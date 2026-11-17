Editor do Future of Money
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 23h54.
O Mercado Bitcoin, maior corretora de criptomoedas do Brasil, retomou as operações de compra e venda de ativos digitais quase duas semanas após um hack que desviou US$ 49 milhões. A volta começou com stablecoins e seguirá em etapas, com novos grupos de criptoativos sendo liberados diariamente a partir de segunda-feira.
O Mercado Bitcoin anunciou que retomará nesta quinta-feira, 19, a compra e venda de criptoativos em sua plataforma. A volta das operações vem pouco mais de duas semanas depois da corretora de criptomoedas brasileira sofrer um ataque hacker que desviou US$ 49 milhões em ativos.
A retomada começará apenas com as stablecoins USDT e USDC para depois a compra e venda de bitcoin voltar na segunda-feira, 23. Também na segunda, serão retomadas as operações de alocação e resgate de Staking e Renda Passiva.
O MB afirma que novos grupos de ativos digitais serão disponibilizados a partir daí sempre às 9h (horário de Brasília).
"Ethereum (ETH) e XRP na terça-feira (24), Solana (SOL) e Chainlink (LINK) na quarta-feira (25), Litecoin (LTC) e NEAR na quinta-feira (26) e Bitcoin Cash (BCH), PEPE e Aave (AAVE) na sexta-feira (27). Os demais criptoativos voltarão nas próximas etapas, que serão comunicadas com antecedência pelos canais oficiais do MB", afirmou a corretora.
O MB sofreu um ciberataque no dia 2 de novembro, quando mais de R$ 200 milhões em criptomoedas foram roubadas da corretora.
Desde então, a plataforma da empresa ficou fora do ar, voltando aos poucos com suas funcionalidades, a começar pela verificação dos saldos que cada cliente possuía antes do incidente. Mais recentemente, a companhia passou a permitir o saque de recursos em reais via Pix.
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