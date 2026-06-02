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Bancos abrem no Corpus Christi? Entenda se data é feriado

2026 terá 10 oportunidades de feriados prolongados

Corpus Christi: data é feriado municipal em São Paulo (Chronis Jons/The Image Bank/Getty Images)

Corpus Christi: data é feriado municipal em São Paulo (Chronis Jons/The Image Bank/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de junho de 2026 às 06h00.

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Nesta quinta-feira, 4, é comemorada uma das datas mais importantes para o calendário católico: Corpus Christi. O dia é feriado em várias partes do Brasil, mas não é um feriado nacional oficial. A data é considerada ponto facultativo pelo governo federal.

Os bancos estarão abertos?

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público na quinta-feira, 4. As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, mas o Pix segue funcionando normalmente.

Na sexta-feira, 5, o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado ou ponto facultativo.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento no dia 4 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte. Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

“A suspensão do atendimento presencial não impede o acesso dos clientes aos serviços bancários, que seguem disponíveis com segurança por meio dos canais digitais e das áreas de autoatendimento oferecidas pelas instituições”, afirma o diretor de Serviços e Segurança da Febraban, Raphael Mielle.

Onde é feriado?

Confira em quais capitais o Corpus Christi é considerado feriado ou ponto facultativo:

Região Sudeste

  • São Paulo (SP) - feriado municipal
  • Vitória (ES) - feriado municipal
  • Belo Horizonte (MG) - feriado municipal
  • Rio de Janeiro (RJ) - ponto facultativo

Região Sul

  • Curitiba (PR) - feriado municipal
  • Porto Alegre (RS) - feriado municipal
  • Florianópolis (SC) - ponto facultativo

Região Nordeste

  • Maceió (AL) - feriado municipal
  • Natal (RN) - feriado municipal
  • Salvador (BA) - feriado municipal
  • Teresina (PI) - feriado municipal
  • Aracaju (SE) - ponto facultativo
  • Fortaleza (CE) - ponto facultativo
  • Recife (PE) - ponto facultativo
  • João Pessoa (PB) - ponto facultativo
  • São Luís (MA) - feriado estadual

Região Centro-oeste

  • Campo Grande (MS) - feriado municipal
  • Goiânia (GO) - feriado municipal
  • Brasília (DF) - ponto facultativo

Região Norte

  • Boa Vista (RR) - feriado municipal
  • Manaus (AM) - feriado municipal
  • Belém (PA) - ponto facultativo
  • Macapá (AP) - ponto facultativo
  • Rio Branco (AC) - ponto facultativo
  • Porto Velho (RO) - ponto facultativo
  • Palmas (TO) - ponto facultativo

Feriados nacionais em 2026

Segundo o calendário oficial, os feriados nacionais são:

  • 1º de janeiro (quinta-feira) – Confraternização Universal
  • 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça) – Carnaval (ponto facultativo na Quarta-feira de Cinzas, 18/02)
  • 3 de abril (sexta-feira) – Sexta-feira Santa
  • 21 de abril (terça-feira) – Tiradentes
  • 1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho
  • 4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)
  • 7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil
  • 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (segunda-feira) – Finados
  • 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República
  • 20 de novembro (sexta-feira) – Dia da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal
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