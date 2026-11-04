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Ibovespa ensaia recuperação após seis quedas com bom humor global em dia de Copom

Em Nova York, as bolsas também operavam em alta com os investidores repercutindo os resultados das midterms, nos EUA; dólar opera estável

Ibovespa: o principal índice da B3 avançava 1,06%, aos 167.286 pontos, em um movimento de recuperação (Germano Lüders/Exame)

Ibovespa: o principal índice da B3 avançava 1,06%, aos 167.286 pontos, em um movimento de recuperação (Germano Lüders/Exame)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11h52.

Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 12h03.

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O Ibovespa opera em alta nesta quarta-feira, 4, e interrompe uma sequência de seis pregões consecutivos de queda. Por volta das 11h40, o principal índice da B3 avançava 1,06%, aos 167.286 pontos, em um movimento de recuperação acompanhado pelo recuo dos juros futuros. Os investidores, porém, mantêm a cautela antes da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), prevista para o fim da tarde, que definirá o novo patamar da taxa básica de juros, a Selic.

O alívio nos mercados também acompanha o desempenho positivo das bolsas internacionais e a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. Os investidores repercutem os resultados das eleições de meio de mandato, as midterms, nos Estados Unidos, que ajudaram a reduzir as incertezas sobre os rumos da política econômica do país.

Na B3, as ações mais sensíveis à atividade econômica doméstica estão entre os destaques positivos do dia. O movimento também encontra apoio na valorização da maior parte das chamadas blue chips, ações de maior peso e liquidez do mercado. A exceção fica por conta dos papéis ligados ao setor de petróleo, pressionados pela desvalorização da commodity no mercado internacional.

Para Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad, o pregão combina fatores externos favoráveis com a expectativa em torno da política monetária brasileira. O ambiente internacional mais positivo oferece algum suporte aos ativos locais, mas as incertezas domésticas, especialmente no campo fiscal e nas perspectivas para juros e inflação, continuam limitando uma recuperação mais consistente da Bolsa.

"O cenário internacional oferece um contrapeso de alívio que ajuda a sustentar a abertura dos negócios. A perspectiva de um governo dividido no Congresso americano foi recebida de forma otimista pelos agentes financeiros, uma vez que esse desenho político reduz as chances de mudanças econômicas bruscas e traz uma maior previsibilidade global", afirma Nossig.

"Esse bom humor externo ajuda a equilibrar as tensões domésticas, fazendo com que a Bolsa brasileira divida as suas atenções entre o novo cenário estabelecido em Washington e o futuro da política monetária nacional", acrescenta.

O mercado aguarda a decisão do Copom em um cenário de deterioração das expectativas econômicas. A expectativa predominante é de interrupção do ciclo de cortes da Selic, diante da desvalorização cambial, da elevação dos prêmios de risco e da piora das projeções de inflação.

Além da decisão, os investidores estarão atentos ao comunicado do Banco Central e às sinalizações sobre os próximos passos da política monetária.

No câmbio, o dólar comercial apresentava leve queda de 0,12%, cotado a R$ 5,481, depois de encerrar a sessão anterior no maior patamar do ano.

Altas e baixas do Ibovespa

Entre as maiores altas do índice, Santander e Vamos se destacavam, com ganhos de 6,17% e 5,96%, respectivamente. O movimento também beneficiava as ações do Assaí, que subiam 4,49%, da Cyrela, com valorização de 4,41%, e da Localiza, que avançava 4,16%.

Na ponta negativa, BB Seguridade liderava as perdas, com recuo de 4%, a R$ 39,68. Os papéis reagem aos resultados do terceiro trimestre, quando a companhia registrou lucro líquido recorrente gerencial de R$ 2,432 bilhões, queda de 5,1% na comparação anual.

A Usiminas também figurava entre as maiores baixas, com desvalorização de 3,30%. No setor de petróleo, Prio recuava 2,69%, acompanhando a queda das cotações internacionais da commodity. As ações ordinárias (PETR3) e preferenciais (PETR4) da Petrobras caíam 2,01% e 2,23%, respectivamente.

Bolsas de Nova York abrem em alta

Em Nova York, as bolsas também operavam em alta. Os mercados americanos abriram às 11h30, pelo horário de Brasília, após o início do horário de verão nos Estados Unidos.

Por volta das 11h40, o Dow Jones subia 1,87%, aos 52.755,75 pontos. O S&P 500 avançava 1,16%, aos 7.656,86 pontos, enquanto o Nasdaq registrava alta de 1,06%, aos 25.639,72 pontos.

Bolsas na Europa também sobem, enquanto na Ásia fecharam mistas

Na Europa, as bolsas também operavam em alta nesta quarta-feira. O índice pan-europeu EuroStoxx 600 avançava 0,50%, aos 648,88 pontos. Entre as principais praças, Londres subia 0,20%, Paris tinha ganho de 0,30% e Frankfurt avançava 0,45%. Em Madri e Milão, as altas eram mais expressivas, de 1,24% e 1,10%, respectivamente.

Os investidores também avaliavam os desdobramentos das eleições legislativas nos Estados Unidos. A vitória dos democratas alimenta preocupações sobre a possibilidade de regras mais rígidas para o setor de inteligência artificial (IA), mas, por outro lado, traz algum alívio em relação à trajetória da dívida pública americana.

Já as bolsas asiáticas encerraram a sessão desta quarta sem direção única.

No Japão, o Nikkei recuou 1,42%, aos 62.188,63 pontos, após a retomada das negociações depois de um feriado. Entre os destaques negativos, as ações do SoftBank Group caíram 3,2%. A companhia é uma das principais investidoras da OpenAI. Já a Kioxia Holdings, fabricante de chips de memória, perdeu 5,4%, após divulgar projeções para o período entre outubro e dezembro abaixo das expectativas do mercado.

Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,62%, aos 5.683,80 pontos. O resultado positivo veio apesar das perdas de 0,1% das ações da SK Hynix e de 0,7% da Samsung Electronics. Em Taiwan, o Taiex encerrou o pregão em queda de 0,83%, aos 42.948,91 pontos. Já em Hong Kong, o Hang Seng subiu 1,67%, aos 23.919,50 pontos.

Na China continental, os ganhos foram mais expressivos. O Xangai Composto avançou 2,16%, aos 3.686,17 pontos, enquanto o Shenzhen Composto registrou alta de 3,7%, aos 2.149,84 pontos. Na Oceania, o movimento foi negativo. Em Sydney, o S&P/ASX 200 recuou 0,59%, encerrando o dia aos 8.834,50 pontos.

 

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