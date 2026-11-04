Abel Ferreira lidera ranking mundial de vitórias entre técnicos desde 2020; veja lista

Abel Ferreira: treinador português é o mais vitorioso da história do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)
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Publicado em 4 de novembro de 2026 às 18h50.
Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 19h15.
Abel Ferreira é o técnico de futebol com mais vitórias no mundo desde novembro de 2020, com 270 triunfos. Ele supera nomes como Pep Guardiola e Simone Inzaghi em um ranking que considera resultados entre 2020 e 2026. O português também é o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, com 11 títulos.
Abel Ferreira é o treinador com mais vitórias no futebol mundial desde novembro de 2020, quando iniciou sua trajetória no Palmeiras. De acordo com levantamento da agência Sports Tailors, o português acumula 270 triunfos em partidas oficiais no período, superando nomes como Pep Guardiola, atualmente sem clube, e Simone Inzaghi, atualmente no Al-Hilal.
O ranking considera os resultados dos treinadores entre novembro de 2020 e novembro de 2026. Guardiola aparece na segunda colocação, com 240 vitórias, enquanto Inzaghi ocupa o terceiro lugar, com 212. A diferença entre Abel e o técnico espanhol é de 30 resultados positivos.
O levantamento também reúne outros dois nomes com passagem pelo futebol brasileiro: Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira, aparece em sexto lugar, com 189 vitórias, e Rogério Ceni, do Bahia, ocupa a nona posição, com 178.
Confira os dez primeiros colocados do levantamento:
|Posição
|Treinador
|Equipes no período
|Vitórias
|1º
|Abel Ferreira
|Palmeiras
|270
|2º
|Pep Guardiola
|Manchester City
|240
|3º
|Simone Inzaghi
|Lazio, Inter de Milão e Al-Hilal
|212
|4º
|Jorge Jesus
|Benfica, Fenerbahçe, Al-Hilal, Al-Nassr e Portugal
|206
|5º
|Mikel Arteta
|Arsenal
|202
|6º
|Carlo Ancelotti
|Everton, Real Madrid e Brasil
|189
|7º
|Diego Simeone
|Atlético de Madrid
|188
|8º
|Rúben Amorim
|Sporting, Manchester United e Milan
|183
|9º
|Rogério Ceni
|Flamengo, São Paulo e Bahia
|178
|10º
|Unai Emery
|Villarreal e Aston Villa
|174
A contagem considera vitórias conquistadas no tempo regulamentar e na prorrogação. Partidas decididas em disputas de pênaltis são contabilizadas como empates.
Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020 e estreou em 5 de novembro daquele ano, com vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil. Desde então, conquistou 11 títulos pelo clube e se tornou o treinador mais vitorioso da história alviverde em número de troféus.
Entre as conquistas estão duas edições da Copa Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil e quatro Campeonatos Paulistas, além de outros títulos nacionais e continentais.
O português também se tornou o treinador há mais tempo no comando de uma equipe da Série A do futebol brasileiro. No dia 30 de outubro, ele completou seis anos à frente do Palmeiras.