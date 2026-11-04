Brasil continua com o maior juro real do mundo após Copom manter Selic em 13,75%; veja ranking

(Pedro França/Agência Senado/Flickr)
Repórter
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 18h50.
O Brasil mantém a maior taxa de juro real do mundo após o Copom decidir pela manutenção da Selic em 13,75% ao ano. O juro real, que desconta a inflação esperada, ficou em 9,05%, superando países como Turquia, Argentina e Rússia. O cenário global de incertezas econômicas e mudanças nas projeções de inflação está impactando as posições no ranking de juros.
Após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manter nesta quarta-feira, 4, a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, o Brasil segue na primeira posição do ranking global de juros reais.
O juro real, que desconta a inflação projetada para os próximos 12 meses, ficou em 9,05%, segundo levantamento realizado em parceria entre a MoneYou e a Lev Intelligence.
A Turquia aparece na segunda colocação, com juro real de 7,77%, seguida por Argentina (6,80%), Rússia (6,57%) e Colômbia (4,05%).
Já em termos nominais, o Brasil ocupa a quarta posição, atrás de Turquia, Argentina e Rússia. Nesse critério, a taxa brasileira fica acima das registradas por Colômbia (12,25%), África do Sul (7,25%) e México (6,50%).
O levantamento aponta que as perspectivas de inflação para os próximos 12 meses foram revisadas para cima na maioria dos países analisados. O cenário contribuiu para reduzir os juros reais em diferentes economias, com alguns países passando a registrar taxas negativas.
“O conflito Irã-EUA nos preços alterou a dinâmica das projeções globais de inflação para os próximos 12 meses e ao mesmo tempo, continua a movimentar diversas posições no Ranking, dadas posturas mais conservadoras de autoridades monetárias, em meio à imponderabilidade dos eventos", diz um trecho do levantamento.
No cenário doméstico, o estudo menciona as incertezas em torno da política fiscal e das próximas decisões do Banco Central. Além disso, aponta que a desvalorização do real frente ao dólar e a abertura da curva de juros reforçam a postura conservadora de analistas e operadores do mercado.
Brasil: 9,49%
Turquia: 7,77%
Argentina: 6,80%
Rússia: 6,57%
Colômbia: 4,05%
Indonésia: 3,67%
México: 3,26%
África do Sul: 2,93%
Hungria: 2,04%
Chile: 1,69%
Israel: 1,47%
República Tcheca: 1,24%
Coréia do Sul: 0,97%
Polônia: 0,92%
Hong Kong: 0,78%
França: 0,63%
Malásia: 0,62%
Bélgica: 0,50%
Itália: 0,50%
Dinamarca: 0,49%