IPVA 2026: Qual estado com maior e menor imposto?

O prazo de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 já começou em alguns estados. No Mato Grosso do Sul, os condutores pagam os maiores valores do país para o tributo.

As alíquotas variam de acordo com o tipo de veículo e as regras estaduais.

O Amazonas tem o menor percentual e proprietários de veículos de até mil cilindradas pagam apenas 1,5%.

Por que o imposto varia entre os estados?

Por ser uma cobrança estadual, o valor das alíquotas é definido sem que o Governo Federal estipule percentual mínimo ou máximo.

A cada ano as administrações locais podem alterar ou não o valor cobrado no exercício anterior.

Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideraram o ranking no ano anterior, mas agora caíram de posição com o aumento do Mato Grosso do Sul.

Desconto com pagamento à vista

Na maioria dos estados, os proprietários que optarem por pagar o imposto com cota única, ou seja, sem parcelamento, recebem desconto de 3%.

Em alguns estados, esse valor pode ser maior ou menor.

O maior desconto é concedido pelo Amapá, com 20%. O Mato Grosso do Sul também está entre os maiores após o estado nortista, com 15% de redução.

Santa Catarina, no sul do país, é o único estado que não oferece desconto para pagamentos à vista.

Qual valor do IPVA nos estados?

Confira abaixo as alíquotas de todos os estados do país em ordem decrescente — da maior cobrança para a menor.

1. Mato Grosso do Sul

Veículos com motores a diesel: 6%

Outros modelos: 5%

Caminhões: 3%

Ciclomotores: 2%

Desconto para pagamento com cota única: 15%

2. Minas Gerais

Automóveis leves: 4%

Caminhonetes: 3%

Caminhões e ônibus: 1%

Desconto para pagamento com cota única: 3%

Desconto com participação no programa Bom Pagador: 3%

3. Rio de Janeiro

Automóveis movidos a diesel ou gasolina: 4%

Veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV) ou híbridos: 1,5%

Ônibus e ciclomotores: 2%

Caminhões: 1%

Veículos elétricos: 0,5%

Desconto para pagamento com cota única: 3%

4. São Paulo

Veículos leves tradicionais e elétricos: 4%

Motocicletas e ônibus: 2%

Caminhões: 1,5%

Veículos híbridos flex: Podem ser isentos de acordo com critérios estaduais

Desconto para pagamento com cota única: 3%

5. Goiás

Carros de até 100 cv (cavalo-vapor) e motocicletas: 3%

Automóveis com mais de 100 cv: 3,45%

Caminhões: 1,25%

Desconto para pagamento com cota única: 8%

6. Amapá

Carros: 3%

Caminhões, ônibus e motocicletas: 1,5%

Desconto para pagamento com cota única: 20%

7. Bahia

Veículos movidos a diesel: 3%

Veículos movidos a outros tipos de combustíveis: 2,5%

Caminhões, ônibus e motocicletas: 1%

Automóveis elétricos de até R$ 300.000: isentos.

Desconto para pagamento com cota única: 15%

8. Brasília (DF)

Carros e outros veículos leves: 3%

Motocicletas: 2%

Caminhões: 1%

Desconto para pagamento com cota única: 10%

9. Rio Grande do Norte

Veículos de passeio movidos a combustível: 3%

Motocicletas: 2%

Veículos que usam GNV: 1,5%

Veículos elétricos: 1%

Caminhões: 1%

Desconto para pagamento com cota única: 5%

10. Rio Grande do Sul

Carros e caminhonetes: 3%

Motocicletas: 2%

Caminhões: 1%

Desconto para pagamento com cota única: 3%

Com participação em outros programas, como Bom Cidadão e Bom Motorista, e antecipação do pagamento, os descontos podem somar 25,7%.

11. Rondônia

Veículos de passeio: 3%

Motocicletas: 2%

Caminhões e ônibus: 1%

Desconto para pagamento com cota única: de 5% a 10%

12. Roraima

Veículos de passeio, esportivos ou de competição: 3%

Transporte de cargas: 2%

Veículos elétricos e híbridos: isentos

Desconto para pagamento com cota única: 10%

13. Alagoas

Carros com potência superior a 160 hp (horse-power): 3,25%

Carros com potência entre 80 hp e 160 hp: 3%

Carros de até 80 hp: 2,75%

Motocicletas com mais de 400 cc (cilindradas): 3,25%

Motocicletas entre 151 cc e 400 cc: 2,75%

Motocicletas até 150 cc: 2%

Carros elétricos: 0,5% no primeiro ano de aquisição e 1% nos demais

Desconto para pagamento com cota única: 5%

14. Ceará

Automóveis com potência maior que 180 cv: 3,5%

Automóveis com potência entre 101 cv e 180 cv: 3%

Automóveis com potência máxima de 100 cv: 2,5%

Motocicletas acima de 300 cc: 3,5%

Motocicletas entre 125 cc e 300 cc: 3%

Motocicletas de até 125 cc: 2%

Desconto para pagamento com cota única: 5%

15. Tocantins

Carros com potência superior a 100 HP: 3,5%

Carros com potência de até 100 HP: 2,5%

Motocicletas com mais de 180 cc: 3,5%

Motocicletas de até 180 cc: 2,5%

Desconto para pagamento com cota única: 10%

16. Maranhão

Para carros com valor venal (de venda) superior a R$ 150 mil: 3%

Carros com valor venal de até R$ 150 mil: 2,5%

Ônibus, caminhões, micro-ônibus e motocicletas com valor venal de até R$ 10.000: 1%

Motocicletas com valor venal superior a R$ 10.000: 2%

Desconto para pagamento com cota única: 10%

17. Piauí

Automóveis com valor venal superior a R$ 150 mil: 3%

Automóveis com valor venal de até R$ 150 mil: 2,5%

Veículos movidos a GNV: 1%

Desconto para pagamento com cota única: de 10% a 15%

18. Sergipe

Veículos com valor venal acima de R$ 120 mil: 3%

Veículos com valor venal de até R$ 120 mil: 2,5%

Motocicletas: 2%

Ônibus, micro-ônibus e caminhões: 1%

Carros de locadora: 1%

Desconto para pagamento com cota única: 10%

19. Pará

Carros e outros veículos leves: 2,5%

Ônibus, caminhões e motocicletas: 1%

Desconto para pagamento com cota única: de 5% a 15%, conforme quantidade de infrações registradas no nome do proprietário

20. Paraíba

Automóveis, motocicletas e micro-ônibus: 2,5%

Veículos elétricos: isentos

Desconto para pagamento com cota única: 10%

21. Pernambuco

Automóveis movidos a combustível: 2,4%

Automóveis movidos a GNV: 1,5%

Motocicletas com potência superior 50 cc: 2%

Motocicletas com potência de até 50 cc: 1%

Caminhões: 1%

Desconto para pagamento com cota única: 7%

22. Mato Grosso

Automóveis com potência superior a 1.000 cc: 3%

Automóveis com potência de até 1.000 cc: 2%

Motocicletas com potência acima de 601 cc: 3,5%

Motocicletas com potência entre 301 cc e 600 cc: 3%

Motocicletas com potência entre 181 cc e 300 cc: 2%

Motocicletas com potência de até 180 cc: 1%

Desconto para pagamento com cota única: entre 3% e 5%

23. Acre

Carros e outros veículos similares: 2%

Motocicletas, ônibus e caminhões: 1%

Desconto para pagamento com cota única: 10%

Em 2026, o estado ampliou o parcelamento de três para cinco mensalidades.

24. Espírito Santo

Carros e outros veículos leves: 2%

Motocicletas, ônibus e caminhões: 1%

Desconto para pagamento com cota única: 15%

O Espírito Santo tem o menor IPVA da região Sudeste.

25. Santa Catarina

Carros: 2%

Motocicletas e outros veículos utilizados no transporte de carga ou passageiros: 1%

O estado não oferece desconto para pagamento do IPVA com cota única.

26. Paraná

Automóveis leves: 1,9%

Desconto para pagamento com cota única: 6%

Em 2026, a redução na alíquota do estado foi de 45,7% em relação ao que foi estipulado no ano anterior.

27. Amazonas