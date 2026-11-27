O Bradesco notificou nesta quinta-feira, 26, em nota a seus acionistas que Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do banco, aceitou o convite do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para ocupar o cargo de ministro da Fazenda no quarto mandato do petista.

A escolha de Trabuco para comandar a equipe econômica a partir de 2027 foi anunciada no mesmo dia e teve repercussão imediata no mercado financeiro. No primeiro momento após a notícia, o Ibovespa disparou 6%, enquanto o dólar perdeu valor.

Defensor do equilíbrio das contas públicas, o executivo tem posições que combinam a defesa da responsabilidade fiscal com a necessidade de estimular o crescimento econômico. Em manifestações públicas, também defendeu mudanças na Previdência, a reorganização dos programas sociais e a redução dos juros no país.

Confira a nota do Bradesco na íntegra

O Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44/2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, conforme nota à imprensa divulgada nesta data, pela Secretaria de Comunicação Social (SECOM) da Presidência da República, o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, aceitou o convite do Excelentíssimo Presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027. O Bradesco compromete-se a informar, tempestivamente, seus acionistas e o mercado em geral sobre quaisquer desdobramentos relevantes decorrentes do fato ora comunicado, nos termos da regulamentação aplicável.

Reações do mercado a Trabuco na Fazenda

A indicação de Trabuco provocou uma reação positiva nos mercados financeiros. O Ibovespa chegou a disparar 6% após a notícia, enquanto o dólar recuou. O movimento refletiu a recepção dos investidores ao nome do executivo para comandar a política econômica do próximo governo Lula.

A escolha também foi bem recebida por representantes do empresariado e do Congresso Nacional. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, destacou a experiência empresarial e a capacidade de gestão do executivo. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) ressaltou sua trajetória de 58 anos no Bradesco e sua experiência no setor financeiro.

No Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador Eduardo Braga (MDB-AM) manifestaram apoio à indicação. Já o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) demonstrou preocupação e comparou a escolha ao período em que Joaquim Levy comandou a Fazenda, durante o segundo mandato de Dilma Rousseff.

O que Trabuco pensa para a economia brasileira

Em entrevistas e eventos empresariais ao longo de 2025 e 2026, Trabuco defendeu a manutenção do tripé macroeconômico — formado pelo câmbio flutuante, pelo regime de metas de inflação e pela responsabilidade fiscal — e o cumprimento do arcabouço fiscal. O banqueiro, porém, faz ressalvas à condução de um ajuste das contas públicas que não considere o crescimento econômico.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, em março de 2025, afirmou que o crescimento é necessário para atender às demandas sociais e reduzir as desigualdades, desde que respeitados os limites impostos pela inflação, pelo balanço de pagamentos e pela dívida interna.

“Não dá também para ficar no discurso do ajuste fiscal pelo ajuste fiscal. O crescimento não pode ser demonizado”, afirmou.

Na última segunda-feira, 23, ao assumir a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), Trabuco classificou o ajuste fiscal como um “bom começo”, mas indicou que ainda há espaço para avançar. A declaração ocorreu após o Congresso concluir a votação do pacote de medidas de contenção de despesas e ampliação da arrecadação do governo federal.

O executivo também defende uma nova reforma da Previdência. Em maio de 2026, durante o evento Brasil em Pauta, promovido pelo Estadão em Nova York, afirmou que as mudanças no mercado de trabalho, especialmente o avanço do trabalho autônomo, exigem uma revisão do modelo de financiamento previdenciário.

“Essa reforma do modelo social da Previdência precisa ser um processo que não para. Não deve ser tema de campanha eleitoral”, afirmou.

Na mesma ocasião, Trabuco defendeu a integração dos programas sociais e a criação de indicadores para avaliar seus resultados, além de uma análise sobre a adequação das despesas ao Orçamento. O banqueiro considera importante preservar a estrutura de proteção social brasileira, mas avalia que o desenho dos programas de transferência de renda pode ser revisto.

Trabuco também defende o alinhamento entre as políticas fiscal e monetária como caminho para reduzir as taxas de juros no país.

No evento do Estadão, em maio, classificou os juros reais de 10% — descontada a inflação — como proibitivos para empresas, famílias e para o próprio Tesouro Nacional.

Nesta semana, durante a cerimônia do MBC, o executivo voltou ao tema. Na avaliação de Trabuco, a rentabilidade das aplicações financeiras em um cenário de juros elevados dificulta o direcionamento de recursos para o setor produtivo.

“Eu acho que há uma expansão da consciência de que o custo de capital no Brasil é elevado. E isso precisa ser enfrentado”, afirmou.

Trabuco também é defensor da reforma tributária sobre o consumo. Em maio, afirmou que o setor industrial acompanha com expectativa a implementação das novas regras, uma vez que, em sua avaliação, o modelo de tributação brasileiro penalizou a indústria ao longo dos anos.

A redução dos custos de produção e investimento no país está entre as pautas do Movimento Brasil Competitivo, cujo Conselho Superior passou a ser comandado por Trabuco nesta semana.