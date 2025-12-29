'Bolão' na Mega da Virada: saiba como participar e resgatar prêmio

O sorteio da Mega da Virada será realizado dia 31 de dezembro e o prêmio pode chegar a R$ 1 bilhão. Além das apostas individuais, os jogadores também podem se organizar em grupos para aumentar a chance de vitória.

Os grupos podem ser formados por pessoas que se conhecem, como os tradicionais 'bolões' de empresas, ou com mediação das Lotéricas.

Quantas apostas cada 'bolão' pode ter?

Cada 'bolão' pode ter até dez apostas, mas todas precisam ter a mesma quantidade de números marcada.

Os participantes do grupo têm direito a duas a 100 cotas. Elas funcionam como um "recibo" que atesta o direito do integrante ao valor do prêmio.

É pelo do número de cotas que o sistema define qual a divisão do prêmio. Todas as cotas recebem uma porção igual do montante.

No entanto, alguns jogadores podem receber mais do que os outros, caso tenham adquirido mais cotas.

Volantes que aproveitam as chances com o maior número de marcações permitido podem custar mais que R$ 150 mil.

Para evitar roubos, é importante marcar nome e CPF no verso do recibo (Marcelo Camargo/Agência Brasil) (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Como apostar em grupo na Mega da Virada?

As apostas coletivas podem ser realizadas de duas formas:

Participantes se organizam em grupos compostos por pessoas que se conhecem;

A Caixa Econômica distribui interessados em fazer parte de um 'bolão' em grupos aleatórios.

Independentemente da forma que o jogador escolher, é preciso sinalizar a opção 'bolão' no volante físico ou virtual.

Resultado do concurso e saque do prêmio

As apostas coletivas podem ser realizadas até dia 31 de dezembro, às 20h30. O sorteio será transmitido às 22h do mesmo dia.

Após o anúncio, os vencedores têm até 90 dias para resgatar o prêmio.

Em jogos lançados presencialmente, o dinheiro pode ser reivindicado com apresentação do volante físico e documento de identificação.

Os grupos que apostaram online podem sacar no portal ou aplicativo da Caixa.