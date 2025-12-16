Abono salarial PIS/Pasep terá datas fixas a partir de 2026; confira calendário

O calendário de pagamento do Abono Salarial PIS/Pasep para 2026 foi aprovado nesta terça-feira (16) pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

A principal novidade é a adoção de datas fixas para o depósito do benefício, qu

e passam a servir de referência também para os próximos anos.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a estimativa é que 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados, com desembolso total de R$ 33,5 bilhões. Os pagamentos começam em 15 de fevereiro e seguem até 15 de agosto.

As consultas sobre direito ao abono, valor e banco responsável pelo pagamento estarão disponíveis a partir de 5 de fevereiro, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, do portal Emprega Brasil (gov.br) ou pelo telefone 158.

Em 2025, o abono salarial liberou R$ 30,7 bilhões para 26,3 milhões de trabalhadores, com taxa de cobertura de 99,42%. Ainda restam 154.180 benefícios disponíveis para saque, que somam R$ 161 milhões. O prazo para retirada vai até 29 de dezembro. Após essa data, os valores permanecem disponíveis por cinco anos, inclusive para dependentes.

Quem tem direito ao abono salarial?

O Abono Salarial é um benefício anual previsto na Constituição Federal, com valor máximo de um salário mínimo. Para ter acesso ao benefício, é necessário ter recebido, no ano-base de 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93. Além disso, o trabalhador precisa cumprir os seguintes requisitos:

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês de empregadores que contribuem para o PIS ou Pasep.

Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias.

Estar cadastrado no PIS/Pasep há, no mínimo, cinco anos.

Como é feito o pagamento?

PIS (iniciativa privada) : pago pela CAIXA, com crédito preferencial em conta corrente, poupança ou Conta Digital, além do aplicativo CAIXA Tem. Para quem não é correntista, o saque pode ser feito em agências, lotéricas, autoatendimento e pontos CAIXA Aqui.

Pasep (servidores públicos): pago pelo Banco do Brasil, prioritariamente por crédito em conta, TED ou PIX. Não correntistas podem sacar presencialmente nas agências.

Calendário do abono salarial PIS/Pasep 2026 (ano-base 2024)