RESUMO ＋ A empresa de logística FedEx ampliou nesta semana seu portfólio de serviços no Brasil e prevê investir mais de R$ 75 milhões no país em 2026. Após encerrar o transporte rodoviário doméstico tradicional, a FedEx mantém entregas urgentes, transporte internacional e serviços de armazenagem e reparo.

Por mais de duas décadas, boa parte da correspondência aérea dos Estados Unidos viajou em aviões da FedEx. A empresa foi a principal transportadora aérea do Serviço Postal americano (USPS) até setembro de 2024, quando a rival UPS assumiu o contrato.

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Listada na Bolsa de Nova York, a FedEx também tem recibos de ações negociados na B3, os BDRs, sigla em inglês para Brazilian Depositary Receipts, sob o código FDXB34. Mas sua operação no Brasil é bem diferente da americana. Em janeiro, a empresa anunciou o fim do transporte rodoviário doméstico tradicional, com coletas mantidas até 6 de fevereiro.

Nos meses seguintes, a decisão passou a circular como se a FedEx tivesse deixado o país. "Isso não é verdade. A gente segue investindo no país, a gente segue contratando", disse Camila Lima, vice-presidente de Operações da FedEx no Brasil, em entrevista à EXAME.

Hoje, parte do negócio no país vem do conserto de equipamentos como maquininhas de cartão, atividade que a empresa exerce há mais de 15 anos.

Tudo isso faz parte do portfólio de supply chain da FedEx no Brasil, que foi ampliado nesta semana. A expansão inclui novos laboratórios técnicos de triagem e reparo, serviços de gestão logística completa e investimentos em automação no centro de distribuição de Cajamar, em São Paulo. A previsão é investir mais de R$ 75 milhões no país em 2026, com a maior parte concentrada no segundo semestre.

O que saiu e o que ficou

O serviço encerrado foi o transporte rodoviário doméstico tradicional. Nele, uma caixa coletada no Sul, por exemplo, passa por um centro de consolidação e atravessa o país até a entrega final, em prazos que podem chegar a 10 ou 15 dias.

Segundo a executiva, é um serviço padronizado e com pouco valor agregado, oferecido no Brasil por mais de 600 empresas, de transportadoras locais a algumas com alcance nacional. Também exige investimento pesado em infraestrutura e frota.

"Numa empresa multinacional, é bem difícil concorrer por capital. São 220 países que a gente atende pelo mundo, são 220 países disputando investimentos", afirmou Camila.

Ao deixar essa linha, a FedEx passou a direcionar os recursos para os serviços conectados à sua rede global.

Boa parte do portfólio doméstico chegou por aquisições. Em 2012, a FedEx comprou a pernambucana Rapidão Cometa, que trouxe operações de logística e de entregas especializadas. Em 2016, a compra global da TNT acrescentou o transporte rodoviário tradicional de pacotes e paletes e a rota por caminhão para países vizinhos.

O que ficou cabe em três produtos. O primeiro é o expresso internacional, que conecta o Brasil a 220 países com voos próprios e de parceiros, tanto para pacotes quanto para cargas maiores entre empresas.

O segundo é o rodoviário internacional, uma alternativa mais barata ao avião para Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. O Paraguai foi incluído recentemente na rota.

O terceiro é a logística, que reúne a armazenagem e a chamada entrega crítica. É nela que estão as entregas domésticas que continuam. "Nós ainda fazemos dezenas de milhares de entregas domésticas todos os dias", disse Camila.

A FedEx não divulga quanto cada produto representa na receita. A estratégia, segundo a executiva, é vender os serviços de forma integrada. Um cliente pode importar pela FedEx, armazenar o produto em um de seus centros e fazer a entrega final com a mesma empresa.

Das maquininhas aos modems

O conserto de maquininhas fica dentro da logística, no segmento de Lab & Repair. Depois de mais de 15 anos com esse serviço, a FedEx passou a oferecer o mesmo modelo a clientes de tecnologia e telecomunicações, com o reparo de modems, por exemplo. O nível de complexidade do conserto é combinado com cada cliente.

"Um dos grandes custos de uma operação logística é a logística reversa", disse Camila. Ela cita o exemplo de uma maquininha entregue em Manaus. Mandá-la de volta a um centro em Campinas só para trocar o adesivo frontal custa mais do que consertá-la perto do cliente.

Por isso, a empresa leva a triagem para fora de São Paulo. Até agora, todos os equipamentos devolvidos iam para o estado. O novo modelo espalha essa etapa por armazéns regionais, e só os casos que exigem reparo mais profundo seguem para um laboratório especializado.

O novo laboratório está em construção em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, polo com conexão rodoviária e aérea para a maior parte dos estados da região. Brasília (DF) e Curitiba (PR) são as próximas da lista.

Automação e gestão da cadeia

Em Cajamar, onde fica o maior centro logístico da FedEx na América Latina, a empresa destinou R$ 7 milhões a tecnologias que, segundo a empresa, trazem ganhos de produtividade de cerca de 20%. A capacidade de armazenagem cresceu mais de 60% e chegou a 90 mil posições-palete. A unidade vai ganhar ainda um mezanino.

A automação mira o recebimento e a logística reversa, que precisaram acompanhar o aumento do volume operado no último ano. A empresa não divulgou números, mas atribui o crescimento à demanda dos clientes atuais por visibilidade e apoio no planejamento.

Boa parte da carga é de alto valor, como eletroeletrônicos e equipamentos hospitalares usados em UTIs. O cliente define o nível de conferência. Há quem peça abertura das caixas por amostragem, quem prefira a pesagem e quem exija o registro do número de série de todos os itens.

Outra aposta são os serviços de valor agregado, como embalagem e descarte de produtos com emissão de certificado. A ideia é concentrar em um único operador etapas que o cliente hoje divide entre diferentes fornecedores.

Há ainda os serviços de Control Tower e 4PL. No modelo 4PL, sigla em inglês para fourth-party logistics, o operador não se limita a transportar ou armazenar mercadorias. Ele coordena a cadeia logística do cliente, do planejamento do pedido até o destino final.

As maquininhas também foram o ponto de partida aqui. A FedEx começou a usar o modelo na entrega de máquinas de cartão, com prazos do mesmo dia a 48 horas. A empresa planeja e monitora essas entregas conforme o nível de serviço contratado, mesmo quando não é ela quem as executa.

A Control Tower centraliza em um só sistema as informações de toda a cadeia. A central de monitoramento, em Cajamar, processa mais de 100 mil rastreamentos por dia. São leituras, atualizações de status e check-ins operacionais, já que um mesmo pacote gera vários registros entre a coleta e a entrega final. Além das entregas domésticas, a central acompanha cargas internacionais, aéreas e rodoviárias, e operações de armazenagem. A plataforma usa inteligência preditiva para antecipar ocorrências que possam atrasar entregas. O serviço vale também quando o transporte é feito por outra empresa ou quando o cliente tem armazém próprio, como em Manaus.

Desde o início do ano, a empresa oferece o mesmo modelo para importações. A FedEx acompanha a produção no fornecedor, consolida as cargas na origem, cuida do frete aéreo, da documentação e do desembaraço aduaneiro e faz a entrega final. Um hub em Miami, nos Estados Unidos, passou a reunir pedidos de diferentes fornecedores em um mesmo embarque.

Parte do trabalho é consultiva. Segundo a empresa, muitos atrasos atribuídos ao transporte nascem em processos de compra mal planejados. Por isso, o serviço começa pela revisão do planejamento, etapa que define como toda a cadeia vai funcionar.

Como a FedEx quer crescer no país

A estrutura nacional reúne 18 centros de distribuição dedicados à armazenagem, cerca de 50 filiais, incluindo as compactas (mini stations), e mais de 320 centros de envio internacional (FASCs, na sigla em inglês). A previsão é inaugurar 34 lojas em 2026. A empresa atende cerca de 5.500 cidades.

Somadas, as lojas, as filiais compactas e os estoques avançados formam uma rede de cerca de 150 pontos, usada sobretudo na entrega de maquininhas e de produtos críticos. Cerca de 60% das bases operacionais são de terceiros.

Parte dessa rede ainda tem espaço livre. "Tem muitas lojas que estão aí com 20, com 30% de ocupação", afirmou Camila. A ideia é usar essa capacidade para guardar estoques de novos clientes que precisam de entregas urgentes, como fornecedores de peças para elevadores, data centers e concessionárias.

O setor de saúde é outro alvo, mas exige controle de temperatura, que as lojas ainda não têm. A FedEx tem anunciado investimentos globais na área, e o Brasil deve seguir esse caminho, segundo a executiva.

A ligação com o exterior passa por um gateway internacional em Campinas e por quatro voos semanais com aeronave própria entre o Aeroporto de Viracopos e Memphis, nos Estados Unidos, hub global da empresa. Alianças com companhias aéreas somam mais de 60 saídas semanais por Guarulhos e Viracopos.

A estratégia para os próximos anos é ampliar a presença regional para reduzir custos logísticos e encurtar prazos de entrega. Pernambuco é a primeira peça desse movimento. Em Jaboatão dos Guararapes, a unidade passa de 16 mil metros quadrados para 26 mil metros quadrados.

A FedEx espera concluir o laboratório da região até o fim de janeiro de 2027 e vai instalar ali uma área de melhoria contínua focada no Norte e no Nordeste. Os planos incluem ainda um segundo gateway internacional, em Guarulhos, e uma frente voltada à exportação.

Para a executiva, o Brasil ganhou peso na estratégia global com o rearranjo das cadeias de comércio provocado por tensões geopolíticas e tarifas. Ela cita o acordo entre Mercosul e União Europeia, a expansão de data centers e o polo farmacêutico como mercados alinhados ao portfólio da empresa. "Nesse novo cenário global, nós temos um destaque diferenciado, falando como país", disse.