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Estudo da IBM revela previsões para adoção de IA no setor financeiro

Especialista da IBM analisa impactos da IA no setor financeiro, ganhos de produtividade, desafios de governança e avanços até a era quântica

IBM (IBM/Divulgação)

IBM (IBM/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 30 de março de 2026 às 14h30.

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Quais são os impactos da inteligência artificial no setor financeiro? Como os agentes de IA estão mudando a forma como bancos operam e atendem seus clientes? E até onde essa tecnologia pode transformar produtividade e governança nos próximos anos?

No podcast do Future of Money, recebemos Sergio Fortuna, vice-presidente de vendas da IBM Brasil, para falar sobre o futuro da IA nos serviços financeiros. Ele explica como os agentes de IA já estão presentes no dia a dia dos clientes, os ganhos de produtividade previstos até 2030, os diferentes níveis de autonomia desses agentes, os desafios de governança e segurança, além da previsão da IBM para computadores quânticos comerciais até 2029. Assista ao vídeo.

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