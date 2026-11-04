Brasil continua com o maior juro real do mundo após Copom manter Selic em 13,75%; veja ranking

Após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manter nesta quarta-feira, 4, a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, o Brasil segue na primeira posição do ranking global de juros reais.

O juro real, que desconta a inflação projetada para os próximos 12 meses, ficou em 9,05%, segundo levantamento realizado em parceria entre a MoneYou e a Lev Intelligence.

A Turquia aparece na segunda colocação, com juro real de 7,77%, seguida por Argentina (6,80%), Rússia (6,57%) e Colômbia (4,05%).

Já em termos nominais, o Brasil ocupa a quarta posição, atrás de Turquia, Argentina e Rússia. Nesse critério, a taxa brasileira fica acima das registradas por Colômbia (12,25%), África do Sul (7,25%) e México (6,50%).

O levantamento aponta que as perspectivas de inflação para os próximos 12 meses foram revisadas para cima na maioria dos países analisados. O cenário contribuiu para reduzir os juros reais em diferentes economias, com alguns países passando a registrar taxas negativas.

“O conflito Irã-EUA nos preços alterou a dinâmica das projeções globais de inflação para os próximos 12 meses e ao mesmo tempo, continua a movimentar diversas posições no Ranking, dadas posturas mais conservadoras de autoridades monetárias, em meio à imponderabilidade dos eventos", diz um trecho do levantamento.

No cenário doméstico, o estudo menciona as incertezas em torno da política fiscal e das próximas decisões do Banco Central. Além disso, aponta que a desvalorização do real frente ao dólar e a abertura da curva de juros reforçam a postura conservadora de analistas e operadores do mercado.

Veja o ranking dos juros reais: