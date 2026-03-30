Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Juros bancários vão a 33% em fevereiro e batem recorde histórico

Alta foi puxada pelo crédito à pessoa física, especialmente o rotativo do cartão

BC: inadimplência no Brasil bate recorde (fotopoly/Getty Images)

BC: inadimplência no Brasil bate recorde (fotopoly/Getty Images)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 30 de março de 2026 às 12h02.

A taxa média de juros de todo o crédito no país — considerando recursos livres e direcionados alcançou 33% ao ano em fevereiro, o maior patamar da série histórica, iniciada em março de 2011. O dado foi divulgado pelo Banco Central no relatório ‘Estatísticas monetárias e de crédito’.

O vilão dessa alta foi o aumento expressivo das operações de cartão de crédito rotativo às famílias, que subiram expressivos 11,4 pontos percentuais. Ou seja, quem deixa dívidas rolarem no cartão acabou pagando muito mais caro.

O resultado é que, na média, famílias e empresas estão pagando quase o dobro da Selic atual, que estava em 15% na época. tornando o crédito mais caro e impactando diretamente o bolso dos brasileiros.

“Tínhamos a Selic estável e, mesmo assim, crescimento nas taxas das modalidades mais caras de crédito, como o rotativo, o que indica um certo descompasso", explica Fernando Rocha, chefe de estatísticas do Banco Central.

Quando observado o crédito livre, os números ficam ainda mais evidente: às famílias, a taxa atingiu 62% ao ano, pressionando fortemente o orçamento doméstico. Já no crédito livre às empresas, a taxa recuou ligeiramente, 0,1 ponto percentual, para 24,9% ao ano, mostrando mais cautela das empresas ao buscar empréstimos.

Inadimplência também bate recorde

A inadimplência de todo o crédito também atingiu valores recordes da série histórica do BC em fevereiro.

No Sistema Financeiro Nacional (SFN), a inadimplência subiu 0,2 ponto percentual em janeiro, chegando a 4,3%. Tanto as empresas quanto as famílias tiveram aumento semelhante: a inadimplência das empresas passou para 2,6% e a das famílias para 5,2%.

Quando olhamos apenas para o crédito com recursos livres — como empréstimos e cartões em que o banco define livremente as condições — a inadimplência também cresceu 0,2 ponto percentual, chegando a 5,5%, com altas tanto para empresas quanto para pessoas físicas.

Já o endividamento das famílias ficou em 49,7%, praticamente estável em relação a dezembro, mas 1,1 ponto percentual acima do registrado há um ano. O comprometimento da renda — quanto do salário das famílias está sendo usado para pagar dívidas — subiu levemente, chegando a 29,3%, um aumento de 1,6 ponto percentual em doze meses.

“Aqui é importante destacar uma questão metodológica”, explica o Rocha.

“Houve uma mudança nos critérios usados pelas instituições financeiras para apuração dos saldos inadimplentes. Antes, a entrada na inadimplência ocorria a partir de 90 dias de atraso e a saída seguia uma regra fixa", diz.

Ele complementa: "Agora, os bancos definem a classificação de inadimplência com base na própria avaliação e na perspectiva de recuperação do crédito, o que pode fazer com que esses créditos permaneçam mais tempo nas carteiras. Assim, parte do aumento da taxa de inadimplência se deve a essa nova metodologia”, comenta.

Segundo ele, metade do aumento reflete a mudança de regra, e a outra metade, o crescimento real da inadimplência. “A trajetória de inadimplência existe, mas seria menor se não houvesse a alteração metodológica.'

Quanto de dívida o Brasil tem em aberto?

O estoque das operações de crédito do SFN, que mostra todo o crédito que já foi concedido e ainda não foi pago, subiu 0,4% em fevereiro, alcançando R$ 7,1 trilhões, impulsionado principalmente pelo crescimento do crédito às famílias, que avançou 0,6% no mês, totalizando R$ 4,5 trilhões.

Quando observado o crédito com recursos livres entre as pessoas físicas, o aumento foi disseminado em várias modalidades, com destaque para crédito consignado privado, financiamento de veículos e crédito pessoal não consignado, enquanto o cartão de crédito à vista recuou ligeiramente, afetado por menos dias úteis no mês. Nesse contexto, o estoque do crédito às pessoas físicas cresceu 12,6% em 12 meses.

Já o estoque de crédito direcionado chegou a R$ 3,1 trilhões em fevereiro, com alta de 0,8% no mês e avanço de 12,2% em 12 meses, puxado principalmente pelas empresas, cujo crédito direcionado atingiu R$ 1,1 trilhão, registrando crescimento de 0,6% no mês e 17,7% em 12 meses.

As famílias também tiveram aumento, embora menor, com o crédito direcionado chegando a R$ 2 trilhões, alta de 0,9% no mês e 9,5% em 12 meses, impulsionado sobretudo pelo financiamento imobiliário com taxas reguladas (+0,8%).

Acompanhe tudo sobre:InadimplênciaJurosSelicCartões de créditoeducacao-financeiraFinanças

Mais de Invest

Como consultar a restituição do imposto de renda e receber mais rápido

Mortes no Irã e volta de Jesus: as apostas mais bizarras do mercado de previsões

Gringo reduz posição na bolsa brasileira e local volta a investir, diz BBA

Restituição do IR 2026 terá 4 lotes; veja o calendário completo

Mais na Exame

Brasil

Eduardo Leite cita 'desencanto' com política do Brasil após candidatura de Caiado

Tecnologia

Macbook Neo expõe fragilidade do Windows ao levar experiência premium com preço mais baixo

Minhas Finanças

Como consultar a restituição do imposto de renda e receber mais rápido

Pop

BBB 26: quem vai sair no paredão? Enquete mostra sister com rejeição acima de 80%