Corpus Christi é feriado? Entenda o que vale no Brasil

Corpus Christi será celebrado em 4 de junho de 2026, uma quinta-feira. A data costuma levantar dúvidas todos os anos, principalmente entre trabalhadores que querem saber se terão folga ou se o expediente será normal.

Apesar de ser tradicional no calendário brasileiro, Corpus Christi não é considerado feriado nacional. A data é classificada como ponto facultativo no calendário federal, o que significa que a suspensão do expediente não é obrigatória em todo o país.

Data não é feriado nacional

Isso quer dizer que, no âmbito nacional, empresas privadas não são obrigadas a liberar funcionários. No setor público, a folga costuma ser adotada por órgãos federais, estaduais e municipais, mas a decisão pode variar conforme o local.

A situação muda em cidades e estados que transformaram Corpus Christi em feriado por lei local. Nesses casos, a folga passa a valer oficialmente, com regras específicas para comércio, serviços e jornada de trabalho.

Por isso, a resposta depende de onde cada pessoa mora e trabalha. Em algumas cidades, Corpus Christi será tratado como feriado. Em outras, será apenas ponto facultativo, com expediente normal ou parcial.

Possível feriado prolongado

A data também costuma abrir espaço para um possível feriadão. Como cai em uma quinta-feira, muitas empresas e repartições optam por emendar a sexta-feira, criando quatro dias de descanso. Essa decisão, no entanto, depende de acordo interno ou determinação do empregador.

O que é o 'Corpus Christi'?

Corpus Christi é uma celebração da tradição católica dedicada ao sacramento da Eucaristia e sempre ocorre em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa. No Brasil, a data é marcada por missas, procissões e pela confecção dos tradicionais tapetes coloridos em diversas cidades.

A data tem origem na Idade Média, vinculada às visões da freira agostiniana Juliana de Mont Cornillon (1193-1258), que solicitava uma festa específica para a eucaristia. Essas revelações foram levadas ao padre Thiago Pantaleão, que se tornou o papa Urbano IV em 1261, responsável pela oficialização da celebração.

Origem histórica da data

A festa foi estabelecida após o episódio conhecido como o milagre de Bolsena, na Itália, quando uma hóstia teria sangrado durante uma missa, conforme relatos da época. A cerimônia se tornou tradicionalmente associada aos tapetes de sal, que representam a entrada de Jesus em Jerusalém.

No Brasil, essa tradição chegou por meio da influência portuguesa e se expandiu com o uso de diversos materiais, como serragem, para compor os tapetes.

Capitais onde Corpus Christi é feriado

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Salvador (BA)

Vitória (ES)

Goiânia (GO)

Belém (PA)

Aracaju (SE)

Cuiabá (MT)

Fortaleza (CE)

Campo Grande (MS)

Belo Horizonte (MG)

Curitiba (PR)

Teresina (PI)

Natal (RN)

Porto Alegre (RS)

Boa Vista (RR)

São Paulo (SP)

Macapá (AP)

Em outras capitais, a data pode ser considerada ponto facultativo, dependendo da decisão das prefeituras — o que costuma ser divulgado nas semanas que antecedem a celebração.