O limite do cartão de crédito pode diminuir mesmo que o consumidor continue pagando as faturas em dia? Com as novas regras aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central (BC), a resposta depende de como esse pagamento é feito.

A partir de julho de 2027, os emissores de cartão terão de reduzir gradualmente o limite de clientes que financiarem o saldo devedor de três ou mais faturas pelo crédito rotativo em um intervalo de seis meses.

A medida faz parte de um pacote de iniciativas anunciado pelo Banco Central para conter o endividamento excessivo das famílias e aprimorar os critérios de concessão de crédito.

A mudança foi estabelecida pela Resolução BCB 610, publicada em 25 de novembro, e também impede que as instituições aumentem o limite desses clientes enquanto a restrição estiver em vigor. A regra vale tanto para titulares pessoas físicas quanto para empresas.

Mas há uma diferença importante: a regra não se aplica simplesmente a quem atrasa três faturas. O critério é o financiamento, por meio do crédito rotativo, do saldo devedor de três ou mais faturas com vencimento em meses diferentes dentro de um período de seis meses.

Na prática, isso significa que um consumidor que pagou apenas o valor mínimo ou parcial da fatura em três meses distintos, financiando o restante pelo crédito rotativo, poderá ser enquadrado na nova regra. Os episódios não precisam ocorrer em meses consecutivos.

Um consumidor que tenha uma fatura de R$ 2 mil, por exemplo, e pague apenas R$ 500 até a data do vencimento, deixando os R$ 1.500 restantes para serem financiados pelo crédito rotativo, já terá utilizado essa modalidade. Se repetir esse comportamento em outros dois meses, mesmo que não sejam consecutivos, poderá se enquadrar nos critérios da nova regulamentação e ter o limite do cartão reduzido gradualmente.

O banco precisa avisar antes de reduzir o limite?

Sim. A Resolução BCB 610 determina expressamente que as instituições emissoras comuniquem previamente o titular do cartão sobre a aplicação das medidas.

O texto também estabelece que os critérios e procedimentos utilizados para impedir o aumento e promover a redução gradual do limite precisam estar previstos no contrato que disciplina a utilização do cartão de crédito.

Isso significa que o consumidor deverá ser informado antes de sofrer a redução, e a instituição precisará seguir os critérios estabelecidos contratualmente. A norma, porém, não fixa um prazo de antecedência para o aviso nem um percentual de redução do limite. Esses parâmetros ficam a cargo de cada instituição, que deve descrevê-los no contrato.

A regra determina que as instituições considerem as operações de crédito do cliente em todo o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Para isso, deverão utilizar as informações mais recentes disponíveis no Sistema de Informações de Créditos (SCR), no Open Finance e em outras bases de dados de acesso permitido.

Na prática, um consumidor que tenha quatro cartões de crédito em bancos diferentes poderá ser afetado em mais de uma instituição caso apresente o padrão de utilização do rotativo previsto na regulamentação. Isso porque os emissores deverão considerar o histórico de crédito do cliente em todo o sistema financeiro, e não apenas as operações realizadas dentro da própria instituição.

Quando o limite poderá ser reduzido?

A redução gradual dos limites começa em 1º de julho de 2027. Entretanto, o histórico utilizado para identificar os consumidores que se enquadram na regra começa a ser considerado antes.

De acordo com a resolução, a partir de 1º de janeiro de 2027 as instituições deverão considerar as contas de pagamento pós-pago e as respectivas operações de crédito contratadas pelo cliente no âmbito do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro.

Isso significa que os meses de janeiro a junho de 2027 formarão a primeira janela de seis meses para identificar quem financiou três ou mais faturas pelo rotativo. Se o consumidor preencher os critérios nesse intervalo, poderá ter o limite reduzido a partir de julho.

A regra não prevê, portanto, que o uso do rotativo em 2026 seja considerado nessa primeira avaliação.

Como recuperar o limite do cartão?

A restrição não é permanente. Segundo a Resolução BCB 610, as medidas de não aumento e redução gradual do limite deverão ser mantidas até que o consumidor cumpra uma de duas condições: pague integralmente seis faturas consecutivas ou quite todo o saldo devedor financiado pelo crédito rotativo.

Ou seja, o cliente não precisa necessariamente esperar seis meses para recuperar a possibilidade de ter o limite aumentado. Se quitar integralmente toda a dívida originada no rotativo, poderá deixar de estar sujeito às restrições.

A quitação da dívida, porém, não significa que o limite anterior será automaticamente restabelecido. A resolução apenas determina o fim das restrições ao aumento e à redução gradual do limite, sem obrigar o emissor a conceder novamente o mesmo valor de crédito.

Antônio Maciel, planejador financeiro CFP, destaca que a intenção do Banco Central é interromper um ciclo de endividamento em que o consumidor utiliza uma modalidade de crédito cara para continuar financiando o próprio consumo.

"Porque hoje eu pego uma dívida com uma taxa boa, mas, para cobrir ela, eu pego uma taxa maior, depois uma taxa maior, e vira uma bola de neve, que é o que acontecia com o cartão de crédito", afirma.

O planejador lembra que, embora o parcelamento da dívida do cartão tenha juros menores que os do rotativo, as taxas continuam elevadas.

O uso do rotativo, por sua vez, segue em alta. Entre janeiro e agosto de 2026, as contratações na modalidade somaram R$ 311 bilhões, recorde para o período, ante R$ 266 bilhões nos mesmos meses de 2025, segundo dados do Banco Central.

Quais são as outras mudanças do Banco Central?

A redução gradual do limite do cartão é apenas uma das medidas aprovadas pelo CMN e pelo BC para conter o endividamento excessivo. Outra mudança, prevista na Resolução CMN 5.350, estabelece restrições à concessão de crédito para consumidores com dívidas em atraso há 90 dias ou mais em operações sem garantia.

Nesses casos, as instituições não poderão aumentar sua exposição ao cliente por meio de novas operações de crédito sem garantia. A restrição também se aplica a consumidores que apresentem sinais claros de que não conseguirão pagar suas dívidas nas condições originalmente contratadas.

A regra não impede, porém, a contratação de crédito consignado, de operações com garantias reais suficientes, de modalidades especiais com juros reduzidos previstas em lei ou de operações ligadas a processos de recuperação judicial ou extrajudicial. Também será possível renegociar dívidas, transferi-las para outra instituição ou substituí-las por uma modalidade mais vantajosa.

O pacote ainda prevê mudanças na forma de contratação de crédito. As instituições poderão continuar oferecendo empréstimos por telefone e aplicativos de mensagens, mas a contratação deverá ser concluída em canais seguros da própria instituição, como aplicativos, internet banking ou atendimento presencial autorizado.

Para Maciel, as mudanças também reforçam a necessidade de educação financeira. O especialista avalia que a restrição ao crédito pode levar parte dos consumidores a adiar compras, mas alerta para o risco de que pessoas sem organização financeira procurem alternativas fora do sistema bancário para continuar financiando o consumo.

Por isso, segundo ele, a recomendação é aproveitar o momento para rever o orçamento, identificar despesas que podem ser cortadas e buscar renegociar dívidas diretamente com os credores.

"Essa é uma oportunidade de rever seu orçamento, de procurar parcelamento. [...] A dica que eu dou é procurar os fornecedores, procurar onde está devendo para buscar um parcelamento que caiba no seu orçamento e fazer o possível para não se endividar novamente", conclui.