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Brasil continua com o maior juro real do mundo após Copom manter Selic em 13,75%; veja ranking

Juro real, que desconta a inflação projetada para os próximos 12 meses, ficou em 9,05%

(Pedro França/Agência Senado/Flickr)

(Pedro França/Agência Senado/Flickr)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 18h50.

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O Brasil mantém a maior taxa de juro real do mundo após o Copom decidir pela manutenção da Selic em 13,75% ao ano. O juro real, que desconta a inflação esperada, ficou em 9,05%, superando países como Turquia, Argentina e Rússia. O cenário global de incertezas econômicas e mudanças nas projeções de inflação está impactando as posições no ranking de juros.

Após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manter nesta quarta-feira, 4, a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, o Brasil segue na primeira posição do ranking global de juros reais.

O juro real, que desconta a inflação projetada para os próximos 12 meses, ficou em 9,05%, segundo levantamento realizado em parceria entre a MoneYou e a Lev Intelligence.

A Turquia aparece na segunda colocação, com juro real de 7,77%, seguida por Argentina (6,80%), Rússia (6,57%) e Colômbia (4,05%). 

Já em termos nominais, o Brasil ocupa a quarta posição, atrás de Turquia, Argentina e Rússia. Nesse critério, a taxa brasileira fica acima das registradas por Colômbia (12,25%), África do Sul (7,25%) e México (6,50%).

O levantamento aponta que as perspectivas de inflação para os próximos 12 meses foram revisadas para cima na maioria dos países analisados. O cenário contribuiu para reduzir os juros reais em diferentes economias, com alguns países passando a registrar taxas negativas.

“O conflito Irã-EUA nos preços alterou a dinâmica das projeções globais de inflação para os próximos 12 meses e ao mesmo tempo, continua a movimentar diversas posições no Ranking, dadas posturas mais conservadoras de autoridades monetárias, em meio à imponderabilidade dos eventos", diz um trecho do levantamento.

No cenário doméstico, o estudo menciona as incertezas em torno da política fiscal e das próximas decisões do Banco Central. Além disso, aponta que a desvalorização do real frente ao dólar e a abertura da curva de juros reforçam a postura conservadora de analistas e operadores do mercado.

Veja o ranking dos juros reais:

  1. Brasil: 9,49%

  2. Turquia: 7,77%

  3. Argentina: 6,80%

  4. Rússia: 6,57%

  5. Colômbia: 4,05%

  6. Indonésia: 3,67%

  7. México: 3,26%

  8. África do Sul: 2,93%

  9. Hungria: 2,04%

  10. Chile: 1,69%

  11. Israel: 1,47%

  12. República Tcheca: 1,24%

  13. Coréia do Sul: 0,97%

  14. Polônia: 0,92%

  15. Hong Kong: 0,78%

  16. França: 0,63%

  17. Malásia: 0,62%

  18. Bélgica: 0,50%

  19. Itália: 0,50%

  20. Dinamarca: 0,49%

Acompanhe tudo sobre:Copom

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