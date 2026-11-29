Na China, a corrida pelas GPUs, sigla em inglês para unidade de processamento gráfico, os chips que fazem a inteligência artificial funcionar, ganhou uma versão de cozinha.

Investidores pessoa física passaram a chamar de GPU os liquidificadores da Joyoung, fabricante conhecida pelas máquinas de leite de soja. A brincadeira usa outra expressão com a mesma sigla: grain processing unit, ou "unidade de processamento de grãos".

A piada virou aposta na bolsa. Na falta dos chips de verdade, parte dos investidores passou a comprar a "GPU de soja".

Nesta sexta-feira, 27, as ações da empresa bateram a máxima histórica de 45,54 yuans na Bolsa de Shenzhen, no quinto pregão seguido de alta, segundo o South China Morning Post.

No último mês, a ação quase dobrou. Em seis meses, a alta passa de 370%, num momento em que o setor de tecnologia chinês recua, com investidores mais cautelosos sobre o valor das empresas de IA no mundo.

Da piada ao rali

As GPUs de verdade são a base do esforço da China para avançar em IA e semicondutores, em meio às restrições impostas pelos Estados Unidos. Na internet, os investidores levaram esse entusiasmo para os liquidificadores da Joyoung.

A plataforma oficial de relação com investidores da empresa recebeu uma enxurrada de perguntas irônicas sobre seus "avanços tecnológicos". Os usuários passaram a chamar os liquidificadores de alta rotação de "GPUs de leite de soja", capazes de triturar grãos "em escala nanométrica".

Um deles perguntou se a Joyoung seria a primeira a chegar a um "nó de 1 nanômetro" para a soja. A piada imita a linguagem da indústria de chips, em que o nó em nanômetros indica o grau de miniaturização dos transistores: quanto menor o número, mais avançado é o chip.

Nas redes, as especulações foram além: produção em massa de máquinas de litografia chinesas, que gravam os circuitos nos chips, ligações com a Huawei e até tecnologia espacial.

A empresa tenta jogar água fria

A Joyoung, cujos liquidificadores, espremedores e panelas de arroz são comuns nas casas chinesas, tem tentado esfriar a euforia. Nas respostas aos investidores, afirmou que seus aparelhos não têm relação com fabricação de chips ou nós de processamento, negou envolvimento com máquinas de litografia e pediu que os investidores agissem com racionalidade.

Na terça-feira, 24, a empresa enviou à Bolsa de Shenzhen seu sexto alerta em dois meses sobre "volatilidade anormal de negociação". No documento, a companhia, sediada em Jinan, na província de Shandong, explicou seus vínculos com os setores de tecnologia e aeroespacial.

A Joyoung tem 7,92% da iDeepWise, empresa de IA que também tem a Huawei como investidora. A fabricante afirma, porém, que não tem parceria estratégica com a gigante de telecomunicações e que o investimento não tem impacto relevante no negócio principal.

Pelos dados da plataforma chinesa de registros empresariais Tianyancha, a Huawei entra na iDeepWise com cerca de 3,31%, por meio do braço de investimentos Hubble. O maior acionista é o fundador, Yang Zhiming, com cerca de 67,3%.

Já a ligação com o espaço existe, mas é menor do que sugerem as redes. Os utensílios de cozinha da marca são usados na estação espacial chinesa, mas a empresa diz que essa tecnologia não forma uma unidade de negócio própria.

O que dizem os números

O balanço não acompanha a euforia. No terceiro trimestre, o lucro líquido atribuído aos acionistas caiu 74,7% na comparação anual, para 216.346 yuans, cerca de US$ 32.462.

A receita teve queda bem menor, de 2%, para 1,56 bilhão de yuans.

Analistas da corretora chinesa Huachuang Securities atribuem a queda do lucro sobretudo ao aumento da fatia de acionistas minoritários numa subsidiária. Assim, uma parte maior do lucro dessa controlada deixa de ir para a empresa-mãe.

A alta no custo do aço inoxidável e de outras matérias-primas também apertou as margens no trimestre, segundo relatório da corretora de outubro.

Da máquina de leite de soja à SharkNinja

A Joyoung nasceu em 1994, quando o fundador Wang Xuning e colegas de universidade criaram o que a empresa diz ter sido a primeira máquina doméstica automática de leite de soja da China. O produto facilitou um preparo que antes exigia deixar o grão de molho, moer e ferver.

Os negócios cresceram depois do escândalo do leite contaminado na China, em 2008, ano em que a empresa abriu capital em Shenzhen. Com o tempo, o catálogo passou a incluir panelas elétricas, fritadeiras a ar e processadores de alimentos.

Wang também montou a JS Global Lifestyle, holding listada em Hong Kong que comprou a americana SharkNinja, de aspiradores e eletroportáteis, e que controla a Joyoung. Nenhum desses negócios fabrica chips.