IPVA 2026: Qual estado com maior e menor imposto?

O prazo de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 já começou em alguns estados. No Mato Grosso do Sul, os condutores pagam os maiores valores do país para o tributo.
As alíquotas variam de acordo com o tipo de veículo e as regras estaduais.
O Amazonas tem o menor percentual e proprietários de veículos de até mil cilindradas pagam apenas 1,5%.
Por que o imposto varia entre os estados?
Por ser uma cobrança estadual, o valor das alíquotas é definido sem que o Governo Federal estipule percentual mínimo ou máximo.
A cada ano as administrações locais podem alterar ou não o valor cobrado no exercício anterior.
Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideraram o ranking no ano anterior, mas agora caíram de posição com o aumento do Mato Grosso do Sul.
Desconto com pagamento à vista
Na maioria dos estados, os proprietários que optarem por pagar o imposto com cota única, ou seja, sem parcelamento, recebem desconto de 3%.
Em alguns estados, esse valor pode ser maior ou menor.
O maior desconto é concedido pelo Amapá, com 20%. O Mato Grosso do Sul também está entre os maiores após o estado nortista, com 15% de redução.
Santa Catarina, no sul do país, é o único estado que não oferece desconto para pagamentos à vista.
Qual valor do IPVA nos estados?
Confira abaixo as alíquotas de todos os estados do país em ordem decrescente — da maior cobrança para a menor.
1. Mato Grosso do Sul
- Veículos com motores a diesel: 6%
- Outros modelos: 5%
- Caminhões: 3%
- Ciclomotores: 2%
- Desconto para pagamento com cota única: 15%
2. Minas Gerais
- Automóveis leves: 4%
- Caminhonetes: 3%
- Caminhões e ônibus: 1%
- Desconto para pagamento com cota única: 3%
- Desconto com participação no programa Bom Pagador: 3%
3. Rio de Janeiro
- Automóveis movidos a diesel ou gasolina: 4%
- Veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV) ou híbridos: 1,5%
- Ônibus e ciclomotores: 2%
- Caminhões: 1%
- Veículos elétricos: 0,5%
- Desconto para pagamento com cota única: 3%
4. São Paulo
- Veículos leves tradicionais e elétricos: 4%
- Motocicletas e ônibus: 2%
- Caminhões: 1,5%
- Veículos híbridos flex: Podem ser isentos de acordo com critérios estaduais
- Desconto para pagamento com cota única: 3%
5. Goiás
- Carros de até 100 cv (cavalo-vapor) e motocicletas: 3%
- Automóveis com mais de 100 cv: 3,45%
- Caminhões: 1,25%
- Desconto para pagamento com cota única: 8%
6. Amapá
- Carros: 3%
- Caminhões, ônibus e motocicletas: 1,5%
- Desconto para pagamento com cota única: 20%
7. Bahia
- Veículos movidos a diesel: 3%
- Veículos movidos a outros tipos de combustíveis: 2,5%
- Caminhões, ônibus e motocicletas: 1%
- Automóveis elétricos de até R$ 300.000: isentos.
- Desconto para pagamento com cota única: 15%
8. Brasília (DF)
- Carros e outros veículos leves: 3%
- Motocicletas: 2%
- Caminhões: 1%
- Desconto para pagamento com cota única: 10%
9. Rio Grande do Norte
- Veículos de passeio movidos a combustível: 3%
- Motocicletas: 2%
- Veículos que usam GNV: 1,5%
- Veículos elétricos: 1%
- Caminhões: 1%
- Desconto para pagamento com cota única: 5%
10. Rio Grande do Sul
- Carros e caminhonetes: 3%
- Motocicletas: 2%
- Caminhões: 1%
- Desconto para pagamento com cota única: 3%
Com participação em outros programas, como Bom Cidadão e Bom Motorista, e antecipação do pagamento, os descontos podem somar 25,7%.
11. Rondônia
- Veículos de passeio: 3%
- Motocicletas: 2%
- Caminhões e ônibus: 1%
- Desconto para pagamento com cota única: de 5% a 10%
12. Roraima
- Veículos de passeio, esportivos ou de competição: 3%
- Transporte de cargas: 2%
- Veículos elétricos e híbridos: isentos
- Desconto para pagamento com cota única: 10%
13. Alagoas
- Carros com potência superior a 160 hp (horse-power): 3,25%
- Carros com potência entre 80 hp e 160 hp: 3%
- Carros de até 80 hp: 2,75%
- Motocicletas com mais de 400 cc (cilindradas): 3,25%
- Motocicletas entre 151 cc e 400 cc: 2,75%
- Motocicletas até 150 cc: 2%
- Carros elétricos: 0,5% no primeiro ano de aquisição e 1% nos demais
- Desconto para pagamento com cota única: 5%
14. Ceará
- Automóveis com potência maior que 180 cv: 3,5%
- Automóveis com potência entre 101 cv e 180 cv: 3%
- Automóveis com potência máxima de 100 cv: 2,5%
- Motocicletas acima de 300 cc: 3,5%
- Motocicletas entre 125 cc e 300 cc: 3%
- Motocicletas de até 125 cc: 2%
- Desconto para pagamento com cota única: 5%
15. Tocantins
- Carros com potência superior a 100 HP: 3,5%
- Carros com potência de até 100 HP: 2,5%
- Motocicletas com mais de 180 cc: 3,5%
- Motocicletas de até 180 cc: 2,5%
- Desconto para pagamento com cota única: 10%
16. Maranhão
- Para carros com valor venal (de venda) superior a R$ 150 mil: 3%
- Carros com valor venal de até R$ 150 mil: 2,5%
- Ônibus, caminhões, micro-ônibus e motocicletas com valor venal de até R$ 10.000: 1%
- Motocicletas com valor venal superior a R$ 10.000: 2%
- Desconto para pagamento com cota única: 10%
17. Piauí
- Automóveis com valor venal superior a R$ 150 mil: 3%
- Automóveis com valor venal de até R$ 150 mil: 2,5%
- Veículos movidos a GNV: 1%
- Desconto para pagamento com cota única: de 10% a 15%
18. Sergipe
- Veículos com valor venal acima de R$ 120 mil: 3%
- Veículos com valor venal de até R$ 120 mil: 2,5%
- Motocicletas: 2%
- Ônibus, micro-ônibus e caminhões: 1%
- Carros de locadora: 1%
- Desconto para pagamento com cota única: 10%
19. Pará
- Carros e outros veículos leves: 2,5%
- Ônibus, caminhões e motocicletas: 1%
- Desconto para pagamento com cota única: de 5% a 15%, conforme quantidade de infrações registradas no nome do proprietário
20. Paraíba
- Automóveis, motocicletas e micro-ônibus: 2,5%
- Veículos elétricos: isentos
- Desconto para pagamento com cota única: 10%
21. Pernambuco
- Automóveis movidos a combustível: 2,4%
- Automóveis movidos a GNV: 1,5%
- Motocicletas com potência superior 50 cc: 2%
- Motocicletas com potência de até 50 cc: 1%
- Caminhões: 1%
- Desconto para pagamento com cota única: 7%
22. Mato Grosso
- Automóveis com potência superior a 1.000 cc: 3%
- Automóveis com potência de até 1.000 cc: 2%
- Motocicletas com potência acima de 601 cc: 3,5%
- Motocicletas com potência entre 301 cc e 600 cc: 3%
- Motocicletas com potência entre 181 cc e 300 cc: 2%
- Motocicletas com potência de até 180 cc: 1%
- Desconto para pagamento com cota única: entre 3% e 5%
23. Acre
- Carros e outros veículos similares: 2%
- Motocicletas, ônibus e caminhões: 1%
- Desconto para pagamento com cota única: 10%
Em 2026, o estado ampliou o parcelamento de três para cinco mensalidades.
24. Espírito Santo
- Carros e outros veículos leves: 2%
- Motocicletas, ônibus e caminhões: 1%
- Desconto para pagamento com cota única: 15%
O Espírito Santo tem o menor IPVA da região Sudeste.
25. Santa Catarina
- Carros: 2%
- Motocicletas e outros veículos utilizados no transporte de carga ou passageiros: 1%
O estado não oferece desconto para pagamento do IPVA com cota única.
26. Paraná
- Automóveis leves: 1,9%
- Desconto para pagamento com cota única: 6%
Em 2026, a redução na alíquota do estado foi de 45,7% em relação ao que foi estipulado no ano anterior.
27. Amazonas
- Automóveis com mais de 1.000 cc: 2%
- Ônibus, micro-ônibus e caminhões: 2%
- Veículos de até 1.000 cc, carros elétricos e modelos híbridos: 1,5%
- Desconto para pagamento com cota única: de 10% a 15%