Corpus Christi é feriado? Entenda o que vale no Brasil

Corpus Christi: o que diz a lei sobre a folga de junho (Roberto Machado Noa/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 4 de maio de 2026 às 11h33.
Corpus Christi será celebrado em 4 de junho de 2026, uma quinta-feira. A data costuma levantar dúvidas todos os anos, principalmente entre trabalhadores que querem saber se terão folga ou se o expediente será normal.
Apesar de ser tradicional no calendário brasileiro, Corpus Christi não é considerado feriado nacional. A data é classificada como ponto facultativo no calendário federal, o que significa que a suspensão do expediente não é obrigatória em todo o país.
Isso quer dizer que, no âmbito nacional, empresas privadas não são obrigadas a liberar funcionários. No setor público, a folga costuma ser adotada por órgãos federais, estaduais e municipais, mas a decisão pode variar conforme o local.
A situação muda em cidades e estados que transformaram Corpus Christi em feriado por lei local. Nesses casos, a folga passa a valer oficialmente, com regras específicas para comércio, serviços e jornada de trabalho.
Por isso, a resposta depende de onde cada pessoa mora e trabalha. Em algumas cidades, Corpus Christi será tratado como feriado. Em outras, será apenas ponto facultativo, com expediente normal ou parcial.
A data também costuma abrir espaço para um possível feriadão. Como cai em uma quinta-feira, muitas empresas e repartições optam por emendar a sexta-feira, criando quatro dias de descanso. Essa decisão, no entanto, depende de acordo interno ou determinação do empregador.
Corpus Christi é uma celebração da tradição católica dedicada ao sacramento da Eucaristia e sempre ocorre em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa. No Brasil, a data é marcada por missas, procissões e pela confecção dos tradicionais tapetes coloridos em diversas cidades.
A data tem origem na Idade Média, vinculada às visões da freira agostiniana Juliana de Mont Cornillon (1193-1258), que solicitava uma festa específica para a eucaristia. Essas revelações foram levadas ao padre Thiago Pantaleão, que se tornou o papa Urbano IV em 1261, responsável pela oficialização da celebração.
A festa foi estabelecida após o episódio conhecido como o milagre de Bolsena, na Itália, quando uma hóstia teria sangrado durante uma missa, conforme relatos da época. A cerimônia se tornou tradicionalmente associada aos tapetes de sal, que representam a entrada de Jesus em Jerusalém.
No Brasil, essa tradição chegou por meio da influência portuguesa e se expandiu com o uso de diversos materiais, como serragem, para compor os tapetes.
Em outras capitais, a data pode ser considerada ponto facultativo, dependendo da decisão das prefeituras — o que costuma ser divulgado nas semanas que antecedem a celebração.