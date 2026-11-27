O Mercado Livre registrou recordes de volume de vendas, unidades vendidas e número de compradores únicos na Black Friday de 2026, segundo balanço divulgado pela empresa nesta sexta-feira, 27. A parcial considera as compras feitas da meia-noite ao meio-dia.

Papel higiênico, creme hidratante, amaciante e xampu ficaram entre os produtos mais vendidos em unidades nas primeiras 12 horas da campanha. Em valor de vendas, os destaques foram consoles de videogame, televisores inteligentes, máquinas lava e seca e celulares.

A plataforma ofereceu 54 milhões de produtos com desconto nesta edição, 160% a mais que em 2025. Segundo Roberta Donato, vice-presidente da área de comércio do Mercado Livre, 97% dos compradores da Black Friday de 2025 voltaram a comprar na plataforma ao longo do ano.

Mercado Pago responde por 26% dos pagamentos

Na parcial até o meio-dia, 26% dos pagamentos no Mercado Livre passaram por algum meio do Mercado Pago, como cartão de crédito, saldo em conta, Cofrinho ou Mercado Parcelado. O número de clientes que usaram esses meios cresceu 29% em relação à edição de 2025, segundo a empresa.

Nas compras com cartão de crédito, o cartão do Mercado Pago teve participação de 30% na plataforma, mais de 10 pontos percentuais acima do segundo cartão mais usado. O número de clientes que usaram o cartão da empresa cresceu 40% na comparação anual.

Nesta edição, o cartão ofereceu pela primeira vez parcelamento em até 27 vezes sem juros. Segundo a empresa, a modalidade respondeu por 28% do valor das compras feitas com o cartão. “O parcelamento em 27 vezes chegou como mais uma alternativa para compras de maior valor”, afirmou André Chaves, vice-presidente sênior e diretor do Mercado Pago no Brasil.

Para a temporada, que inclui o 11/11, o grupo anunciou R$ 100 milhões em cupons. Em pesquisa do Mercado Pago com 3.345 usuários das duas plataformas no Brasil, 44% apontaram o frete grátis como o fator de maior peso na decisão de compra, seguido pelo desconto no preço, com 40%. No mesmo levantamento, 71% disseram que pretendiam comprar nas duas datas, ante 23% em 2025.

“Nunca antes o consumidor teve tantos jeitos de o que comprar, como pagar e também como receber”, disse à EXAME Felipe Castaño, diretor sênior de crescimento e marketing do Mercado Pago.

Na Black Friday desta sexta-feira, 27, a plataforma oferece até 27 parcelas sem juros no cartão do Mercado Pago e entrega em até uma hora para pedidos elegíveis na Região Metropolitana de São Paulo. É a aposta do grupo para tirar vendas dos concorrentes pelo preço, pelo prazo de entrega e, se o produto ainda estiver no carrinho, pelo tamanho da prestação.

O prazo de parcelamento subiu ao longo da campanha. Em outubro, eram até 21 vezes sem juros no cartão do Mercado Pago para produtos selecionados. No 11/11, passaram a 24. Na Black Friday, chegaram a 27. Para quem prefere quitar a compra na hora, o grupo oferece descontos no Pix e de até 20% em compras elegíveis com saldo do Mercado Pago, segundo Castaño.

“A gente tem oferta para quem quer pagar no cartão, oferta para quem quer pagar à vista”, disse o executivo. Na pesquisa da instituição, 46% dos entrevistados indicaram o cartão de crédito como forma de pagamento pretendida, enquanto 42% citaram o Pix, incluindo a modalidade parcelada. Entre os que planejavam gastar mais de R$ 5 mil, 55% disseram preferir pagar em 12 vezes ou no maior número possível de parcelas sem juros.

Questionado pela EXAME sobre como o grupo prepara a Black Friday diante de juros que pressionam o consumidor e o varejo, Castaño afirmou que o Mercado Pago ajusta o valor do crédito à capacidade de pagamento de cada cliente. “A gente utiliza hoje mais de 2.000 variáveis na concessão de crédito”, disse. Segundo o executivo, a instituição usa inteligência artificial para definir a oferta e o montante de crédito para cada perfil.

“A gente acredita no crédito responsável e não no crédito a qualquer custo”, afirmou Castaño. O executivo disse que o Mercado Pago não faz projeções de vendas para a Black Friday.

Entrega em até uma hora estreia na Grande São Paulo

O Mercado Livre estreou na Black Friday o Envios Agora, serviço de entrega em até 60 minutos na Região Metropolitana de São Paulo. A empresa estima que cerca de 78% dos pedidos feitos com entrega rápida na Black Friday cheguem até segunda-feira, 30, em todo o país.

A companhia opera neste ano com 72 centros logísticos de grande porte, 39% a mais que em 2025.

A preparação para o pico de pedidos já apareceu no balanço. No terceiro trimestre, a receita líquida somada às receitas financeiras do grupo cresceu 45% em um ano, para US$ 10,75 bilhões, dos quais US$ 6 bilhões vieram do Brasil. O resultado operacional caiu 6%, para US$ 676 milhões, com margem de 6,3%. A companhia atribuiu a pressão sobre a margem à ampliação do frete grátis, ao aumento da capacidade logística antes da temporada de compras e aos gastos com marketing de afiliados no Brasil.

A troca de escalas por voos diretos

Na Black Friday, a disputa por quem toca a campainha primeiro também passa pela pista de decolagem. O Mercado Livre e a Gollog, unidade de cargas da Gol, planejam aumentar em 35% a capacidade aérea nos fins de semana entre a Black Friday e o Natal. Para absorver o pico de pedidos, a operação fará mais voos por dia e, em algumas rotas que atendiam dois destinos no mesmo trajeto, passará a voar direto para cada um deles.

O reforço concentra mais voos nas regiões já atendidas. A parceria começou em setembro de 2022, com duas aeronaves, e hoje opera com nove cargueiros. A malha atende 16 estados nas cinco regiões do país e movimenta mais de 320 mil pacotes por dia, segundo os executivos. “Para o Mercado Livre, essa parceria ela é vital para conseguir complementar toda a nossa rede logística terrestre”, disse à EXAME Patrícia Bello, diretora da Gollog. Segundo ele, os voos ajudam a acelerar o envio de encomendas que saem principalmente de vendedores do Sudeste para destinos mais distantes, sobretudo no Norte e no Nordeste.

A operação regular faz 13 voos por dia, com frequência menor nos fins de semana. Cada cargueiro pode transportar cerca de 22 toneladas por voo, o equivalente a aproximadamente 25 mil pacotes, segundo Patrícia.

Bello cita Recife, João Pessoa e Salvador para explicar o que muda no trajeto a partir de São Paulo. O transporte por estrada leva cerca de três dias, enquanto o trecho aéreo dura em torno de três horas. “A gente decola com a maioria dos voos de madrugada”, disse. A programação permite que os pacotes cheguem às estações de entrega no começo da manhã e possam sair para distribuição no mesmo dia.

Com mais voos, os armazéns e centros logísticos também precisam absorver mais volume na origem e no destino. A estrutura é compartilhada com a frota terrestre, que participa do trajeto até o consumidor. “Cada etapa tem que estar super sincronizada para atender esse prazo que foi desenhado”, afirmou a diretora da Gollog.

Até o outdoor ganhou preço de site

Na campanha de mídia, o Mercado Livre levou a disputa de preços para a rua. A empresa testou uma integração com o Google Shopping para exibir em painéis digitais os valores de produtos anunciados na plataforma. “Se o nosso seller [vendedor] muda o preço agora, na rua o preço muda automaticamente também”, disse à EXAME Joana Chulam, diretora de mídia do Mercado Livre.

Chulam usa a compra de uma TV para explicar por que a empresa espalhou a campanha por vários canais. “Você vai ver na televisão a oferta da televisão, aí você vai dentro do marketplace procurar qual é a televisão que você prefere comprar, aí você vai buscar os reviews da televisão, vai ver a pontuação, vai ver se o preço é atrativo para você”, afirmou.

A equipe acompanha a reação do público nas redes sociais e nos canais da própria campanha para ajustar as ações durante a Black Friday. “A gente acompanha [...] a receptividade dos consumidores, e aí a gente vai alterando a nossa estratégia”, disse Chulam. No aplicativo, o selo Black Friday identifica ofertas que atingem o menor preço dos últimos 60 dias.

Do outro lado do carrinho, a disputa é pelo estoque

O Mercado Pago também quer participar da compra que acontece antes da Black Friday, quando o lojista precisa abastecer o estoque. Em pesquisa da instituição com 542 empreendedores, realizada nos dias 18 e 19 de novembro, 56% citaram o acesso a crédito e capital de giro como o principal desafio financeiro para a temporada. Entre os que pretendiam comprar estoque, 26% planejavam recorrer a empréstimos ou linhas de crédito.

Desde setembro, o Mercado Pago oferece duas modalidades voltadas a esses negócios. Uma permite pagar o empréstimo em sete dias sem juros. A outra é uma linha de capital de giro de até R$ 700 mil, com prazo de até 48 meses, em parceria com o BNDES e o Sebrae.

“Um imprevisto pede uma resposta rápida. Um plano de médio prazo pede prazo e condições adequadas”, afirmou Daniel Davanço, diretor para pequenas e médias empresas do Mercado Pago no Brasil, em comunicado. No levantamento, 56,1% dos empreendedores disseram esperar faturar mais nesta Black Friday do que na edição de 2025.