Abono salarial PIS/Pasep terá datas fixas a partir de 2026; confira calendário

Os pagamentos começam em 15 de fevereiro e seguem até 15 de agosto

PIS/ Pasep: consulta de direito ao abono estará disponível em fevereiro (Marcello Casal Jr/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 19h10.

O calendário de pagamento do Abono Salarial PIS/Pasep para 2026 foi aprovado nesta terça-feira (16) pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

A principal novidade é a adoção de datas fixas para o depósito do benefício, qu

e passam a servir de referência também para os próximos anos.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a estimativa é que 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados, com desembolso total de R$ 33,5 bilhões. Os pagamentos começam em 15 de fevereiro e seguem até 15 de agosto.

As consultas sobre direito ao abono, valor e banco responsável pelo pagamento estarão disponíveis a partir de 5 de fevereiro, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, do portal Emprega Brasil (gov.br) ou pelo telefone 158.

Em 2025, o abono salarial liberou R$ 30,7 bilhões para 26,3 milhões de trabalhadores, com taxa de cobertura de 99,42%. Ainda restam 154.180 benefícios disponíveis para saque, que somam R$ 161 milhões. O prazo para retirada vai até 29 de dezembro. Após essa data, os valores permanecem disponíveis por cinco anos, inclusive para dependentes.

Quem tem direito ao abono salarial?

O Abono Salarial é um benefício anual previsto na Constituição Federal, com valor máximo de um salário mínimo. Para ter acesso ao benefício, é necessário ter recebido, no ano-base de 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93. Além disso, o trabalhador precisa cumprir os seguintes requisitos:

  • Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês de empregadores que contribuem para o PIS ou Pasep.

  • Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias.

  • Estar cadastrado no PIS/Pasep há, no mínimo, cinco anos.

Como é feito o pagamento?

  • PIS (iniciativa privada): pago pela CAIXA, com crédito preferencial em conta corrente, poupança ou Conta Digital, além do aplicativo CAIXA Tem. Para quem não é correntista, o saque pode ser feito em agências, lotéricas, autoatendimento e pontos CAIXA Aqui.

  • Pasep (servidores públicos): pago pelo Banco do Brasil, prioritariamente por crédito em conta, TED ou PIX. Não correntistas podem sacar presencialmente nas agências.

Calendário do abono salarial PIS/Pasep 2026 (ano-base 2024)

Nascidos emRecebem a partir de
Janeiro15 de fevereiro
Fevereiro15 de março
Março15 de abril
Abril15 de abril
Maio15 de maio
Junho15 de maio
Julho15 de junho
Agosto15 de junho
Setembro15 de julho
Outubro15 de julho
Novembro15 de agosto
Dezembro15 de agosto
