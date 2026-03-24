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Inadimplentes no Brasil crescem 38% em 10 anos e chegam a 80 milhões

Número bateu recorde em fevereiro e cenário não deve melhorar, segundo o Serasa Experian

Mapa da Inadimplência: estudo mostra que perfil dos inadimplentes mudou em uma década (Divulgação: Serasa)

Mapa da Inadimplência: estudo mostra que perfil dos inadimplentes mudou em uma década (Divulgação: Serasa)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 24 de março de 2026 às 12h51.

O cenário é desafiador: o número de inadimplentes atingiu um recorde em fevereiro de 2026: 81,7 milhões de brasileiros, é o que mostra um estudo inédito do ‘Mapa da Inadimplência’ da Serasa Experian. Comparado com fevereiro de 2016, esse montante cresceu 38%, saltando de 59 milhões naquele ano.

O valor médio por pessoa subiu de R$ R$ 5.880,02 em 2016 para R$ 6.598,13 em 2026, um aumento de 12,2%.

E mesmo em um cenário de juros em queda, com o Comitê de Política Monetário (Copom), cortando a Selic para 14,75% pela primeira vez em quase dois anos, as projeções apontam que o cenário de inadimplência não deve melhorar nos próximos meses – ele está batendo recorde atrás de recorde desde 2021.

Isso porque a correlação entre taxa de juros e inadimplência existe, mas não é o único fator que justifica. A exemplo, em 2020, quando a taxa estava em 4,5%, a inadimplência crescia para 63,9 milhões. O que explica é a soma de outros fatores.

“Inadimplência não é exclusivamente sobre o efeito da taxa de juros, mas como está o nível da atividade econômica naquele momento”, diz Camila Abdelmalack, economista-chefe da Serasa Experian.

A premissa é verdadeira para agora, mesmo com a taxa de desemprego nas mínimas históricas, os juros ainda estão em níveis muito restrititvos, o que pesa na redução da inadimplência.

A Serasa está menos otimista que os demais players do mercado: antes mesmo das revisões para cima da Selic, ela já projetava que 2026 terminasse com os juros em 13%. “Vamos navegar um bastante incerteza o cenário por conta do contexto político”, afirma Abdelmalack.

Renda comprometida

O reflexo de tudo isso é no comprometimento da renda. O estudo aponta que o brasileiro tem, em média, 70,5% da sua renda comprometida com contas básicas, como água, luz e telecomunicação, e dívidas a pagar, como fatura de cartão de crédito. O restante, de forma subjetiva, deve ser utilizado para alimentação.

Nesse sentido, as dívidas inadimplentes ficam para escanteio.

“É preocupante quando olhamos o quanto o custo de vida do brasileiro está pesando no bolso”, afirma Aline Vieira, especialista em educação financeira da Serasa, que ainda destaca outro estudo da Serasa Experian.

De acordo com a pesquisa, 70% dos brasileiros percebem aumento no custo de vida nos últimos 12 meses, com destaque para gastos com supermercado (31%), contas recorrentes (23%) e moradia (13%).

Os gastos básicos — como supermercado, água, luz e gás — passaram a pesar mais no orçamento. Contas essenciais, que antes tinham menor relevância, hoje ocupam a segunda posição entre os principais tipos de dívida, com avanço de 7 pontos percentuais. O cartão de crédito também ganhou participação, enquanto dívidas com telefonia perderam espaço, reflexo de iniciativas de renegociação com forte adesão do setor.

Perfil da inadimplência

E quem são os que estão mais inadimplentes? Os que ganham menos. A inadimplência se concentra na base: 48% ganham até um salário mínimo, enquanto 30% ganham até dois salários mínimos. O perfil dos inadimplentes também mudou. Se antes os homens predominavam, hoje as mulheres representam mais de 50% desse público.

“Quatro em cada 10 dizem que são responsáveis financeiramente pelas contas do lar, isso acaba explicando esse lugar de maior inadimplência. Sendo que 32% são as únicas responsáveis”, destaca Vieira. Em média, cada CPF negativado carrega quatro dívidas.

A faixa etária também se transformou. Agora, há maior participação dos mais velhos: pessoas com mais de 60 anos já representam 19% do total. Isso porque esse grupo está mais inserido no ambiente digital, mas também mais exposto a riscos como fraudes.

Em pesquisas recentes, quatro em cada 10 idosos relataram ter sofrido golpes com prejuízo financeiro, muitas vezes associados ao avanço de tecnologias como inteligência artificial.

O grande vilão de tudo ainda é o sistema financeiro (bancos, cartões e financeiras). A participação do setor financeiro na inadimplência do consumidor subiu de cerca de 38% no pré-pandemia para aproximadamente 45% no período recente.

O resultado é que as instituições estão desacelerando o ritmo de concessão de juros mais baratos. Ou seja, a população está se endividando em dívidas mais caras.

“Não devemos ter tão cedo essa reversão do cenário de inadimplência, por conta dessa concessão do crédito rotativo”, destaca Vieira.

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