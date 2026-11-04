Invest
BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaMercadosMinhas FinançasOnde InvestirSimuladores

Mercado Livre lucra US$ 448 milhões no 3º tri, mas margem volta a cair

Descontos a vendedores, frete grátis e expansão logística encarecem a operação; ação cai 7% no 'after market'

Mercado Livre: varejista reportou resultados do 3º trimestre (Mercado Livre/Divulgação)

Mercado Livre: varejista reportou resultados do 3º trimestre (Mercado Livre/Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 18h33.

Priorizar nos meus resultados Google

O Mercado Livre (MELI34) registrou receita líquida e financeira de US$ 10,75 bilhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 45% em dólares sobre o mesmo período do ano passado. Sem o efeito do câmbio, o avanço foi de 41%. Foi o 31º trimestre consecutivo com crescimento acima de 30%.

O resultado operacional, que mostra quanto a empresa ganha com o próprio negócio antes de juros, câmbio e impostos, recuou 6,6%, para US$ 676 milhões. A margem operacional caiu de 9,8% para 6,3%. No terceiro trimestre de 2025, a margem já recuava, mas o lucro das operações ainda crescia.

O lucro líquido subiu 6,4%, para US$ 448 milhões, com margem de 4,2%, ante 5,7%. A última linha foi sustentada por fatores abaixo da operação. A despesa com imposto de renda caiu de US$ 215 milhões para US$ 153 milhões, e as perdas cambiais diminuíram de US$ 102 milhões para US$ 72 milhões. O lucro por ação foi de US$ 8,83, ante US$ 8,32.

"Os usuários estão fazendo cada vez mais coisas com a gente", afirma Richard Cathcart, diretor de relações com investidores do Mercado Livre, em entrevista à EXAME, se referindo à jornada além das compras on-line.

Descontos, afiliados e galpões

Além da redução do valor mínimo para o frete grátis no Brasil, em junho de 2025, a empresa passou a dar, em abril, descontos nas comissões dos vendedores e para compradores que pagam com Pix. "Foi um investimento para melhorar a oferta, e uma oferta melhor puxa a demanda", diz Cathcart.

O efeito aparece primeiro na margem bruta, que caiu de 43,3% para 40,8%. A provisão para devedores duvidosos cresceu 65%, para US$ 1,34 bilhão, acompanhando a expansão da carteira de crédito. As despesas com vendas e marketing subiram 49%, para US$ 1,24 bilhão, o equivalente a 11,6% da receita.

Na comparação com o segundo trimestre, quando essas medidas já estavam em vigor, a margem caiu de 6,7% para 6,3%. Segundo a empresa, o frete tirou 0,6 ponto da margem e o maior gasto com o programa de afiliados no Brasil, outros 0,4 ponto.

A rede de fulfillment, os centros que armazenam e despacham produtos dos vendedores, ganhou quase 20% de área em três meses, ante 10% no mesmo período de 2025. A alta nos preços de energia também encareceu o transporte.

"A empresa sempre amplia a capacidade antes da Black Friday e do Natal, mas uma expansão desse tamanho mostra a nossa confiança no crescimento que vem pela frente, no Brasil e na América Latina", afirma.

Cathcart não dá prazo para a margem voltar a subir. "Não gerimos o negócio pela margem de curto prazo, e sim pelo retorno sustentável no longo prazo", diz. Segundo ele, a escala já reduz custos.

No Brasil, o custo por envio caiu 5% em um ano, em moeda local, e está 14% abaixo do registrado antes da mudança no frete grátis. Em setembro, os envios grátis de pedidos entre R$ 19 e R$ 79 passaram a cobrir seus custos variáveis pela primeira vez.

No Mercado Pago, o custo para atender um cliente ativo se mantém em cerca de US$ 1 por mês desde o início de 2025.

"Não temos uma data para a margem subir, mas estamos muito confiantes de que essas decisões vão se traduzir em uma rentabilidade bem maior ao longo do tempo."

Mesmo com os investimentos, o fluxo de caixa livre ajustado foi de US$ 285 milhões, ante US$ 206 milhões um ano antes, depois de US$ 503 milhões em investimentos em ativos e US$ 2,1 bilhões aplicados na expansão do crédito.

Brasil acelera, México perde fôlego

O volume de mercadorias vendidas (GMV) chegou a US$ 22,8 bilhões, alta de 38% em dólares e de 33% sem o efeito do câmbio. Foram 866,9 milhões de itens vendidos, 36% a mais, para 93,9 milhões de compradores únicos.

No Brasil, a receita cresceu 50% em dólares, para US$ 6 bilhões, e 41% sem efeito cambial. O GMV avançou 36%, ante 34% um ano antes, e os itens vendidos subiram 45%, o quinto trimestre seguido acima de 40%. Cada cliente comprou 16% mais itens. Antes da mudança no frete grátis, esse indicador crescia a um dígito. "Um ano depois, o hábito ficou", diz Cathcart.

No México, a receita subiu 47% em dólares, para US$ 2,4 bilhões, mas o GMV desacelerou de 34% para 21% e os itens vendidos, de 42% para 25%. A empresa atribui a perda de ritmo a uma reforma tributária no país e ao consumo mais fraco. Na Argentina, a receita cresceu 26% em dólares, para US$ 1,8 bilhão, e o GMV subiu 40%, mas os itens vendidos avançaram só 19%.

A publicidade do Mercado Ads cresceu 58% em dólares e 51% sem efeito cambial. A partir do início de 2027, a Netflix se junta a Disney, Roku e HBO Max na oferta de anúncios em TV conectada da empresa. A taxa cobrada sobre as vendas de terceiros também subiu na comparação anual, segundo a companhia, puxada pela publicidade e por ajustes nas tarifas de frete.

Crédito cresce, mas com ajustes

O Mercado Pago chegou a 93 milhões de usuários ativos mensais, alta de 29%, e a US$ 25,1 bilhões em ativos sob gestão, 67% a mais. A receita da fintech, porém, desacelerou para 40% sem efeito cambial, ante 65% um ano antes.

A carteira de crédito avançou 62%, para US$ 17,9 bilhões. O cartão de crédito passou de 44% para 47% do total e, segundo a empresa, consumiu quase US$ 450 milhões de investimento em 12 meses, porque as perdas são provisionadas logo na emissão e os juros só chegam com o tempo. A margem financeira ajustada pelo risco (NIMAL) caiu de 21,0% para 20,1%.

A inadimplência de 15 a 90 dias ficou em 7,0%, ante 6,8% um ano antes. A de mais de 90 dias subiu de 17,6% para 19,3%, e a cobertura dessa faixa por provisões recuou de 146% para 140%.

"Não vemos sinal de piora em nenhum produto, em nenhum país", afirma Cathcart. "Mas, no Brasil, há uma piora acontecendo no sistema como um todo, e estamos monitorando."

Por isso, a empresa reduziu o prazo máximo de crédito para alguns grupos de clientes e produtos, sem desacelerar de forma relevante a concessão. "Conseguimos olhar o risco de forma muito detalhada. Não precisamos de uma política única para todos os usuários."

A expansão do crédito elevou a dívida líquida para US$ 8 bilhões, ante US$ 4,6 bilhões um ano antes, e a alavancagem para 2 vezes o Ebitda ajustado, de 1,2 vez. A maior parte é dívida do Mercado Pago, coberta 1,3 vez pela carteira de crédito líquida de provisões. Sem ela, a companhia tem mais caixa do que dívida.

Em setembro, o Meli captou US$ 1 bilhão em sua segunda emissão de títulos com grau de investimento.

Farmácias e Black Friday

O trimestre marcou a ampliação do Mercado Livre Farma, que passou a vender medicamentos com receita em São Paulo em setembro. O movimento derrubou as ações das redes de farmácias e levou a uma notificação da Anvisa.

Cathcart afirma que a empresa mantém diálogo com a agência e lembra que já vende medicamentos há mais de dois anos no México e na Colômbia.

Para o fim de ano, o executivo aposta que um eventual aperto no bolso do brasileiro também favorece a plataforma. "Se a economia passar por um momento mais difícil, o lugar para economizar e encontrar boas ofertas é o e-commerce, é o Mercado Livre."

Após a divulgação do balanço, as ações MELI, negociadas em Nova York, caíam 7%.

Acompanhe tudo sobre:Mercado LivreBalançose-commerce

Mais de Invest

Onda azul nos EUA anima mercados: Ibovespa retoma 167 mil pontos e dólar cai a R$ 5,45

Pessimismo com Brasil bate recorde e gestores abandonam Bolsa

Ibovespa ensaia recuperação após seis quedas com bom humor global em dia de Copom

Ozempic para de crescer na Raia Drogasil, mas BTG vê ação dobrar

Mais na Exame

Mercados

Onda azul nos EUA anima mercados: Ibovespa retoma 167 mil pontos e dólar cai a R$ 5,45

Economia

Banco Central mantém Selic em 13,75% e interrompe ciclo de cortes na taxa de juros

Esporte

Goleiro se manifesta pela primeira vez após morte de Jesús de Miguel: 'Dor enorme'

Future of Money

Hacker do Mercado Bitcoin conseguiu vender R$ 57,5 milhões do roubo, diz Arkham