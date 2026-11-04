Invest
BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaMercadosMinhas FinançasOnde InvestirSimuladores

Onda azul nos EUA anima mercados: Ibovespa retoma 167 mil pontos e dólar cai a R$ 5,45

O petróleo despencou mais de 8%, enquanto as bolsas de Nova York fecharam em forte alta, impulsionadas pelo resultado das eleições de meio de mandato nos EUA

Ibovespa: principal índice da B3 avançou 1,23%, aos 167.563,47 pontos, após oscilar entre a mínima de 165.541,38 e a máxima de 167.986,37 pontos

Ibovespa: principal índice da B3 avançou 1,23%, aos 167.563,47 pontos, após oscilar entre a mínima de 165.541,38 e a máxima de 167.986,37 pontos

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 18h33.

Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa interrompeu uma sequência de seis pregões consecutivos de queda e fechou em alta nesta quarta-feira, 4, acompanhando o maior apetite por risco nos mercados internacionais. O principal índice da B3 avançou 1,23%, aos 167.563,47 pontos, após oscilar entre a mínima de 165.541,38 e a máxima de 167.986,37 pontos. O volume financeiro somou R$ 32,9 bilhões.

A recuperação ocorre em meio a um ambiente externo mais favorável, impulsionado pelo resultado das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, as chamadas midterms, e pela forte desvalorização do petróleo no mercado internacional. A perspectiva de um possível recuo nas ofensivas americanas contra o Irã ajudou a reduzir as preocupações com a inflação nos Estados Unidos e abriu espaço para uma busca maior por ativos de risco.

O movimento, porém, não elimina as incertezas que pressionaram os ativos brasileiros nas últimas sessões. Por aqui, os investidores também acompanharam a expectativa pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que anuncia nesta quarta-feira, após o fechamento do mercado, o novo patamar da taxa básica de juros, a Selic.

A alta da Bolsa foi acompanhada pelo desempenho positivo de boa parte das ações de maior peso no índice. Os bancos avançaram, com destaque para o Itaú Unibanco (ITUB4), que subiu 3,20% após divulgar seu balanço do terceiro trimestre.

O banco registrou lucro recorrente gerencial recorde de R$ 12,6 bilhões entre julho e setembro, crescimento de 6,7% em relação ao mesmo período de 2025 e de 2,5% na comparação trimestral. Foi a 12ª alta consecutiva do lucro em relação ao trimestre imediatamente anterior.

As ações da Vale (VALE3) também contribuíram para o desempenho positivo do índice, com valorização de 3,63%.

Na direção oposta, os papéis da Petrobras tiveram um pregão de forte pressão, acompanhando o tombo das cotações internacionais do petróleo. As ações ordinárias (PETR3) caíram 7,26%, enquanto as preferenciais (PETR4) recuaram 6,92%, estendendo as perdas da véspera.

Entre as maiores altas do Ibovespa, a CSN Mineração (CMIN3) liderou os ganhos, com valorização de 11,93%. Na sequência, apareceram Vamos (VAMO3), que subiu 8,94%, Localiza (RENT3), com alta de 7,59%, Magazine Luiza (MGLU3), que avançou 7,07%, e Assaí (ASAI3), com ganho de 6,47%.

Na ponta negativa, Brava Energia (BRAV3) registrou a maior queda do dia, de 8,85%. A Prio (PRIO3) veio logo depois, com recuo de 8,49%. Também figuraram entre as maiores baixas BB Seguridade (BBSE3), com desvalorização de 7,26%, e Petrobras.

Dólar cai com maior apetite por risco

O dólar à vista recuou diante do real nesta quarta-feira, acompanhando o enfraquecimento da moeda americana frente a seus pares no exterior e o maior apetite por risco nos mercados doméstico e internacional.

A forte queda do petróleo após o resultado das eleições americanas ajudou a reduzir as preocupações com uma eventual pressão adicional sobre a inflação nos Estados Unidos e, consequentemente, com a possibilidade de novas altas de juros pelo Federal Reserve (Fed).

No cenário doméstico, também contribuiu para o alívio a expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abordará a responsabilidade fiscal em um pronunciamento à nação previsto para domingo, 8. A informação de que o presidente deverá afirmar que não abrirá mão do compromisso com as contas públicas trouxe maior tranquilidade aos investidores.

O dólar comercial encerrou em queda de 0,64%, a R$ 5,452, próximo da mínima do dia, de R$ 5,451. Na máxima, a moeda chegou a R$ 5,498.

Petróleo despenca após eleições americanas

Os contratos futuros do petróleo registraram fortes perdas nesta quarta-feira, 4, levando o barril do WTI ao menor patamar desde agosto. O movimento ocorreu após a vitória expressiva do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos reforçar as expectativas de uma possível redução das tensões entre Washington e Teerã.

Os sinais de abertura diplomática entre os dois países e as declarações do presidente Donald Trump de que não pretende intensificar as ofensivas militares contra o Irã contribuíram para reduzir o prêmio de risco incorporado às cotações da commodity.

O petróleo Brent, referência internacional, com entrega para janeiro, encerrou em queda de 8,67%, cotado a US$ 94,62 por barril, na ICE. Já o WTI, referência americana com vencimento em dezembro, recuou 8,29%, a US$ 88,12 por barril, na Nymex.

Bolsas de Nova York disparam com resultado das midterms

Em Nova York, as bolsas registraram altas expressivas nesta quarta-feira, impulsionadas pelo resultado das eleições americanas e pelo recuo acentuado do petróleo.

A chamada "onda azul", em referência ao avanço democrata, foi recebida com otimismo pelos investidores, diante da possibilidade de maior equilíbrio político no Congresso e de uma redução das incertezas sobre os rumos da política econômica americana.

As declarações de Trump sobre a possibilidade de não ampliar os ataques ao Irã também ajudaram a derrubar as cotações do petróleo. Com isso, diminuíram as preocupações com a inflação americana, favorecendo a redução de posições defensivas e a busca por ativos de maior risco.

O Dow Jones disparou 3,03%, aos 53.356,12 pontos. O S&P 500 avançou 1,58%, aos 7.688,62 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 1,44%, aos 25.736,51 pontos.
Acompanhe tudo sobre:Ibovespabolsas-de-valoresMercadosAçõesDólar

Mais de Invest

Mercado Livre lucra US$ 448 milhões no 3º tri, mas margem volta a cair

Pessimismo com Brasil bate recorde e gestores abandonam Bolsa

Ibovespa ensaia recuperação após seis quedas com bom humor global em dia de Copom

Ozempic para de crescer na Raia Drogasil, mas BTG vê ação dobrar

Mais na Exame

Mercados

Mercado Livre lucra US$ 448 milhões no 3º tri, mas margem volta a cair

Economia

Banco Central mantém Selic em 13,75% e interrompe ciclo de cortes na taxa de juros

Esporte

Goleiro se manifesta pela primeira vez após morte de Jesús de Miguel: 'Dor enorme'

Future of Money

Hacker do Mercado Bitcoin conseguiu vender R$ 57,5 milhões do roubo, diz Arkham