Mega da Virada: quantos números são sorteados? Veja até que número vai a aposta

O concurso especial segue as mesmas regras da Mega-Sena tradicional, mas com um diferencial importante

Mega da Virada 2025: apostas podem ser feitas até duas horas antes do início do sorteio ( Reprodução/Caixa)

Mega da Virada 2025: apostas podem ser feitas até duas horas antes do início do sorteio ( Reprodução/Caixa)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 10h32.

Última atualização em 31 de dezembro de 2025 às 10h36.

No concurso 2955 da Mega da Virada 2025, o volante vai do número 01 ao 60, e o sorteio seleciona exatamente seis dezenas entre essas opções, formando a combinação que pode distribuir um prêmio estimado em R$ 1 bilhão.

Para ter chance na disputa, o jogador precisa marcar de 6 a 20 números dentro desse intervalo.

Isso significa que toda aposta na Mega da Virada 2025 é feita sempre com dezenas entre 01 e 60, e nunca com mais ou menos números sorteados do que seis.

O concurso especial segue a mesma regra da Mega-Sena tradicional, mas com um diferencial importante: por ser um sorteio de fim de ano, o prêmio não acumula e é obrigatoriamente pago em alguma das faixas de acerto.

Quantos números são sorteados na Mega da Virada?

A Mega da Virada 2025 sorteia seis dezenas de 01 a 60, e o apostador escolhe entre 6 e 20 números nesse mesmo intervalo.

Marcar mais dezenas aumenta a chance de acerto, mas também eleva rapidamente o custo da aposta, o que costuma levar muitos participantes a recorrer a bolões para diluir o valor entre amigos, familiares ou colegas de trabalho.

 Que horas será o sorteio da Mega da Virada 2025?

O sorteio será realizado às 22h do dia 31 de dezembro de 2025. A extração acontece no próprio dia do Réveillon e encerra oficialmente o calendário de loterias do ano.

Onde assistir ao sorteio?

O sorteio será transmitido ao vivo para todo o país nos canais oficiais da Caixa, incluindo o Facebook das Loterias Caixa e o YouTube da Caixa.

Até que horas posso apostar na Mega da Virada 2025?

As apostas para a Mega da Virada 2025 podem ser feitas até 20h do dia 31 de dezembro, no horário de Brasília. O sorteio ocorrerá às 22h, duas horas após o encerramento das apostas, conforme cronograma divulgado pela Caixa Econômica Federal.

O prazo vale tanto para apostas presenciais quanto para apostas realizadas pelos canais digitais.

Ainda não fez a sua aposta? Veja abaixo como escolher entre as seis dezenas nos canais online e físicos:

Como apostar na Mega da Virada em lotéricas ou pela internet?

A aposta simples da Mega da Virada custa R$ 6 e permite a escolha de seis números. O apostador pode registrar o jogo presencialmente em uma casa lotérica ou pelos canais digitais da Caixa.

Nas lotéricas, é importante observar o horário de funcionamento da unidade, já que algumas podem encerrar o atendimento antes das 20h no dia 31, a critério do responsável pelo estabelecimento.

Pela internet, as apostas podem ser feitas até as 20h, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. No entanto, o sistema pode apresentar instabilidade e filas virtuais nas últimas horas devido ao volume massivo de acessos para um prêmio de R$ 1 bilhão.

Como apostar online na Mega da Virada 2025?

Para apostar online, o usuário deve acessar o site das Loterias Caixa e realizar um cadastro gratuito. O processo segue as seguintes etapas:

  • Acessar o site das Loterias Caixa
  • Criar cadastro ou fazer login
  • Selecionar a opção “Mega da Virada”
  • Escolher seis números ou usar a opção “Surpresinha”
  • Confirmar a aposta
  • Realizar o pagamento via cartão de crédito ou Pix

Na opção “Surpresinha”, o sistema escolhe os números de forma aleatória, exibidos apenas após a confirmação da aposta.

Como apostar pelo aplicativo Loterias Caixa?

O aplicativo Loterias Caixa está disponível para Android e iOS. A lógica é semelhante à do site, com a diferença de que o pagamento é feito exclusivamente por cartão de crédito.

Após baixar o aplicativo, o usuário deve fazer login, selecionar a Mega da Virada, escolher os números ou a aposta automática e finalizar o pagamento.

Outra opção são é o bolão da Mega da Virada 2025, alternativa para quem deseja apostar em mais dezenas. Veja como funciona:

Como funciona o bolão da Mega da Virada?

O bolão é uma alternativa para quem deseja apostar em mais dezenas. Nesse formato, o custo da aposta é dividido entre os participantes, aumentando as chances de acerto. Em caso de premiação, o valor é repartido entre todos os integrantes do grupo.

Os bolões podem ser organizados entre amigos ou adquiridos diretamente em casas lotéricas, por meio da compra de cotas.

*Com informações do Globo

