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Abel Ferreira lidera ranking mundial de vitórias entre técnicos desde 2020; veja lista

Treinador do Palmeiras soma 270 triunfos em seis anos de trabalho e supera nomes como Pep Guardiola e Simone Inzaghi em levantamento internacional

Abel Ferreira: treinador português é o mais vitorioso da história do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)

Abel Ferreira: treinador português é o mais vitorioso da história do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 18h50.

Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 19h15.

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Abel Ferreira é o técnico de futebol com mais vitórias no mundo desde novembro de 2020, com 270 triunfos. Ele supera nomes como Pep Guardiola e Simone Inzaghi em um ranking que considera resultados entre 2020 e 2026. O português também é o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, com 11 títulos.

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Abel Ferreira é o treinador com mais vitórias no futebol mundial desde novembro de 2020, quando iniciou sua trajetória no Palmeiras. De acordo com levantamento da agência Sports Tailors, o português acumula 270 triunfos em partidas oficiais no período, superando nomes como Pep Guardiola, atualmente sem clube, e Simone Inzaghi, atualmente no Al-Hilal.

O ranking considera os resultados dos treinadores entre novembro de 2020 e novembro de 2026. Guardiola aparece na segunda colocação, com 240 vitórias, enquanto Inzaghi ocupa o terceiro lugar, com 212. A diferença entre Abel e o técnico espanhol é de 30 resultados positivos.

O levantamento também reúne outros dois nomes com passagem pelo futebol brasileiro: Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira, aparece em sexto lugar, com 189 vitórias, e Rogério Ceni, do Bahia, ocupa a nona posição, com 178.

Quem são os técnicos com mais vitórias nos últimos seis anos?

Confira os dez primeiros colocados do levantamento:

PosiçãoTreinadorEquipes no períodoVitórias
Abel FerreiraPalmeiras270
Pep GuardiolaManchester City240
Simone InzaghiLazio, Inter de Milão e Al-Hilal212
Jorge JesusBenfica, Fenerbahçe, Al-Hilal, Al-Nassr e Portugal206
Mikel ArtetaArsenal202
Carlo AncelottiEverton, Real Madrid e Brasil189
Diego SimeoneAtlético de Madrid188
Rúben AmorimSporting, Manchester United e Milan183
Rogério CeniFlamengo, São Paulo e Bahia178
10ºUnai EmeryVillarreal e Aston Villa174

A contagem considera vitórias conquistadas no tempo regulamentar e na prorrogação. Partidas decididas em disputas de pênaltis são contabilizadas como empates.

Quantos títulos Abel Ferreira conquistou pelo Palmeiras?

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020 e estreou em 5 de novembro daquele ano, com vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil. Desde então, conquistou 11 títulos pelo clube e se tornou o treinador mais vitorioso da história alviverde em número de troféus.

Entre as conquistas estão duas edições da Copa Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil e quatro Campeonatos Paulistas, além de outros títulos nacionais e continentais.

O português também se tornou o treinador há mais tempo no comando de uma equipe da Série A do futebol brasileiro. No dia 30 de outubro, ele completou seis anos à frente do Palmeiras.

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