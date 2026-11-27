A Gol faz nesta sexta-feira, 27, seu primeiro voo doméstico comercial com um avião da Airbus. O A330-900neo decola do Galeão, no Rio de Janeiro, para Salvador, operado por pilotos e comissários da própria companhia. Nas próximas semanas, o mesmo avião também vai voar do Rio para Belém e Manaus. Segundo a Gol, o objetivo é familiarizar as tripulações com o novo modelo.

Até aqui, a Gol só voava com Airbus em rotas internacionais e com aviões de terceiros. Os voos para Lisboa e Nova York, iniciados neste ano, são operados com A330 da espanhola Wamos Air, que também pertence ao Grupo Abra. No Brasil, a frota da Gol sempre foi de Boeing 737, há 25 anos.

O avião que estreia hoje, porém, não fica na Gol. Segundo a companhia, ele deve ser incorporado no começo de 2027 à Avianca, que também pertence ao Abra. A cabine dele também não é a que a Gol vai oferecer nas rotas intercontinentais.

A troca é um exemplo da flexibilidade que o Abra apresenta como trunfo do grupo. Os A330neo não foram comprados da Airbus, e sim arrendados pelo grupo, que pode colocar cada avião na Gol ou na Avianca conforme a necessidade. Parte deles chegou em estado pior que o esperado e ainda não voou. A EXAME apurou que esses aviões foram operados anteriormente pela Azul.

Voos internacionais com aviões da Wamos

Em outubro, a convite da Gol, a EXAME fez a rota entre o Galeão e Lisboa num A330 da Wamos. O destino final era Toulouse, no sul da França, onde fica a sede operacional da Airbus e onde são montados os A330.

A Wamos tem 13 aviões, todos da geração anterior ao A330neo, segundo o site da companhia. O Abra comprou a empresa em 2024 e detém 99% dos direitos econômicos dela. Em junho, a Anac autorizou a Wamos a operar voos regulares no Brasil.

No modelo usado pela Gol, chamado ACMI, a Wamos fornece avião, tripulação, manutenção e seguro. A Gol vende as passagens e cuida do check-in e do atendimento nos aeroportos. Segundo a Gol, a rota entre o Galeão e Lisboa segue nesse regime até que os aviões com a configuração da companhia estejam prontos.

Em Toulouse, Rafael Araújo, diretor executivo de projetos da Gol e do Grupo Abra, falou por videoconferência com os jornalistas na sede da Airbus. Ele apresentou a ponte com a Wamos como um treino para as equipes de solo.

"Mesmo não sendo 100% a experiência que queríamos para os nossos clientes, isso está permitindo que a nossa equipe de aeroporto já se acostume com a operação", disse Araújo.

Arrendamento, não compra

Quando a Gol anunciou a chegada dos A330-900, em março, falava em até cinco aviões, a serem integrados entre 2026 e 2027.

Não há pedidos firmes diretos entre a companhia e a Airbus. Todos os A330neo chegam por leasing operacional, num contrato fechado pelo Grupo Abra com a arrendadora irlandesa Avolon. O acordo prevê até sete aviões, sendo cinco com leasing firme e uma carta de intenção para mais dois.

As encomendas firmes da Gol continuam todas com a Boeing. Em 30 de setembro, eram 83 aviões, segundo as demonstrações financeiras da companhia.

Araújo lembrou que o grupo já era cliente da Airbus por meio da Avianca, e brincou com Damien Sternchuss, vice-presidente de marketing para companhias aéreas da Airbus na América Latina e no Caribe, que acompanhava a conversa.

"Depois de tentar por muitos anos vender aviões para a Gol e nunca conseguir, a Abra chegou e resolveu isso para ele", disse Araújo.

"Não é só colocar um avião para voar. Isso é muito maior. É mudar a forma como a Gol se posicionava no mercado", complementou.

Como o Abra vai dividir os A330neo entre Gol e Avianca

O A330neo que estreia hoje pela Gol e vai para a Avianca em 2027 mostra como o arranjo funciona. Como o contrato é do grupo, cada avião pode ser colocado em qualquer uma das duas companhias. Se for preciso, o avião e o leasing passam de uma para a outra, explicou o CFO do Abra, Manuel Irarrazaval, na teleconferência de resultados de 18 de novembro.

A divisão prevista hoje é de cinco aviões para a Gol e dois para a Avianca. O Abra diz que essa alocação é flexível e pode mudar conforme a necessidade operacional ou de mercado.

No curto prazo, os primeiros A330neo disponíveis vão para a Avianca. A colombiana tem falta de aviões de fuselagem larga, já opera o A330 na divisão de carga e tem pilotos acostumados à família Airbus, o que encurta a transição. Enquanto isso, a Gol monta a própria operação de longo curso aos poucos.

No médio prazo, o movimento se inverte. À medida que receber widebodies mais alinhados à sua frota, a Avianca vai repassar os A330neo para a Gol, quando a brasileira tiver tripulações, ferramental e materiais prontos para operar em escala. Na mesma teleconferência, o CEO do Abra, Adrian Neuhauser, falou sobre o destino final dos aviões.

"No médio prazo, esperamos que todos eles estejam operando na Gol", disse Neuhauser.

"Em vez de comprometer sete aviões na Gol, que nunca operou widebody, podemos fazer isso aos poucos, sem colocar todo o risco e o peso na Gol desde o primeiro dia", complementou Irarrazaval.

Aviões que vieram da Azul

Na mesma teleconferência, Neuhauser contou que vários A330neo já estão no balanço do grupo, pesando no endividamento, mas ainda sem gerar receita. Em 30 de setembro, o Abra tinha três A330neo contratados e nenhum em operação.

"Não conseguimos ampliar essas operações porque esses A330 nos foram entregues em condição extremamente ruim. E estamos lidando com o quão surpreendentemente mal mantidos eles estavam", disse Neuhauser.

A EXAME apurou que os aviões a que Neuhauser se referiu foram operados pela Azul antes de chegar ao Abra, via arrendadora. A Azul entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos, o Chapter 11, em maio de 2025.

Questionado pela reportagem, o Abra disse que, por política interna e por cláusulas de confidencialidade com as arrendadoras, não comenta o histórico de operação de aeronaves específicas nem menciona outras companhias aéreas.

Sobre o estado dos aviões, a controladora da Gol afirma que se trata de um lote já incorporado ao balanço do grupo que exigiu "intervenções técnicas acima do esperado". A empresa não informa quantos estão em manutenção, também por questões contratuais. Segundo a Gol, nenhum deles voa comercialmente hoje, nem pela Gol nem pela Avianca, e todos passam por revisão antes de entrar em serviço.

Em outubro, em Toulouse, Araújo atribuiu a demora à falta de vagas em centros de manutenção e à escassez de peças e componentes, um problema de toda a indústria. A previsão inicial era receber os cinco aviões até o fim de 2026, e já tinha sido empurrada para o primeiro trimestre de 2027.

"Sentimos que o projeto está atrasando em relação ao que esperávamos? Sim. Mas o motivo é segurança", disse Araújo.

"Não vamos acelerar nada colocando em risco a confiabilidade da operação", afirmou.

Fila de seis a sete anos na Airbus

A opção por aviões que já voaram em outras companhias tem relação com a fila das fabricantes. A Airbus terminou setembro com 9.310 aviões na carteira, segundo o balanço da companhia, que não informa prazo de entrega. Em Toulouse, Sternchuss disse aos jornalistas que uma encomenda feita hoje pode levar de seis a sete anos para ser entregue.

Nos nove primeiros meses de 2026, a Airbus entregou 13 aviões do modelo A330, e a meta é chegar a cinco por mês só em 2029. No call de resultados, Neuhauser chamou os A330 arrendados de "uma oportunidade única e enorme" num mercado com escassez de aviões.

O ganho principal do A330neo está no combustível. Segundo a Airbus, o modelo consome cerca de 12% menos querosene que a geração anterior, a usada pela Wamos. O preço do combustível disparou com o conflito no Oriente Médio e já levou a Gol a cortar rotas.

"Uma economia de 12% em cada abastecimento, multiplicada pelo número de decolagens que fazemos por dia, é muito, muito dinheiro", diz Araújo.

Paris e Orlando sem data

Em março, a Gol anunciou voos do Galeão para Lisboa, Paris e Orlando, além de Nova York, com a nova classe executiva Business Insignia, a mesma marca usada pela Avianca. Paris e Orlando seguem sem data.

Em outubro, a previsão era começar os voos de longo curso com aviões próprios em meados de fevereiro de 2027. Araújo disse que a empresa só vai abrir novas rotas para venda quando tiver datas firmes de chegada dos aviões.

"Nosso risco é abrir um voo para venda no futuro e depois ter outro atraso. Aí eu tenho um problema para resolver", diz o executivo.

A meta da Gol é chegar a 2029 ou 2030 com algo entre 20% e 25% da oferta e da receita em voos internacionais. Segundo Araújo, a receita em moeda forte funciona como proteção natural contra o câmbio, e as cabines premium de Lisboa têm boa ocupação e tarifa média saudável.

"Só chamo de crise quando há problema de demanda. E não é o que estamos vendo. A demanda está aí", afirma.

Trump, Boeing e Embraer

A aposta na Airbus acontece enquanto o governo de Donald Trump usa o peso político dos Estados Unidos para vender aviões da Boeing. Em 2025, a fabricante americana superou a Airbus em encomendas líquidas pela primeira vez em sete anos, com 1.173 pedidos contra 889 da europeia.

Parte desse resultado veio de acordos fechados em viagens oficiais de Trump, como a encomenda de até 210 aviões da Qatar Airways, de US$ 96 bilhões. Na semana passada, Trump disse ter convencido a Philippine Airlines a trocar a Airbus pela Boeing num pedido de até 20 jatos 787, estimado em US$ 12 bilhões. Também afirmou acreditar que a China vai encomendar mais 250 aviões da Boeing, além dos 200 acertados em maio.

No Brasil, a Embraer sente a pressão. Nesta semana, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, propôs uma tarifa de 10% sobre aviões brasileiros. A ação da fabricante chegou a cair 9,6% na B3. A medida mira 74% das vendas de aviões da Embraer e pode custar até US$ 90 milhões, segundo o BTG Pactual.

Em Toulouse, Arturo Barreira, presidente da Airbus para a América Latina e o Caribe, disse que o efeito da ofensiva americana é menor na aviação comercial da região, porque as companhias aéreas são privadas.

"Quando são estatais, é diferente", disse Barreira.

Questionado pela EXAME sobre o protecionismo americano e o apoio do governo brasileiro à Embraer, Araújo disse que o Abra também fechou recentemente um acordo com a fabricante brasileira e defendeu a diversificação de fornecedores.

"Ter fabricantes de aviões diferentes nesses novos tempos é provavelmente uma das melhores formas de lidar com a volatilidade", diz.

"Não trabalho com pensamento mágico. Lido com a realidade", afirma o executivo.

A reportagem viajou a Toulouse a convite da Gol.