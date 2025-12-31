Mega da Virada: quanto posso ganhar se acertar a quina ou a quadra?

Com o prêmio estimado da Mega da Virada 2025 acima de R$ 1 bilhão, o maior da história das loterias no país, a dúvida que domina as conversas não é só quem pode ficar milionário com a sena, mas quanto dá para levar acertando “apenas” a quina ou a quadra.

Em um concurso especial que não acumula, essas faixas secundárias ganham peso e podem transformar um fim de ano em um reforço relevante na conta bancária.

Na prática, a lógica da Mega segue a mesma: quem acerta as seis dezenas leva a faixa principal, chamada de sena.

Logo abaixo aparecem a quina, para quem marca cinco números, e a quadra, com quatro acertos.

A diferença da virada está em como o dinheiro é distribuído quando ninguém acerta todos os números, o que abre espaço para que prêmios secundários cresçam exponencialmente.

Se não houver ganhador na sena, todo o montante principal é redirecionado para a quina e, na ausência de vencedores nessa faixa, a bolada segue para quem acertou a quadra. É esse mecanismo que faz muitos apostadores olharem com mais atenção para os valores pagos abaixo da faixa máxima.

Como funcionam quina e quadra?

Os valores da quina e da quadra não são fixos: eles só são conhecidos depois do sorteio, quando a Caixa calcula o rateio com base no total arrecadado e no número de apostas vencedoras em cada faixa.

Em anos anteriores, quando ninguém acertou a sena, as apostas premiadas na quina chegaram a render dezenas de milhões de reais para cada ganhador, algo impensável em concursos regulares da Mega-Sena.

Na quadra, os prêmios costumam ser menores, mas ainda assim mais altos do que em concursos comuns. Em um concurso bilionário, mesmo essa faixa pode entregar alguns milhares de reais por bilhete premiado, principalmente se o número de acertadores não for tão elevado.

Desde a criação da Mega da Virada, em 2009, 130 apostas já acertaram as seis dezenas. Ainda assim, o cenário mais frequente é o de prêmios distribuídos justamente entre quina e quadra.

Com uma aposta simples, de seis números, a probabilidade de acertar a sena é de uma em mais de 50 milhões de combinações possíveis.

Ao aumentar a quantidade de dezenas marcadas, a chance melhora, mas o custo sobe de forma acelerada, o que leva muitos jogadores a buscar estratégias coletivas.

Bolões são a opção mais clássica para diluir o custo e ampliar o número de combinações. Nos jogos organizados pela Caixa, o valor mínimo de um bolão da Mega-Sena é de R$ 18, com cotas a partir de R$ 7. Um mesmo bolão pode reunir de duas a 100 cotas e até dez apostas com a mesma quantidade de números, com possibilidade de cobrança de tarifa de serviço de até 35% sobre o valor de cada cota.

Além dos bolões oficiais, grupos de amigos e familiares costumam montar suas próprias apostas conjuntas para a Mega da Virada 2025, combinando diferentes jogos na tentativa de aumentar a exposição a prêmios de sena, quina e quadra. O risco, nesse caso, deixa de ser apenas estatístico e passa também por combinar, com antecedência, como o eventual prêmio será dividido.

Até quando posso apostar?

As apostas para a Mega da Virada 2025 começaram em 1º de novembro e podem ser feitas até as 20h desta quarta-feira, 31, em qualquer lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6 – valor que aumenta conforme o apostador adiciona mais números ao volante.

Para quem prefere jogar sem sair de casa, há a opção de apostar de forma online, pelo site e pelo aplicativo das Loterias Caixa. Clientes do banco também podem registrar seus jogos pelo internet banking.

No ambiente digital, o processo exige um cadastro simples: escolher a Mega da Virada, selecionar as dezenas (ou usar a “surpresinha”, em que o sistema escolhe automaticamente os números) e concluir o pagamento com cartão de crédito. O valor mínimo para apostas pela internet é o mesmo das lotéricas físicas, R$ 6.

Quando é o sorteio?

O sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado em São Paulo, às 22h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelas páginas das Loterias Caixa no Facebook. Depois do sorteio, os números sorteados e a divisão dos prêmios são disponibilizados no site oficial.

Prêmios de até R$ 2.112 podem ser resgatados diretamente em casas lotéricas. Valores acima disso exigem atendimento em agências da Caixa, com prêmios a partir de R$ 10 mil sendo pagos em um prazo mínimo de dois dias úteis. O ganhador tem até 90 dias corridos para sacar o dinheiro; passado esse prazo, o valor não retirado é direcionado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).