Marvell entra no S&P 500 após disparar 210% com corrida da IA

A fabricante de chips para inteligência artificial Marvell Technology vai passar a integrar o índice S&P 500, referência do mercado acionário americano. O anúncio impulsionou os papéis da companhia, que chegaram a subir quase 9% no pré-mercado desta segunda-feira, 8.

A inclusão será efetivada em 22 de junho, segundo comunicado divulgado pela S&P Global. Com a mudança, a Marvell passa a fazer parte do grupo das 500 maiores empresas listadas dos Estados Unidos.

A companhia acumula uma valorização de cerca de 210% nos últimos 12 meses, impulsionada pelo forte interesse dos investidores em empresas ligadas à infraestrutura para inteligência artificial.

Além da Marvell, a fabricante de equipamentos eletrônicos Flex também passará a compor o índice ainda neste mês. Em contrapartida, Pool Corp. e Campbell's Company deixarão a carteira.

A aposta em infraestrutura para IA

Com valor de mercado próximo de US$ 230 bilhões, a Marvell é especializada no desenvolvimento de semicondutores utilizados em centros de dados, computação em nuvem, redes corporativas, infraestrutura 5G e sistemas automotivos.

Fundada em 1995 e sediada em Santa Clara, na Califórnia, a empresa vem se consolidando como uma das principais fornecedoras de componentes para a expansão da inteligência artificial.

O potencial da companhia chamou a atenção até mesmo de Jensen Huang, CEO da Nvidia. Durante a Computex, em Taipei, realizada na semana passada, Huang classificou a Marvell como a "próxima empresa de US$ 1 trilhão".

A declaração teve efeito imediato no mercado. As ações da fabricante dispararam 32,5% no pregão seguinte, registrando a maior alta diária de sua história.

A relação entre as duas empresas se estreitou ainda mais em março, quando a Nvidia anunciou um investimento de US$ 2 bilhões na Marvell.

Na ocasião, Huang afirmou que a parceria ajudará a acelerar o desenvolvimento de sistemas de infraestrutura voltados para inteligência artificial, área que concentra boa parte dos investimentos do setor de tecnologia atualmente.

Os resultados financeiros também reforçam o otimismo dos investidores. No primeiro trimestre fiscal de 2026, a Marvell reportou receita de US$ 2,4 bilhões, superando as expectativas do mercado de acordo com dados da CNBC.

A companhia também projetou crescimento adicional ao longo do ano, sustentado principalmente pela expansão das operações ligadas a data centers, um dos segmentos mais beneficiados pela corrida global para desenvolver aplicações de inteligência artificial.