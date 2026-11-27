Papel higiênico em alta e videogame entre os destaques da Black Friday do Mercado Livre (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 18h04.
Última atualização em 27 de novembro de 2026 às 18h56.
Mercado Livre bateu recordes na Black Friday de 2026 com aumento significativo nas vendas e na participação de pagamentos via Mercado Pago. A plataforma ofereceu 54 milhões de produtos com desconto e expandiu sua capacidade logística para atender à demanda.
O Mercado Livre registrou recordes de volume de vendas, unidades vendidas e número de compradores únicos na Black Friday de 2026, segundo balanço divulgado pela empresa nesta sexta-feira, 27. A parcial considera as compras feitas da meia-noite ao meio-dia.
Papel higiênico, creme hidratante, amaciante e xampu ficaram entre os produtos mais vendidos em unidades nas primeiras 12 horas da campanha. Em valor de vendas, os destaques foram consoles de videogame, televisores inteligentes, máquinas lava e seca e celulares.
A plataforma ofereceu 54 milhões de produtos com desconto nesta edição, 160% a mais que em 2025. Segundo Roberta Donato, vice-presidente da área de comércio do Mercado Livre, 97% dos compradores da Black Friday de 2025 voltaram a comprar na plataforma ao longo do ano.
Na parcial até o meio-dia, 26% dos pagamentos no Mercado Livre passaram por algum meio do Mercado Pago, como cartão de crédito, saldo em conta, Cofrinho ou Mercado Parcelado. O número de clientes que usaram esses meios cresceu 29% em relação à edição de 2025, segundo a empresa.
Nas compras com cartão de crédito, o cartão do Mercado Pago teve participação de 30% na plataforma, mais de 10 pontos percentuais acima do segundo cartão mais usado. O número de clientes que usaram o cartão da empresa cresceu 40% na comparação anual.
Nesta edição, o cartão ofereceu pela primeira vez parcelamento em até 27 vezes sem juros. Segundo a empresa, a modalidade respondeu por 28% do valor das compras feitas com o cartão. “O parcelamento em 27 vezes chegou como mais uma alternativa para compras de maior valor”, afirmou André Chaves, vice-presidente sênior e diretor do Mercado Pago no Brasil.
Para a temporada, que inclui o 11/11, o grupo anunciou R$ 100 milhões em cupons. Em pesquisa do Mercado Pago com 3.345 usuários das duas plataformas no Brasil, 44% apontaram o frete grátis como o fator de maior peso na decisão de compra, seguido pelo desconto no preço, com 40%. No mesmo levantamento, 71% disseram que pretendiam comprar nas duas datas, ante 23% em 2025.
“Nunca antes o consumidor teve tantos jeitos de o que comprar, como pagar e também como receber”, disse à EXAME Felipe Castaño, diretor sênior de crescimento e marketing do Mercado Pago.
Na Black Friday desta sexta-feira, 27, a plataforma oferece até 27 parcelas sem juros no cartão do Mercado Pago e entrega em até uma hora para pedidos elegíveis na Região Metropolitana de São Paulo. É a aposta do grupo para tirar vendas dos concorrentes pelo preço, pelo prazo de entrega e, se o produto ainda estiver no carrinho, pelo tamanho da prestação.
O prazo de parcelamento subiu ao longo da campanha. Em outubro, eram até 21 vezes sem juros no cartão do Mercado Pago para produtos selecionados. No 11/11, passaram a 24. Na Black Friday, chegaram a 27. Para quem prefere quitar a compra na hora, o grupo oferece descontos no Pix e de até 20% em compras elegíveis com saldo do Mercado Pago, segundo Castaño.
“A gente tem oferta para quem quer pagar no cartão, oferta para quem quer pagar à vista”, disse o executivo. Na pesquisa da instituição, 46% dos entrevistados indicaram o cartão de crédito como forma de pagamento pretendida, enquanto 42% citaram o Pix, incluindo a modalidade parcelada. Entre os que planejavam gastar mais de R$ 5 mil, 55% disseram preferir pagar em 12 vezes ou no maior número possível de parcelas sem juros.
Questionado pela EXAME sobre como o grupo prepara a Black Friday diante de juros que pressionam o consumidor e o varejo, Castaño afirmou que o Mercado Pago ajusta o valor do crédito à capacidade de pagamento de cada cliente. “A gente utiliza hoje mais de 2.000 variáveis na concessão de crédito”, disse. Segundo o executivo, a instituição usa inteligência artificial para definir a oferta e o montante de crédito para cada perfil.
“A gente acredita no crédito responsável e não no crédito a qualquer custo”, afirmou Castaño. O executivo disse que o Mercado Pago não faz projeções de vendas para a Black Friday.
O Mercado Livre estreou na Black Friday o Envios Agora, serviço de entrega em até 60 minutos na Região Metropolitana de São Paulo. A empresa estima que cerca de 78% dos pedidos feitos com entrega rápida na Black Friday cheguem até segunda-feira, 30, em todo o país.
A companhia opera neste ano com 72 centros logísticos de grande porte, 39% a mais que em 2025.
A preparação para o pico de pedidos já apareceu no balanço. No terceiro trimestre, a receita líquida somada às receitas financeiras do grupo cresceu 45% em um ano, para US$ 10,75 bilhões, dos quais US$ 6 bilhões vieram do Brasil. O resultado operacional caiu 6%, para US$ 676 milhões, com margem de 6,3%. A companhia atribuiu a pressão sobre a margem à ampliação do frete grátis, ao aumento da capacidade logística antes da temporada de compras e aos gastos com marketing de afiliados no Brasil.
Na Black Friday, a disputa por quem toca a campainha primeiro também passa pela pista de decolagem. O Mercado Livre e a Gollog, unidade de cargas da Gol, planejam aumentar em 35% a capacidade aérea nos fins de semana entre a Black Friday e o Natal. Para absorver o pico de pedidos, a operação fará mais voos por dia e, em algumas rotas que atendiam dois destinos no mesmo trajeto, passará a voar direto para cada um deles.
O reforço concentra mais voos nas regiões já atendidas. A parceria começou em setembro de 2022, com duas aeronaves, e hoje opera com nove cargueiros. A malha atende 16 estados nas cinco regiões do país e movimenta mais de 320 mil pacotes por dia, segundo os executivos. “Para o Mercado Livre, essa parceria ela é vital para conseguir complementar toda a nossa rede logística terrestre”, disse à EXAME Patrícia Bello, diretora da Gollog. Segundo ele, os voos ajudam a acelerar o envio de encomendas que saem principalmente de vendedores do Sudeste para destinos mais distantes, sobretudo no Norte e no Nordeste.
A operação regular faz 13 voos por dia, com frequência menor nos fins de semana. Cada cargueiro pode transportar cerca de 22 toneladas por voo, o equivalente a aproximadamente 25 mil pacotes, segundo Patrícia.
Bello cita Recife, João Pessoa e Salvador para explicar o que muda no trajeto a partir de São Paulo. O transporte por estrada leva cerca de três dias, enquanto o trecho aéreo dura em torno de três horas. “A gente decola com a maioria dos voos de madrugada”, disse. A programação permite que os pacotes cheguem às estações de entrega no começo da manhã e possam sair para distribuição no mesmo dia.
Com mais voos, os armazéns e centros logísticos também precisam absorver mais volume na origem e no destino. A estrutura é compartilhada com a frota terrestre, que participa do trajeto até o consumidor. “Cada etapa tem que estar super sincronizada para atender esse prazo que foi desenhado”, afirmou a diretora da Gollog.
Na campanha de mídia, o Mercado Livre levou a disputa de preços para a rua. A empresa testou uma integração com o Google Shopping para exibir em painéis digitais os valores de produtos anunciados na plataforma. “Se o nosso seller [vendedor] muda o preço agora, na rua o preço muda automaticamente também”, disse à EXAME Joana Chulam, diretora de mídia do Mercado Livre.
Chulam usa a compra de uma TV para explicar por que a empresa espalhou a campanha por vários canais. “Você vai ver na televisão a oferta da televisão, aí você vai dentro do marketplace procurar qual é a televisão que você prefere comprar, aí você vai buscar os reviews da televisão, vai ver a pontuação, vai ver se o preço é atrativo para você”, afirmou.
A equipe acompanha a reação do público nas redes sociais e nos canais da própria campanha para ajustar as ações durante a Black Friday. “A gente acompanha [...] a receptividade dos consumidores, e aí a gente vai alterando a nossa estratégia”, disse Chulam. No aplicativo, o selo Black Friday identifica ofertas que atingem o menor preço dos últimos 60 dias.
O Mercado Pago também quer participar da compra que acontece antes da Black Friday, quando o lojista precisa abastecer o estoque. Em pesquisa da instituição com 542 empreendedores, realizada nos dias 18 e 19 de novembro, 56% citaram o acesso a crédito e capital de giro como o principal desafio financeiro para a temporada. Entre os que pretendiam comprar estoque, 26% planejavam recorrer a empréstimos ou linhas de crédito.
Desde setembro, o Mercado Pago oferece duas modalidades voltadas a esses negócios. Uma permite pagar o empréstimo em sete dias sem juros. A outra é uma linha de capital de giro de até R$ 700 mil, com prazo de até 48 meses, em parceria com o BNDES e o Sebrae.
“Um imprevisto pede uma resposta rápida. Um plano de médio prazo pede prazo e condições adequadas”, afirmou Daniel Davanço, diretor para pequenas e médias empresas do Mercado Pago no Brasil, em comunicado. No levantamento, 56,1% dos empreendedores disseram esperar faturar mais nesta Black Friday do que na edição de 2025.
Glossário
O que é Google Shopping?
Plataforma de comparação de preços do Google que permite aos varejistas exibir produtos para venda direta.
O que significa capital de giro?
Capital utilizado para financiar as operações correntes de uma empresa, cobrindo despesas diárias e investimentos imediatos.