O aumento dos preços dos imóveis, a alta dos aluguéis e os despejos estiveram no centro dos debates durante a campanha eleitoral, assim como as políticas de imigração (Pablo Blazquez Dominguez / Correspondente autônomo/Getty Images)
Repórter de Carreira e Negócios e apresentadora do programa “De frente com CEO”, da revista EXAME
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 16h57.
Última atualização em 29 de novembro de 2026 às 17h01.
As urnas fecharam neste domingo, 29, na Espanha, em uma eleição que pode encerrar os oito anos de governo do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez e levar a extrema direita ao governo nacional pela primeira vez desde a redemocratização do país.
As pesquisas de boca de urna apontam o Partido Popular (PP), de centro-direita, à frente do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de Sánchez. A legenda, entretanto, pode precisar do apoio do Vox, de extrema direita, para alcançar a maioria parlamentar.
A votação foi encerrada às 16h (horário de Brasília), e os primeiros resultados oficiais são esperados a partir das 17h.
A participação eleitoral chegou a 68% às 14h, segundo dados do Ministério do Interior espanhol.
Sánchez convocou eleições antecipadas após o Parlamento rejeitar medidas propostas pelo governo para enfrentar a crise habitacional no país.
O aumento dos preços dos imóveis, a alta dos aluguéis e os despejos estiveram no centro dos debates durante a campanha eleitoral, assim como as políticas de imigração.
Apesar do crescimento da economia espanhola e da redução do desemprego durante o governo socialista, o aumento do custo de vida tem sido uma das principais insatisfações dos eleitores.
Para alcançar a maioria absoluta no Congresso dos Deputados, são necessárias 176 das 350 cadeiras.
Uma das possibilidades é a formação de uma coalizão entre o PP e o Vox, partidos que já governam juntos em administrações regionais.
Após a divulgação dos resultados oficiais, o rei Felipe VI deverá consultar os representantes dos partidos políticos e indicar um candidato à presidência do governo.
Caso nenhum candidato consiga a confiança do Parlamento no prazo de dois meses após a primeira votação de investidura, novas eleições deverão ser convocadas.