privada): pago pela CAIXA, com crédito preferencial em conta corrente, poupança ou Conta Digital, além do aplicativo CAIXA Tem. Para quem não é correntista, o saque pode ser feito em agências, lotéricas, autoatendimento e pontos CAIXA Aqui.
Pasep (servidores públicos): pago pelo Banco do Brasil, prioritariamente por crédito em conta, TED ou PIX. Não correntistas podem sacar presencialmente nas agências.
|Nascidos em
|Recebem a partir de
|Janeiro
|15 de fevereiro
|Fevereiro
|15 de março
|Março
|15 de abril
|Abril
|15 de abril
|Maio
|15 de maio
|Junho
|15 de maio
|Julho
|15 de junho
|Agosto
|15 de junho
|Setembro
|15 de julho
|Outubro
|15 de julho
|Novembro
|15 de agosto
|Dezembro
|15 de agosto