As urnas fecharam neste domingo, 29, na Espanha, em uma eleição que pode encerrar os oito anos de governo do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez e levar a extrema direita ao governo nacional pela primeira vez desde a redemocratização do país.

As pesquisas de boca de urna apontam o Partido Popular (PP), de centro-direita, à frente do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de Sánchez. A legenda, entretanto, pode precisar do apoio do Vox, de extrema direita, para alcançar a maioria parlamentar.

A votação foi encerrada às 16h (horário de Brasília), e os primeiros resultados oficiais são esperados a partir das 17h.

A participação eleitoral chegou a 68% às 14h, segundo dados do Ministério do Interior espanhol.

Crise habitacional marcou as eleições na Espanha

Sánchez convocou eleições antecipadas após o Parlamento rejeitar medidas propostas pelo governo para enfrentar a crise habitacional no país.

O aumento dos preços dos imóveis, a alta dos aluguéis e os despejos estiveram no centro dos debates durante a campanha eleitoral, assim como as políticas de imigração.

Apesar do crescimento da economia espanhola e da redução do desemprego durante o governo socialista, o aumento do custo de vida tem sido uma das principais insatisfações dos eleitores.

O que acontece após as eleições na Espanha?

Para alcançar a maioria absoluta no Congresso dos Deputados, são necessárias 176 das 350 cadeiras.

Uma das possibilidades é a formação de uma coalizão entre o PP e o Vox, partidos que já governam juntos em administrações regionais.

Após a divulgação dos resultados oficiais, o rei Felipe VI deverá consultar os representantes dos partidos políticos e indicar um candidato à presidência do governo.

Caso nenhum candidato consiga a confiança do Parlamento no prazo de dois meses após a primeira votação de investidura, novas eleições deverão ser convocadas.