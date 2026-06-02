Bancos abrem no Corpus Christi? Entenda se data é feriado

Corpus Christi: data é feriado municipal em São Paulo (Chronis Jons/The Image Bank/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 2 de junho de 2026 às 06h00.
Nesta quinta-feira, 4, é comemorada uma das datas mais importantes para o calendário católico: Corpus Christi. O dia é feriado em várias partes do Brasil, mas não é um feriado nacional oficial. A data é considerada ponto facultativo pelo governo federal.
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público na quinta-feira, 4. As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, mas o Pix segue funcionando normalmente.
Na sexta-feira, 5, o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado ou ponto facultativo.
Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento no dia 4 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte. Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.
“A suspensão do atendimento presencial não impede o acesso dos clientes aos serviços bancários, que seguem disponíveis com segurança por meio dos canais digitais e das áreas de autoatendimento oferecidas pelas instituições”, afirma o diretor de Serviços e Segurança da Febraban, Raphael Mielle.
Confira em quais capitais o Corpus Christi é considerado feriado ou ponto facultativo:
Segundo o calendário oficial, os feriados nacionais são: