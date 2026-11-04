Abel Ferreira lidera ranking mundial de vitórias entre técnicos desde 2020; veja lista

Abel Ferreira é o treinador com mais vitórias no futebol mundial desde novembro de 2020, quando iniciou sua trajetória no Palmeiras. De acordo com levantamento da agência Sports Tailors, o português acumula 270 triunfos em partidas oficiais no período, superando nomes como Pep Guardiola, atualmente sem clube, e Simone Inzaghi, atualmente no Al-Hilal.

O ranking considera os resultados dos treinadores entre novembro de 2020 e novembro de 2026. Guardiola aparece na segunda colocação, com 240 vitórias, enquanto Inzaghi ocupa o terceiro lugar, com 212. A diferença entre Abel e o técnico espanhol é de 30 resultados positivos.

O levantamento também reúne outros dois nomes com passagem pelo futebol brasileiro: Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira, aparece em sexto lugar, com 189 vitórias, e Rogério Ceni, do Bahia, ocupa a nona posição, com 178.

Quem são os técnicos com mais vitórias nos últimos seis anos?

Confira os dez primeiros colocados do levantamento:

Posição Treinador Equipes no período Vitórias 1º Abel Ferreira Palmeiras 270 2º Pep Guardiola Manchester City 240 3º Simone Inzaghi Lazio, Inter de Milão e Al-Hilal 212 4º Jorge Jesus Benfica, Fenerbahçe, Al-Hilal, Al-Nassr e Portugal 206 5º Mikel Arteta Arsenal 202 6º Carlo Ancelotti Everton, Real Madrid e Brasil 189 7º Diego Simeone Atlético de Madrid 188 8º Rúben Amorim Sporting, Manchester United e Milan 183 9º Rogério Ceni Flamengo, São Paulo e Bahia 178 10º Unai Emery Villarreal e Aston Villa 174

A contagem considera vitórias conquistadas no tempo regulamentar e na prorrogação. Partidas decididas em disputas de pênaltis são contabilizadas como empates.

Quantos títulos Abel Ferreira conquistou pelo Palmeiras?

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020 e estreou em 5 de novembro daquele ano, com vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil. Desde então, conquistou 11 títulos pelo clube e se tornou o treinador mais vitorioso da história alviverde em número de troféus.

Entre as conquistas estão duas edições da Copa Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil e quatro Campeonatos Paulistas, além de outros títulos nacionais e continentais.

O português também se tornou o treinador há mais tempo no comando de uma equipe da Série A do futebol brasileiro. No dia 30 de outubro, ele completou seis anos à frente do Palmeiras.