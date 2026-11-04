Mercado Livre lucra US$ 448 milhões no 3º tri, mas margem volta a cair

O Mercado Livre (MELI34) registrou receita líquida e financeira de US$ 10,75 bilhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 45% em dólares sobre o mesmo período do ano passado. Sem o efeito do câmbio, o avanço foi de 41%. Foi o 31º trimestre consecutivo com crescimento acima de 30%.

O resultado operacional, que mostra quanto a empresa ganha com o próprio negócio antes de juros, câmbio e impostos, recuou 6,6%, para US$ 676 milhões. A margem operacional caiu de 9,8% para 6,3%. No terceiro trimestre de 2025, a margem já recuava, mas o lucro das operações ainda crescia.

O lucro líquido subiu 6,4%, para US$ 448 milhões, com margem de 4,2%, ante 5,7%. A última linha foi sustentada por fatores abaixo da operação. A despesa com imposto de renda caiu de US$ 215 milhões para US$ 153 milhões, e as perdas cambiais diminuíram de US$ 102 milhões para US$ 72 milhões. O lucro por ação foi de US$ 8,83, ante US$ 8,32.

"Os usuários estão fazendo cada vez mais coisas com a gente", afirma Richard Cathcart, diretor de relações com investidores do Mercado Livre, em entrevista à EXAME, se referindo à jornada além das compras on-line.

Descontos, afiliados e galpões

Além da redução do valor mínimo para o frete grátis no Brasil, em junho de 2025, a empresa passou a dar, em abril, descontos nas comissões dos vendedores e para compradores que pagam com Pix. "Foi um investimento para melhorar a oferta, e uma oferta melhor puxa a demanda", diz Cathcart.

O efeito aparece primeiro na margem bruta, que caiu de 43,3% para 40,8%. A provisão para devedores duvidosos cresceu 65%, para US$ 1,34 bilhão, acompanhando a expansão da carteira de crédito. As despesas com vendas e marketing subiram 49%, para US$ 1,24 bilhão, o equivalente a 11,6% da receita.

Na comparação com o segundo trimestre, quando essas medidas já estavam em vigor, a margem caiu de 6,7% para 6,3%. Segundo a empresa, o frete tirou 0,6 ponto da margem e o maior gasto com o programa de afiliados no Brasil, outros 0,4 ponto.

A rede de fulfillment, os centros que armazenam e despacham produtos dos vendedores, ganhou quase 20% de área em três meses, ante 10% no mesmo período de 2025. A alta nos preços de energia também encareceu o transporte.

"A empresa sempre amplia a capacidade antes da Black Friday e do Natal, mas uma expansão desse tamanho mostra a nossa confiança no crescimento que vem pela frente, no Brasil e na América Latina", afirma.

Cathcart não dá prazo para a margem voltar a subir. "Não gerimos o negócio pela margem de curto prazo, e sim pelo retorno sustentável no longo prazo", diz. Segundo ele, a escala já reduz custos.

No Brasil, o custo por envio caiu 5% em um ano, em moeda local, e está 14% abaixo do registrado antes da mudança no frete grátis. Em setembro, os envios grátis de pedidos entre R$ 19 e R$ 79 passaram a cobrir seus custos variáveis pela primeira vez.

No Mercado Pago, o custo para atender um cliente ativo se mantém em cerca de US$ 1 por mês desde o início de 2025.

"Não temos uma data para a margem subir, mas estamos muito confiantes de que essas decisões vão se traduzir em uma rentabilidade bem maior ao longo do tempo."

Mesmo com os investimentos, o fluxo de caixa livre ajustado foi de US$ 285 milhões, ante US$ 206 milhões um ano antes, depois de US$ 503 milhões em investimentos em ativos e US$ 2,1 bilhões aplicados na expansão do crédito.

Brasil acelera, México perde fôlego

O volume de mercadorias vendidas (GMV) chegou a US$ 22,8 bilhões, alta de 38% em dólares e de 33% sem o efeito do câmbio. Foram 866,9 milhões de itens vendidos, 36% a mais, para 93,9 milhões de compradores únicos.

No Brasil, a receita cresceu 50% em dólares, para US$ 6 bilhões, e 41% sem efeito cambial. O GMV avançou 36%, ante 34% um ano antes, e os itens vendidos subiram 45%, o quinto trimestre seguido acima de 40%. Cada cliente comprou 16% mais itens. Antes da mudança no frete grátis, esse indicador crescia a um dígito. "Um ano depois, o hábito ficou", diz Cathcart.

No México, a receita subiu 47% em dólares, para US$ 2,4 bilhões, mas o GMV desacelerou de 34% para 21% e os itens vendidos, de 42% para 25%. A empresa atribui a perda de ritmo a uma reforma tributária no país e ao consumo mais fraco. Na Argentina, a receita cresceu 26% em dólares, para US$ 1,8 bilhão, e o GMV subiu 40%, mas os itens vendidos avançaram só 19%.

A publicidade do Mercado Ads cresceu 58% em dólares e 51% sem efeito cambial. A partir do início de 2027, a Netflix se junta a Disney, Roku e HBO Max na oferta de anúncios em TV conectada da empresa. A taxa cobrada sobre as vendas de terceiros também subiu na comparação anual, segundo a companhia, puxada pela publicidade e por ajustes nas tarifas de frete.

Crédito cresce, mas com ajustes

O Mercado Pago chegou a 93 milhões de usuários ativos mensais, alta de 29%, e a US$ 25,1 bilhões em ativos sob gestão, 67% a mais. A receita da fintech, porém, desacelerou para 40% sem efeito cambial, ante 65% um ano antes.

A carteira de crédito avançou 62%, para US$ 17,9 bilhões. O cartão de crédito passou de 44% para 47% do total e, segundo a empresa, consumiu quase US$ 450 milhões de investimento em 12 meses, porque as perdas são provisionadas logo na emissão e os juros só chegam com o tempo. A margem financeira ajustada pelo risco (NIMAL) caiu de 21,0% para 20,1%.

A inadimplência de 15 a 90 dias ficou em 7,0%, ante 6,8% um ano antes. A de mais de 90 dias subiu de 17,6% para 19,3%, e a cobertura dessa faixa por provisões recuou de 146% para 140%.

"Não vemos sinal de piora em nenhum produto, em nenhum país", afirma Cathcart. "Mas, no Brasil, há uma piora acontecendo no sistema como um todo, e estamos monitorando."

Por isso, a empresa reduziu o prazo máximo de crédito para alguns grupos de clientes e produtos, sem desacelerar de forma relevante a concessão. "Conseguimos olhar o risco de forma muito detalhada. Não precisamos de uma política única para todos os usuários."

A expansão do crédito elevou a dívida líquida para US$ 8 bilhões, ante US$ 4,6 bilhões um ano antes, e a alavancagem para 2 vezes o Ebitda ajustado, de 1,2 vez. A maior parte é dívida do Mercado Pago, coberta 1,3 vez pela carteira de crédito líquida de provisões. Sem ela, a companhia tem mais caixa do que dívida.

Em setembro, o Meli captou US$ 1 bilhão em sua segunda emissão de títulos com grau de investimento.

Farmácias e Black Friday

O trimestre marcou a ampliação do Mercado Livre Farma, que passou a vender medicamentos com receita em São Paulo em setembro. O movimento derrubou as ações das redes de farmácias e levou a uma notificação da Anvisa.

Cathcart afirma que a empresa mantém diálogo com a agência e lembra que já vende medicamentos há mais de dois anos no México e na Colômbia.

Para o fim de ano, o executivo aposta que um eventual aperto no bolso do brasileiro também favorece a plataforma. "Se a economia passar por um momento mais difícil, o lugar para economizar e encontrar boas ofertas é o e-commerce, é o Mercado Livre."

Após a divulgação do balanço, as ações MELI, negociadas em Nova York, caíam 7%.