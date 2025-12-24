Mega da Virada 2025: prêmio de R$ 1 bilhão é o maior da história

O prêmio estimado de R$ 1 bilhão da Mega-Sena da Virada de 2025 representa o maior montante já projetado desde a criação do concurso especial, em 2009. O sorteio está marcado para 31 de dezembro e concentra recursos acumulados ao longo do ano.

Desde o início da modalidade, o prêmio principal nunca foi destinado a um único apostador. Em três edições — 2009, 2020 e 2021 — o valor foi dividido entre apenas dois ganhadores. Atualizados pela inflação, esses prêmios equivaleram a R$ 351 milhões, R$ 429,7 milhões e R$ 452,6 milhões.

O maior número de vencedores ocorreu em 2018, quando 52 apostas repartiram o prêmio, que hoje corresponderia a cerca de R$ 435,4 milhões em valores corrigidos.

O que determina o valor do prêmio

O montante da Mega da Virada não segue uma trajetória de crescimento contínuo. Em alguns anos, o valor pago foi inferior ao do exercício anterior, mesmo sem ajuste inflacionário.

O total depende da arrecadação acumulada nos concursos regulares e do percentual reservado especificamente para o sorteio de fim de ano.

Em 2025, essa reserva foi ampliada de 5% para 10% da arrecadação anual. Além disso, o último concurso antes da Mega da Virada, realizado em 20 de dezembro, terminou sem vencedores, o que direcionou cerca de R$ 64 milhões adicionais para o prêmio especial.

Nos últimos anos, os valores pagos pela Mega da Virada, quando corrigidos pelo IPCA, oscilaram entre R$ 339,4 milhões e R$ 658,1 milhões, com número variável de ganhadores. O recorde anterior havia sido registrado em 2024, quando o prêmio atualizado superou R$ 650 milhões.

Como participar do sorteio

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e permite a escolha de seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 20h em casas lotéricas e nos canais digitais oficiais da Caixa. No caso dos bolões digitais, o prazo se estende até 20h30.

A chance de acerto com uma aposta simples é de aproximadamente uma em 50 milhões. Ao incluir sete números no jogo, ao custo de R$ 42, a probabilidade passa para cerca de uma em 7,1 milhões.

Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é redistribuído entre os acertadores das faixas seguintes.