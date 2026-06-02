Bancos abrem no Corpus Christi? Entenda se data é feriado

Nesta quinta-feira, 4, é comemorada uma das datas mais importantes para o calendário católico: Corpus Christi. O dia é feriado em várias partes do Brasil, mas não é um feriado nacional oficial. A data é considerada ponto facultativo pelo governo federal.

Os bancos estarão abertos?

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público na quinta-feira, 4. As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, mas o Pix segue funcionando normalmente.

Na sexta-feira, 5, o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado ou ponto facultativo.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento no dia 4 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte. Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

“A suspensão do atendimento presencial não impede o acesso dos clientes aos serviços bancários, que seguem disponíveis com segurança por meio dos canais digitais e das áreas de autoatendimento oferecidas pelas instituições”, afirma o diretor de Serviços e Segurança da Febraban, Raphael Mielle.

Onde é feriado?

Confira em quais capitais o Corpus Christi é considerado feriado ou ponto facultativo:

Região Sudeste

São Paulo (SP) - feriado municipal

Vitória (ES) - feriado municipal

Belo Horizonte (MG) - feriado municipal

Rio de Janeiro (RJ) - ponto facultativo

Região Sul

Curitiba (PR) - feriado municipal

Porto Alegre (RS) - feriado municipal

Florianópolis (SC) - ponto facultativo

Região Nordeste

Maceió (AL) - feriado municipal

Natal (RN) - feriado municipal

Salvador (BA) - feriado municipal

Teresina (PI) - feriado municipal

Aracaju (SE) - ponto facultativo

Fortaleza (CE) - ponto facultativo

Recife (PE) - ponto facultativo

João Pessoa (PB) - ponto facultativo

São Luís (MA) - feriado estadual

Região Centro-oeste

Campo Grande (MS) - feriado municipal

Goiânia (GO) - feriado municipal

Brasília (DF) - ponto facultativo

Região Norte

Boa Vista (RR) - feriado municipal

Manaus (AM) - feriado municipal

Belém (PA) - ponto facultativo

Macapá (AP) - ponto facultativo

Rio Branco (AC) - ponto facultativo

Porto Velho (RO) - ponto facultativo

Palmas (TO) - ponto facultativo

Feriados nacionais em 2026

Segundo o calendário oficial, os feriados nacionais são: